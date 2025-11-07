Přívěsek s černým diamantem
Kulatému, nápadně tmavému diamantu se říká Černý Orlov, ale také Oko Brahmy. Přesně tím měl kdysi být – jedním z očí na soše hinduistického boha Brahmy v chrámu v indickém Puduččéri. Jistý jezuitský mnich jej ovšem kdysi ukradl a diamant byl od té doby údajně zasažen kletbou, která nosila smrt.
Předčasná úmrtí postihla nejen samotného zloděje, ale i několik majitelů diamantu. Ve dvacátém století měl spáchat sebevraždu obchodník s drahými kameny, který jej dovezl do USA, i dvě ruské princezny Leonilla Barjatinská a Nadia Vygin-Orlov, po které má diamant jméno. Dost dobře se však jedná jen o báchorky, není totiž vůbec jisté, zda nějaká Nadia Vygin-Orlov vůbec existovala. A co víc, kámen možná z Indie vůbec nepochází.
Pozdější majitelé však chtěli mít jistotu. Původní diamant, který měl váhu téměř 200 karátů, byl přebroušen na tři menší ve snaze kletbu zlomit.
Největší z nově vybroušených drahokamů je dnes součástí přívěsku s obrubou ve tvaru vavřínového věnce z čirých diamantů. Od roku 2004 ho vlastní obchodník Dennis Petimezas. Ten je přesvědčen, že po kletbě není ani památky. Důkazem je podle něj to, že je on sám i po více než dvaceti letech stále naživu.