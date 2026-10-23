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Děti mají 5 dní volna, rodiče jen jeden. Jak zvládnout podzimní prázdniny

Zuzana Jarolímková
  5:00
Děti už počítají dny do prázdnin, vy počítáte dovolenou. Podzimní prázdniny letos vycházejí tak, že školáci budou doma od středy do neděle, zatímco vám zákon přeje volno jen ve středu. Než začnete panikařit, projděte si, jaké máte možnosti. Je jich víc, než se zdá.
Část 1/6

Kdy budou v roce 2026 podzimní prázdniny? Záleží také na škole.

V kalendáři svítí státní svátek, děti se těší na prodloužený víkend a vy si v duchu přepočítáváte, kolik dní dovolené vám ještě zbývá. A jestli vůbec nějaké zbudou na Vánoce.

Letos to vychází takto: ve středu 28. října je státní svátek a na čtvrtek 29. a pátek 30. října připadají podzimní prázdniny. S víkendem tak mají děti pět dní volna v kuse. Vy máte jistou jen středu, čtvrtek a pátek jsou běžné pracovní dny.

A Vánoce? Ty letos štěstí nepřejí. Štědrý den a 25. prosinec vycházejí na čtvrtek a pátek, 26. prosinec na sobotu. Každý den dovolené, který ušetříte teď, se vám v prosinci bude hodit.

DenDatumDětiRodiče
pondělí26. 10.škola (někde ředitelské volno)pracovní den
úterý27. 10.škola (někde ředitelské volno)pracovní den
středa28. 10.státní svátekvolno
čtvrtek29. 10.podzimní prázdninypracovní den
pátek30. 10.podzimní prázdninypracovní den
sobota a neděle31. 10. a 1. 11.víkendvíkend

Ministerstvo zveřejnilo přehled prázdnin. Některé termíny rodiče zaskočily


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