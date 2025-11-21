Dana Batulková: Perfektní péče o pleť je pro mě nutností

Máte skutečně krásnou a svěží pleť. Jak o ni každodenně pečujete?
Vzhledem k tomu, že se pravidelně líčím v divadle, musím o pleť dobře pečovat. Večer, ať chci nebo ne, se tomu musím věnovat. Vždycky se dobře odlíčím, k tomu používám nejrůznější gely, s nimiž je to rychlejší, a navíc jsou příjemné, mám je ráda. Pak pleť ještě dočistím a nanesu sérum pod oči. Nakonec přichází na řadu kvalitní krém. Na noc používám krém vyživující, ráno pak denní. Dělám to tak pravidelně, protože mi nic jiného nezbývá, v našem povolání je pleť hodně namáhaná.
Byla jste vždycky tak pečlivá, nebo to přišlo až s věkem?
Nebyla. Za mého mládí tyto kvalitní kosmetické prostředky vůbec nebyly k dispozici, takže se nedaly ani používat. Když jsem byla mladá, používaly jsme vodu a mýdlo a nějaký obyčejný krém. Moje kosmetička mi vždycky říká, že to mýdlo na tom bylo nejhorší.
Pomocník v boji proti vráskám
L´Oréal Paris Age Perfect Collagen Expert Denní krém bojuje proti úbytku kolagenu. Pleť je tak svěžejší a hladší v každém věku. Tato inovativní péče, posílená 30x vyšší koncentrací mikro-kolagenových peptidů, je navržena tak, aby účinně bojovala proti známkám úbytku kolagenu a obnovovala pevnost a pružnost zralé pleti. Tyto peptidy jsou 1000x menší než pór, což jim umožňuje snadno proniknout do hlubších vrstev pleti a spouštět přirozenou reakci pro zvýšení produkce kolagenu a opětovné nastartování pevnosti zevnitř. Kromě mikro-kolagenových peptidů je krém obohacen o niacinamid, známý pro svou schopnost redukovat výskyt pigmentových skvrn, čímž pomáhá sjednocovat tón pleti. Sametová textura krému navíc pleť hloubkově vyživuje bez pocitu mastnoty, zanechává ji okamžitě tónovanou a s rovnoměrnějším vzhledem.
Krém je dostupný u vybraných prodejců, v drogeriích a online. Doporučená cena je 239,90 Kč.
Dnes je na trhu spousta nejrůznějších přípravků, který je váš oblíbený?
Tak určitě L´Oréal Paris, krémy od této značky používám hodně, mám denní i ten noční. Ale někdy to i střídám, mám ráda nejrůznější séra, na výběr je toho v dnešní době strašně moc. Na odličování používám různé gely, nikdy mi v koupelně nechybí séra určená na péči o kůži v okolí očí.
S věkem se vaše preference, pokud jde o kosmetické přípravky, mění? Teď jsou k dispozici třeba krémy s kolagenem proti vráskám…
Samozřejmě si kupuji od určitého věku prostředky anti-age, nebudu přece používat krémy pro dívky v pubertálním věku. Mám v koupelně vždy kosmetiku určenou ke svému věku, ale přiznám se, že trendy nijak zvlášť nesleduji, dnes si na trhu s kosmetikou může vybrat opravdu každý.
Konzultujete s někým výběr krémů? Třeba s vaší dcerou Marianou, která je známou influencerkou? Používáte stejné přípravky?
Marianka je o hodně let mladší, takže ta má svoje přípravky, někdy mi třeba něco poradí ohledně produktů na odlíčení. Chodím pravidelně na kosmetiku, tam má moje kosmetička zase svoji kosmetiku, ale to je vždy jednorázová záležitost, denně to nepoužívám. Mám štěstí, a musím to zaklepat, že má pleť není citlivá, takže mohu používat prakticky cokoliv, protože mi nic nezpůsobuje alergie.
Platí, že čím dražší krém je, tím je lepší?
Podle mých zkušeností ne, spíše je nutné sledovat složení konkrétního přípravku, a také to, pro koho je určený.
Používáte denní krém L´Oréal Paris Age Perfekt Collagen Expert. Čeho si na něm ceníte nejvíc? Čím vás zaujal?
Je na něm skvělé, že není mastný, báječně se vstřebává a zároveň v kombinaci s nočním krémem téže značky velmi dobře pleť vyživuje. Já tyto dva krémy používám delší dobu, mám s nimi dobré zkušenosti a vždycky jsem s nimi byla spokojená.