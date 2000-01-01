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Přijde nám jednoduchá, nebo dokonce fádní. Ale to je jen první zdání. Kdo pronikne do jejích tajemství, bude příjemně překvapený. Dánská kuchyně, která je považována za jednu z nejprogresivnějších gastronomií v celé Evropě, je nám totiž svými chutěmi a recepty až překvapivě blízká.
Autor: Profimedia.cz
Tady bloudit v nejistotě nebudete. Karbonader nebo též krebinetter je dánský karbanátek. Mleté maso, vepřové či telecí, v trojobalu a usmažené na másle do křupava. Naprostá klasika. Patří mezi pokrmy, kterým se říká mormor mad. Jídla od babičky. Protože je to tradiční domácí kuchyně.
Autor: Profimedia.cz
Stejně, jako byste marně hledali v dánském karbanátku cibuli, česnek nebo majoránku, nepotkáte u dalšího tradičního pokrmu, flæskesteg, jako přílohu knedlík. I když se s dánskou vepřovou pečení často podává sladké červené zelí, na talíři ji doprovázejí brambory.
Autor: Profimedia.cz
To fiskefrikadeller už fúzi tradiční dánské a o něco více exotické kuchyně nezapřou. Jsou to karbanátky. Rybí. Přesněji řečeno, frikadeller jsou karbanátky z tresky. A tím ozvláštňujícím nedánským aspektem je pak kari omáčka. Chutná to překvapivě dobře.
Autor: cyclonebill, Creative Commons
Pomyslným vrcholem dánské gastronomie je pak stegt flæsk med persillesovs, tedy opečený vepřový bok, bůček, s petrželovou omáčkou. Pokrm je to domácký a velmi sytý, ale spíše sváteční. Častěji vás Dánové překvapí řekněme mnohem fádnějšími jídly, která ovšem podávají velmi rafinovaně.
Autor: Profimedia.cz
Znojmo je možná proslavené nakládanými okurkami, ale v Dánsku se do sladkokyselého nálevu kladou především slanečky. Zajímavostí pro vás možná bude, že lák na marineret sild, nakládané sledě, je svým složením vlastně totožný jako ten znojemský, okurkový.
Autor: Anneli Salo, Creative Commons
A od středobodu dánské kuchyně, slanečků – jejichž chuť je jemná, vyvážená, sladkokyselá a vlastně ne nějak přehnaně rybí – je už jen krůček k pokrmu, který si Dánové nesmírně považují. Jmenuje se smørrebrød, a někdy bývá zahraničními turisty znevažován coby „rozložený sendvič“.
Autor: Nillerdk, Creative Commons
Smørrebrød je krajíc žitného chleba zvaného rugbrød, namazaný máslem. Na něj se pokládají různé přísady, například kousky masa, ryby, slanečky, vejce, sýr nebo avokádo, a vše se nakonec doplňuje ozdobami. Ne rozpadlý sendvič, je to obyčejný obložený chleba! Dánský chlebíček.
Autor: Profimedia.cz
Dánština umí být docela ošidná. Od hamburgerryg by se nejspíš očekávalo grilované mleté maso v bulce, hamburger. Ale chyba lávky! Je to tradiční plnohodnotné dánské jídlo, vytvořené z uzené a nasolené vepřové pečeně.
Autor: Jacob Hessellund
Do Českých Budějovic můžete vyrazit za pikadorem. V Dánsku vám nabídnou pølser. Párek vídeňského typu, v rohlíku. Zpravidla ovšem podávaný jako hot dog, kde párek výrazně přesahuje okraje pečiva. V dochucení se ovšem fantazii meze nekladou, a každý pølsevogn „vozík s párky“ nabízí něco jiného.
Autor: Hot Dog World
Koldskål med kammerjunker vám buď sedne a zamilujete si ji, anebo ji budete tvrdošíjně odmítat napořád. Co to je? Studená podmáslová polévka se sušenkami. Prý je to ideální lehká večeře, která se mže stát výživnější či zdravější, doplníte-li ji banánem nebo jahodami.
Autor: SoupLord1, Creative Commons
Odbýt to slovy, že leverpostej je dánská játrová paštika, to prostě nejde. Jednak proto, že Dánové ji chápou spíš jako pomazánku, a kolem její konzumace funguje národní kult. Našince by pak mohlo polekat, v jak tlusté vrstvě se klade na pečivo. A též to, že se konzumuje vlažná nebo teplá.
