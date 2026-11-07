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Od rybích karbanátků po sladkou polévku. Dánská kuchyně umí pořádně překvapit

Radomír Dohnal
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Přijde nám jednoduchá, nebo dokonce fádní. Ale to je jen první zdání. Kdo... Tady bloudit v nejistotě nebudete. Karbonader nebo též krebinetter je dánský... Stejně, jako byste marně hledali v dánském karbanátku cibuli, česnek nebo... To fiskefrikadeller už fúzi tradiční dánské a o něco více exotické kuchyně... Pomyslným vrcholem dánské gastronomie je pak stegt fl&#230;sk med persillesovs,... Znojmo je možná proslavené nakládanými okurkami, ale v Dánsku se do... A od středobodu dánské kuchyně, slanečků – jejichž chuť je jemná, vyvážená,... Sm&#248;rrebr&#248;d je krajíc žitného chleba zvaného rugbr&#248;d, namazaný... Dánština umí být docela ošidná. Od hamburgerryg by se nejspíš očekávalo... Do Českých Budějovic můžete vyrazit za pikadorem. V Dánsku vám nabídnou... Koldsk&#229;l med kammerjunker vám buď sedne a zamilujete si ji, anebo ji... Odbýt to slovy, že leverpostej je dánská játrová paštika, to prostě nejde....
Přijde nám jednoduchá, nebo dokonce fádní. Ale to je jen první zdání. Kdo pronikne do jejích tajemství, bude příjemně překvapený. Dánská kuchyně, která je považována za jednu z nejprogresivnějších gastronomií v celé Evropě, je nám totiž svými chutěmi a recepty až překvapivě blízká.

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