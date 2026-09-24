„Holím se. Používám k tomu žiletku a nechávám si jen tenký proužek uprostřed. Strojek se mi neosvědčil. Mám ale mnoho spolužaček, které se neholí vůbec, jen si upravují oblast kolem kalhotek. V mém okolí je ovšem i spousta dívek, které si chloupky odstraňují úplně. Mému příteli se líbím taková, jaká jsem. Myslím však, že ani kdybych byla víc zarostlá, ale upravená, nevadilo by mu to,“ popisuje své zvyklosti třiadvacetiletá studentka Viktorie.
Dvaačtyřicetiletá PR specialistka Markéta to má naopak. „Už skoro osm let jsem tam dole přirozená. Jen si upravuju oblast třísel, protože mi příroda dost nadělila. Dříve jsem se vyholovala, ale změnila jsem životní styl. Víc času trávím v přírodě a zajímám se o alternativní nauky. Takže i tenhle krok byl logickým vyústěním mojí proměny. Manžel je – jak říkáme v mé sociální bublině – vědomý muž, takže mu to připadá normální. Respektuje moji osobnost a nikdy by mi do téhle záležitosti nemluvil. Já mu taky neříkám, aby si oholil vousy,“ směje se Markéta.
Oblíbeným mýtem je, že středověk byl výhradně „dobou zarostlou“.