Autor: ČTK
Vývarům Dánové moc nefandí. K průhledným polévkám mají trochu nedůvěru, přijdou jim ošizené. Výjimku dělají jen v případě kuřecího vývaru s masovými knedlíčky a noky, kterému tu pro jeho podezřelou čirost říkají klarsuppe. Recept na něj si prý vypůjčili z Bavorska.
Autor: Profimedia.cz
Kdyby žebříček těch nejlepších pokrmů v Dánsku sestavovaly tamní děti, stály by si boller i karry hodně vysoko. Co to je? Masové kuličky v kari omáčce s rýží. Dánská verze kari je velmi jemná, krémová a spíše sladká než pálivá, dochucuje se i rozinkami a čerstvými jablky.
Autor: Profimedia.cz
Tím názvem se nesmíte nechat odradit ani nachytat: forloren hare neboli farsbrød totiž není žádná zvěřina, a už vůbec ne zajíc. Je to dánská variace na falešnou svíčkovou. A ten bochník masa je docela obyčejná sekaná, snad jen trochu víc z telecího masa, než bývá naše.
Autor: Arla
Překlad názvu pokrmu je roztomilý a všeříkající. Mørbradgryde je totiž doslovně „panenka v hrnci“. Dřív se ta smetanová omáčka s hříbky, slaninou a malými párečky, jedla s rýží. Dnes spíš s bramborovou kaší. A pozor, i když vnímáme mørbradgryde jako omáčku, Dánové ji chápou spíš jako guláš.
Autor: Winnie Methmann
Každý den není posvícení. A právě tehdy se v dánské kuchyni setkáte s biksemad. Doslova to znamená „zamíchané jídlo“. Je to způsob, jak zužitkovat zbytky od nedělního nebo jakéhokoliv jiného předchozího oběda. Obvykle v tom nechybí pečené maso a vařené brambory, zapečené dohromady.
Autor: Profimedia.cz
Dánština někdy vypadá, že vám při pokusu o vyslovení přeláme jazyk. Ale učit se ji je docela chutné. Například „stegt medister med rødkål og kartofler“ si rozložíte na opékanou kořeněnou klobásku (stegt medister) doprovázenou dušeným zelím (rødkål) a vařenými brambory (kartofler). A je to.
Autor: Alison Kent
Je libo něco sladkého a svátečního? Risalamande je tradiční dánský vánoční dezert, vyrobený ze studené rýžové kaše smíchané se šlehačkou, vanilkou a nasekanými mandlemi. Podává se vychlazený a polévá se horkou nebo studenou třešňovou omáčkou.
Autor: Profimedia.cz
Tento recept není těžké poplést, pokud netrpíte barvoslepotou. Základem typicky letního ovocného dezertu rødgrød med fløde je totiž ovoce, které má červenou barvu. Například jahody, maliny, červený rybíz, višně. Název tohoto pokrmu v překladu znamená „červená kaše se smetanou“.
Autor: Jocian, Creative Commons
Gravad laks je dánská specialita, která má svůj původ ve Švédsku. Tam ji znají jako gravlax. Je to pokrm ze syrového lososa, marinovaného v soli, cukru a spoustě kopru. Tato delikatesa se neudí, ale prochází procesem tzv. suchého zrání.
Autor: Benoît Prieur, Creative Commons
Ukázka vytříbenosti dánské kuchyně. Nikoliv však cukrářské praxe. Dánské tarteletter, tartaletky, se tu totiž dělají na slaný způsob. Jde o křupavé košíčky z listového těsta plněné teplou slanou směsí. Ideální jako předkrm, po kterém vám už nejspíš nezbude místo na hlavní chod.
Autor: Ingrid Grønborg , ČTK
Ne, není to pokrm, na který byste potřebovali mít pořádné „gule“. Ty už jsou totiž uvnitř. Uvařené a většinou najemno rozmixované. Gule ærter je totiž dánská variace na hrachovou polévku. Ze žlutého hrachu. Velmi hustou. Původ této polévky prý sahá až do doby bronzové.
Autor: Tiia Monto, Creative Commons
Podivnost, která příjemně překvapí. Jak jinak totiž nazvat pokrm, ve kterém se kombinuje slaná, sladká i kyselá chuť? Dánové tomu říkají æbleflæsk, a je to smažený vepřový bůček, podávaný se zkaramelizovanými jablky a cibulí.
Autor: Mariana Skriver
Ty nejobyčejnější věci často udělají tu největší radost. A právě proto nedají Dánové dopustit na svůj kanelsnegle. Skořicový šnek, který je provoněný láskou, skořicí a kardamomem. Že takové dělají v celé Skandinávii? Kdepak, ty dánské jsou nejlepší, tvrdí Dánové.
Autor: ČTK