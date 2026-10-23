V kalendáři svítí státní svátek, děti se těší na prodloužený víkend a vy si v duchu přepočítáváte, kolik dní dovolené vám ještě zbývá. A jestli vůbec nějaké zbudou na Vánoce.
Letos to vychází takto: ve středu 28. října je státní svátek a na čtvrtek 29. a pátek 30. října připadají podzimní prázdniny. S víkendem tak mají děti pět dní volna v kuse. Vy máte jistou jen středu, čtvrtek a pátek jsou běžné pracovní dny.
A Vánoce? Ty letos štěstí nepřejí. Štědrý den a 25. prosinec vycházejí na čtvrtek a pátek, 26. prosinec na sobotu. Každý den dovolené, který ušetříte teď, se vám v prosinci bude hodit.
|Den
|Datum
|Děti
|Rodiče
|pondělí
|26. 10.
|škola (někde ředitelské volno)
|pracovní den
|úterý
|27. 10.
|škola (někde ředitelské volno)
|pracovní den
|středa
|28. 10.
|státní svátek
|volno
|čtvrtek
|29. 10.
|podzimní prázdniny
|pracovní den
|pátek
|30. 10.
|podzimní prázdniny
|pracovní den
|sobota a neděle
|31. 10. a 1. 11.
|víkend
|víkend
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Ministerstvo zveřejnilo přehled prázdnin. Některé termíny rodiče zaskočily