Nikdy jsem džíny nepral, říká výkonný ředitel firmy, která je vyrábí

Výkonný ředitel značky Levi Strauss & Co. Chip Bergh se svěřil, že on své deset let staré džíny do pračky nedal nikdy. Vymlouval se na to, že materiál je dostatečně odolný a že by se praním akorát snížila jeho kvalita. Jeho dalším silným argumentem byl i ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Rozpoutal tím tak debatu na téma, jak se správně starat o oblečení z džínoviny.

„Denim je odolný materiál určený k častému nošení a není třeba ho prát tak často, jak si lidé myslí. Navíc tím ušetříte vodu a energii,“citoval oficiální vyjádření společnosti deník The Independent.



Nezřídka se stává, že si lidé na sebe vezmou džíny pouze jednou či dvakrát, a hned je hodí do pračky. Pak je velká pravděpodobnost, že jim vydrží o poznání kratší dobu, než by mohly a brzy se operou. Klasická džínovina je mnohem odolnější než oblečení z jiných materiálů, například bavlněná trička nebo šaty z kombinovaného materiálu (např. bavlna, viskóza, elastan atd.).

Když byl denim poprvé vyroben v roce 1873, nosili ho dělníci a horníci na americkém Západě. Jeho charakteristická modrá barva byla vybrána schválně, aby na ní špína a prach nebyly tolik vidět.

Firma svým zákazníkům doporučuje prát džínovinu v pračce jednou za měsíc, s tím, že to stačí, aby oblečení zůstalo čisté a bez zápachu. Džínám, stejně jako sukni nebo bundě z denimu bude stačit, pokud je budete prát ve chvíli, kdy je začnete cítit.

„Otočte je naruby, hoďte do pračky na program při nízké teplotě a přidejte trochu pracího prostředku. Nemusíte je prát zvlášť, klidně je přidejte k várce tmavého prádla,“ nabádá Jonathan Cheung, šéfdesignér značky Levi’s, který zároveň varuje před používáním sušičky, protože vysoké teploty neprospívají textilnímu vláknu.

Dokud nezačne zapáchat, stačí oblečení z denimu pověsit na pár hodin na čerstvý vzduch nebo do průvanu. Pokud na něm objevíte skvrnu, odstraňte ji hadříkem a mýdlovou vodou. Ostatně to přesně dělá i Chip Bergh, aby se vyhnul méně ekologické variantě praní v pračce.



Ať už to můžeme považovat za poněkud zvrácené, jeho slova potvrdil experiment jednoho studenta z kanadské univerzity v Albertě. Ten nosil jedny džíny bez přestání 15 měsíců, aby otestoval, kolik se za nich za tu dobu nashromáždí bakterií. Zjistilo se, že je to stejné množství, jako by džíny vypral a nosil 13 dní. Vědci z university také zjistili, že časté praní džín skutečně materiálu škodí, protože mu nejen bledne barva, ale má také větší tendenci se trhat.