Fitness trenérka sdílí bizarní tip pro dokonalé břišní svaly

  9:08
Monika Nikolaevová je fitness trenérkou a také vítězkou soutěže Mrs. Bulgaria World z roku 2020. Na svém těle neskutečně maká a rozhodně ho nemá zadarmo. Má však jeden trik na břišní svaly, který jí skvěle funguje a doporučuje ho i ostatním. Stačí pár minut denně a na břiše podle ní budete mít buchty.
Bizarní cvik trenérky její sledující velmi zaujal. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Sedmatřicetiletá dvojnásobná maminka původem z Bulharska nadzvedla ze židle nejen sledující, ale i ostatní trenéry, když svůj super tip sdílela na svém profilu na Instagramu. „Dělám to každý den na pět minut. Stoupnu si a zatáhnu břicho, co to jen jde. Úplně ho vcucnu do sebe. Normálně při tom dýchám, ale břicho stále držím. Krásně tím aktivuji břišní svaly a jak vidíte i po dvou dětech mám díky tomu stále super břicho,“ pochlubila se.

Fanoušci jsou ale skeptičtí a mají to za nesmysl. Přesto se našli tací, co ihned cvik zkoušeli a hodlají v něm pokračovat do té doby, než uvidí nějaké výsledky. Trenérka podotkla, že toto není jediné cvičení, které každý den provádí. Zaměřuje se na silové cvičení, protože to je podle ní stále číslo jedna, pokud jde o ženu po pětatřicítce.

„Kdo se o to trochu zajímá, tak moc dobře ví, jak je důležitá svalová hmota. Pokud budete hladovět a nebudete mít svaly, to tělo vám to v budoucnu spočítá. Přijdou určité roky a najednou začne metabolismus pracovat úplně jinak. Kdo nebude mít svalovou hmotu, čeká ho dost nepříjemný šok. Ženy jsou pak frustrované, že se obalují tukem,“ podotkla na Instagramu.

Potraviny pro ploché břicho: pomůže okurka i banán, na cereálie pozor

Všem tedy doporučuje silové cvičení alespoň patnáct minut denně. To je podle ní základ, který by si měl pro své dobro dopřát každý. A vzkazuje, že stačí i pár hlubokých dřepů, než se dopeče maso na pánvi, nebo zvedání mouky místo činek u pečení bábovky. „Kdo chce změnu, čas i místo si najde. A těch patnáct dvacet minut má v životě každý. Je to výmluva, když říkáme, že ho nemáme. Na scrollování na sociálních sítích si čas najdeme. Ale tím svalovou hmotu nevybudujeme,“ míní.

