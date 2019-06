Celodenní maraton přehlídek, půvabné modelky a módní kreace z dílen deseti módních návrhářů a návrhářek - to byl sobotní Czech Fashion Week 2019. Podívejte se na to nejlepší, co bylo na padesátimetrovém molu pod střechou teplické kolonády k vidění.

Autor: Artur Koff / Czech Fashion Week