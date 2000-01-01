Baseballové čepice, bombery, bermudy, sportovní bundy nebo sešlapené tenisky. To, co ještě donedávna působilo jako styl obyčejných tátů na víkendové procházce, dnes udává trendy. Styl přezdívaný dadcore se vrátil ve velkém – ovládl šatníky celebrit, street style i kolekce luxusních módních domů.
Autor: koláž iDnes.cz, Profimedia.cz
Hailey Bieberová patří k celebritám, které dadcore pomohly dostat do hlavního proudu. Volné cargo džíny, pruhovaný svetr a tenisky připomínají šatník devadesátkových tatínků, celek ale působí současně díky minimalistickým doplňkům a uhlazenému účesu.
Autor: Profimedia.cz
Oversized bunda, široké kalhoty a sportovní tenisky patří k základům stylu, který si Hailey Bieberová oblíbila už před několika sezonami. Často je kombinuje s jednoduchým crop topem.
Autor: Profimedia.cz
Jednoduchá mikina, rovné džíny a černá kabelka dokazují, že dadcore nemusí stát na výrazných kouscích. Jeho podstatou jsou především pohodlné siluety, kvalitní základ šatníku a nenucený dojem.
Autor: Profimedia.cz
Dua Lipa s manželem Callumem Turnerem dokazují, že dadcore může být cool bez ohledu na pohlaví. Volné džíny, jednoduchá trička, mikiny a kšiltovky působí nenuceně a zároveň velmi současně.
Autor: Profimedia.cz
Kšiltovka otočená dozadu, dlouhé tričko a džínové šortky patří k nejvýraznějším prvkům dadcore. Dua Lipa je doplnila balerínami značky Chanel – právě kombinace „taťkovských“ kousků s balerínami je teď velmi populární.
Autor: Profimedia.cz
Grafické tričko, bermudy a velká kožená taška – herečka Jennifer Lawrence a obyčejné základní kousky, které přesto vypadají stylově. Právě nenucenost a praktičnost jsou tím, co z dadcore dělá jeden z nejvýraznějších trendů letošního léta.
Autor: Profimedia.cz
Další model Jennifer Lawrence naopak ukazuje, že dadcore nemusí být jen o tričkách s potiskem. Oversize džínová košile, široké džíny, kšiltovka a pohodlné nazouváky vytvářejí nenucený outfit, který působí dojmem, jako by si půjčila oblečení z tátovy skříně.
Autor: Profimedia.cz
Volná mikina, cyklistické šortky, pantofle a kšiltovka s vintage logem. Jennifer Lawrence sází na pohodlí a jednoduchost, které jsou pro dadcore typické.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Ayo Edebiri, známá především ze seriálu Medvěd, ukazuje, že dadcore funguje i na červeném koberci. Na Zlatých glóbech nahradila tradiční večerní róbu volným šedým oblekem, košilí, kravatou a pánskými polobotkami.
Autor: Profimedia.cz
Mimo reflektory sází Ayo Edebiri třeba na oversized košili, vintage tričko, kšiltovku a sluchátka přes uši. Právě podobné nenápadné kombinace tvoří základ estetiky inspirované šatníkem typického táty.
Autor: Profimedia.cz
Džínová bunda, kšiltovka, volné kalhoty a tričko s potiskem patří mezi nejvýraznější prvky dadcore. Ayo Edebiri je zkombinovala s luxusní kabelkou, která outfitu dodává modernější nádech.
Autor: Profimedia.cz
Australská herečka Milly Alcocková spojuje v jednom outfitu několik typických prvků dadcore. Vlněný svetr, kšiltovka, široké kalhoty a kožené mokasíny doplňuje nenucený „rozcuch“.
Autor: Profimedia.cz
Pruhované ragby tričko, dlouhé džínové bermudy a hnědý pásek připomínají styl, který býval doménou otců na rodinných dovolených. Milly Alcocková ho oživuje výraznými červenými sandálky na podpatku a oversized slunečními brýlemi.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Hudson Williams patří k tvářím, které letos dadcore znovu dostaly do centra pozornosti. Základem jeho outfitu je mikina s kapucí, kšiltovka, volné džíny a jednoduchá crossbody kabela – přesně v duchu nenápadné „tátovské“ uniformy.
Autor: Profimedia.cz
Na pařížském týdnu módy vsadil Hudson Williams na další variaci trendu: vintage tričko s potiskem, široké džíny a robustní běžecké tenisky. Typická dadcore kombinace je v jeho podání ještě o něco víc cool.
Autor: Profimedia.cz
Bella Hadidová stylu dadcore fandí dlouhodobě – i ona dokazuje, že nemusí znamenat jen volné džíny a kšiltovku. Mikina s retro potiskem, košile s výrazným límečkem, široké kalhoty, sportovní tenisky i plátěná taška společně tvoří upgrade „tátova šatníku“.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kendall Jennerová volí minimalistickou, luxusnější podobu dadcore. Volné džíny, jednoduché baleríny a tmavou bundu doplnila doplňky v čokoládově hnědém odstínu – trend tak převedla do sofistikovanější podoby.
Autor: Profimedia.cz
Kšiltovka, oversize mikina, široké kalhoty, prostorná kabelka. Kendall skládá dadcore z těch nejjednodušších kousků a potvrzuje, že i pohodlná silueta může mít luxusní nádech.
Autor: Profimedia.cz
I modelka Kaia Gerberová staví dadcore na jednoduchých základech. Šedá oversize mikina, rovné džíny, baleríny a velká kožená kabelka vytvářejí pohodlný outfit, který doplňují trendy sluneční brýle a výrazná sluchátka.
