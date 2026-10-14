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Depeche Mode: Příběh temných idolů, kteří ovlivnili styl několika generací

Jeden byl introvertní bankovní úředník, druhý extrovert s hlasem i vzhledem, ze kterého šly fanynky do mdlob. Třetí se snažil ukočírovat, aby se ti dva navzájem nezabili, a čtvrtý byl hudební perfekcionista. Depeche Mode se zrodili jako parta kluků z anglického Basildonu, ale jejich příběh se postupně proměnil v divokou jízdu plnou hitů, závislostí, hádek, návratů, odpuštění i přátelství. Nahlédněte za oponu depešáckého kultu, který ovlivnil několik generací.
Část 1/10

David Gahan a Martin Gore

Od bankovní přepážky na vyprodaný stadion

Než začal Martin Gore psát písně, které budou znát miliony lidí, chodil do „od-do“ práce jako úředník v bance. Hudba byla jeho vášní, ne plánem na život. S kamarády Andym Fletcherem a Vincem Clarkem založili kapelu Composition of Sound. Když se k nim přidal Dave Gahan, který zaujal zpěvem písně Heroes od Davida Bowieho, dostala skupina novou tvář i jméno podle francouzského módního časopisu: Dépêche Mode.

Obsah

V roce 1981 přišel hit Just Can’t Get Enough. Jenže autor písní Vince Clarke krátce nato z kapely odešel. Martin tak byl najednou hozený do vody a nečekaně se ocitl v roli hlavního skladatele. Zatímco frontman Dave sbíral největší pozornost publika, senzitivní Martin začal v pozadí budovat hudební svět, který byl čím dál temnější a osobnější.

David Gahan a Martin Gore na záznamu Live in Berlin
David a Martin – idolové gotické scény osmdesátých let.
Martin Gore a David Gahan začátkem devadesátých procházeli kvůli alkoholu a drogám přátelskou krizí.
Andy Fletcher. Říkalo se o něm, že byl členem, který skupinu stmeluje a pomáhal najít kompromisní řešení mezi Gahanem a Gorem v jejich roztržkách.
30 fotografií

V roce 1988 už Depeche Mode hráli před desetitisíci fanoušků na stadionu Rose Bowl v Kalifornii. Kluci z Basildonu se dostali na vrchol. Koncertovali všude, včetně Prahy. Do tehdejšího Československa dorazili 11. března 1988 a jejich koncert ve Sportovní hale na pražském Výstavišti se stal legendou. Prodalo se třináct tisíc lístků, ale podle dobových údajů přišlo na pořadatele zhruba devadesát tisíc žádostí. Depeche Mode tehdy nebyli jen kapelou, ale doslova kultem.

Jenže čím větší byla sláva, tím hůř se členům kapely dařilo zvládat vlastní životy.



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