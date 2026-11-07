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Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí
Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
Zhubla 60 kilo a byla bez domova. Jak žije Dominika z Extrémních proměn?
Dominika Vymazalová zhubla v Extrémních proměnách 60 kilogramů a svou váhu si drží i po dvou letech. V životě si ale prošla mnohem těžšími zkouškami než hubnutím. Zažila toxický vztah, ocitla se bez...
Hoří, má panenko! Soutěže krásy před desítkami let měly svůj osobitý půvab
Kdo by si nepamatoval na legendární volbu královny krásy na hasičském bálu ve Formanově snímku Hoří, má panenko!, kde se snoubila dívčí upejpavost s lačnými pohledy venkovských porotců. Ale i mnohem...
Letní čas celoročně? Určitě by to vadilo většině lidí, domnívá se chronobioložka
Mnozí z nás by si přáli ponechat letní čas celoročně, chronobiologové však varují: připravovali bychom se tím o ranní světlo, jež pomáhá seřizovat naše biologické hodiny. Proč je jejich správné...
Křenová omáčka: Tradiční česká omáčka s uzeným masem a knedlíkem
Střední
30 min
Vychutnejte si oblíbený klenot české kuchyně, který v sobě dokonale snoubí jemnost smetanového...
KVÍZ: Potřebujete první brýle? Zjistěte, jak se v nich vyznáte
Brýle jste zatím nepotřebovali, ale telefon se vám při čtení nějak podezřele vzdaluje od očí? Večer vás unavuje monitor, za volantem vám vadí světla protijedoucích aut a jídelní lístek začíná mít...
Emoční nakažlivost existuje. Proč přejímáme pocity ostatních?
Někdy stačí pár minut s podrážděným kolegou a sami začneme být nevrlí. Jindy nás naopak strhne něčí smích nebo nadšení, i když jsme byli dosud smutní. Jak se přenášejí emoce a proč jsou pro někoho...
Horoskop pro každé znamení na 46. týden roku 2026
Další část měsíce listopadu přinese prostor pro ujasnění si minulosti, hlubší vnímání rodinných vztahů a nalezení vnitřní svobody. Mnoho znamení pocítí příliv nové energie a šanci udělat si v životě...
Popraskané rty a suché ruce? Tyto chyby v zimě pokožce ještě více škodí
Venkovní teploty klesají, přidává se vítr, sychravo a slunce se ukáže jen občas. Zatímco obličeji obvykle dopřejeme vrstvy sér a krémů, na dva největší hrdiny těchto dnů často zapomínáme – na rty a...
Od rybích karbanátků po sladkou polévku. Dánská kuchyně umí pořádně překvapit
Přijde nám jednoduchá, nebo dokonce fádní. Ale to je jen první zdání. Kdo pronikne do jejích tajemství, bude příjemně překvapený. Dánská kuchyně, která je považována za jednu z nejprogresivnějších...
Má svaly, které jí závidí i muži. Fitness kráska dobývá internet
Říká si Lean Beef Patty, ale ve skutečnosti se jmenuje Patricia Parkerová a je jednou z nejpopulárnějších amerických fitness influencerek, kulturistek a internetových osobností současnosti. Není...
Cukrovku musíme léčit dřív, proděláváme miliardy. Diabetolog o hrozbě 21. století
V Česku žije přes milion diabetiků. Zejména těch s cukrovkou 2. typu, při níž tělo vyrábí inzulin, ale neumí ho správně využít, což vede k vysoké hladině cukru v krvi. Proč je tato choroba, které se...
Dceru kojila až do devíti let. Když přišel konec, matka se rozplakala
Dnes již šestapadesátiletá Sharon Spinková stále uvádí období kojení dcery jako to nejkrásnější období v životě. A to i přes fakt, že pro okolí jejich počínání bylo za hranou a nebylo vhodné. Podle...
Quiet luxury už nefrčí. Vrací se opera coat ve stylu společenských pelerín
Mezi nejsilnější trendy uplynulých let patřil quiet luxury ve znamení decentní elegance. Letos se ale vrací do módy bohatě zdobené látky, a velkorysé střihy s výrazným límcem. „Opera coat“ ve stylu...
Rozvod zvaný šedý. Proč se rozcházíme i v důchodu?
Někdy se mu říká také stříbrný, protože k němu dochází u manželů zralého věku. A mívá velmi neblahé dopady...