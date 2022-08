Nechte se hýčkat na Dni úsměvů. Pošlete fotku a vyhrajte vstupenky

Den úsměvů s magazínem Ona Dnes se bude konat 8. října 2022 na krásném místě v galerii SmetanaQ Art & Design Praha. Do soutěže o vstupenky se můžete zaregistrovat na adrese denusmevu.jenprozeny.cz, a to do 19. září 2022. Podmínkou je nahrání své fotografie nejkrásnějšího úsměvu. Ze všech došlých snímků pak tříčlenná porota vybere 25 výherkyň.

Každá získá pro sebe a svou kamarádku či maminku vstupenku na den plný zážitků a hodnotné dárky od hlavního partnera akce firmy Eucerin a dalších partnerů Oslo Skin Lab, Biorepair a Glade.

A co je na Dni úsměvů čeká? Mohou si nechat udělat diagnostiku pleti, seznámit se s kolagenovým přípravkem pro krásnější pleť, vyzkoušet prémiové interiérové vůně, naučit se obličejovou jógu se Světlanou Mihulovou, poradit se v zubní péči, naučit se číst v gestech s lektorkou Janou Ondříčkovou a také si uvázat květinu pro radost. Prostě prožít takový pohodový den.

Další informace a pravidla soutěže najdete.