Autor: Profimedia.cz
Australský herec Jacob Elordi patří mezi slavné muže, kteří mají dadcore téměř jako osobní uniformu. Kožená bunda, mikina s kapucí, široké džíny, kšiltovka a semišové boty připomínají styl amerických otců z 90. let.
Autor: Profimedia.cz
Široké džíny, jednoduché bílé tričko, lehká bunda a mokasíny – Jacob Elordi potvrzuje, že základem dadcore jsou nadčasové kousky, pohodlné střihy a minimum zbytečných doplňků.
Autor: Profimedia.cz
Herec Luke Newton, který se proslavil jako Colin Bridgerton ze seriálu Bridgertonovi, sází mimo kamery na jednoduché a pohodlné kombinace. Oversized mikina, sportovní kraťasy, plátěná taška a kšiltovka: to je klasický nositelný dadcore.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Harry Styles v poslední době vyměnil extravagantní modely za střídmější „pouliční“ šatník. Kšiltovka, bomber, sportovní sluneční brýle a plátěná taška přes rameno tvoří kombinaci, která přesně zapadá do estetiky dadcore – pohodlné, praktické a bez zbytečné okázalosti.
Autor: Profimedia.cz
Od bývalého partnera Harryho Styles si styl „vypůjčila“ i herečka Zoë Kravitzová. Jejich outfity propojuje uvolněná silueta, kšiltovky a jednoduché vrstvení, každý z nich si ale zachovává svůj vlastní rukopis.
Autor: Profimedia.cz
Zoë Kravitzová ráda mixuje elegantní prvky z pánského šatníku s ležérními doplňky. Sako přes košili a tílko doplnila volnými kalhotami, barevným kulichem a úzkými slunečními brýlemi.
Autor: Profimedia.cz
Dakota Johnsonová dlouhodobě patří mezi královny minimalistického stylu a ani v rámci dadcore ze své estetiky neslevuje. Volné grafické tričko zkombinovala s jednoduchými širokými kalhotami, semišovou kabelkou a retro slunečními brýlemi.
Autor: Profimedia.cz
Pedro Pascal je pro spoustu fanoušků doslova „původní taťka“ – a jeho šatník tomu odpovídá. Volné kalhoty, vintage trička, pracovní bundy i výrazné kožené doplňky nosí s naprostou samozřejmostí. Jeho sestra Lux pak sází na výrazně odlišnou, téměř kontrastní estetiku.
Autor: Profimedia.cz
Široké kalhoty, volná manšestrová bunda, mokasíny a oversized kabelka – to je Pedrův typický outfit, který balancuje mezi vintage „tátovským“ stylem a současnou luxusní módou.
Autor: Profimedia.cz
Dadcore už dávno není jen doménou celebrit a influencerů. Pronikl i na přehlídková mola a do kolekcí předních módních domů. Na přehlídce Miu Miu pro sezonu jaro/léto 2026 se v jeho duchu oblékly nejen modelky, ale i hosté v první řadě.
Autor: Profimedia.cz
Manšestrový bomber, rovné džíny a robustní mokasíny jsou příkladem toho, jak dobře se dadcore doplňuje i s výraznějšími barvami. Výsledkem je outfit inspirovaný vintage estetikou, který však nepůsobí jako kostým.
Autor: Profimedia.cz
Technická bunda s kožešinovým límcem, šusťákové kalhoty a robustní boty připomínají funkční oblečení na víkendový výlet. Značka Miu Miu z něj ovšem vytvořila jeden z klíčových looků kolekce pro podzim a zimu 2026.
Autor: Profimedia.cz
Krátká větrovka, lesklé technické kalhoty a kožešinové doplňky jsou trochu taťkovské, trochu inspirované outdoorovým šatníkem – a trochu luxusní. Právě tak vypadá „high fashion“ verze dadcore.
Autor: Profimedia.cz
Prada trend interpretuje zase trochu jinak – místo doslovného „táty na grilovačce“ si bere inspiraci ze sportovní módy i pracovních oděvů. Pracuje také s kontrasty, které jsou pro současný dadcore typické.
Autor: Profimedia.cz
Krátký trenčkot, bílé tričko, šortky a baleríny posouvají klasické „tátovské“ vrstvení do subtilnější, módnější podoby. Výsledkem je silueta, která balancuje mezi praktičností a elegancí.
Autor: Profimedia.cz
Košile s náprsními kapsami připomíná pracovní uniformu nebo safari košili. Právě inspirace utilitárním oblečením patří mezi nejvýraznější trendy v rámci stylu dadcore.
Autor: Profimedia.cz
Košile s krátkým rukávem navrstvená pod pletenou vestou zase připomíná školní uniformu, ale i šatník „praktického táty“. Prada tento známý archetyp převádí do čistých linií a luxusních materiálů.
Autor: Profimedia.cz
Z kolekce Prada čerpal i návštěvník přehlídky. Červená větrovka, šedé šortky a praktická crossbody taška dokazují, že technické sportovní prvky zůstávají jedním z pilířů dadcore estetiky.
Autor: Profimedia.cz
Kožený bomber, džínová bermuda a sportovní pantofle z kolekce Balenciaga dokazují, že i zdánlivě nesourodé kousky mohou vytvořit přesvědčivou verzi současného dadcore. Styl, který působí ležérně až ledabyle, je ve skutečnosti promyšlený do posledního detailu.
Autor: Profimedia.cz
V podání Balenciagy dostává dadcore avantgardní rozměr. Klasický taťkovský kabát doplňují neonově zelené prvky a výrazně texturovaná sukně.
Autor: Profimedia.cz