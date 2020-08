Věk je jen číslo, říká jednapadesátiletá žena. Pletou si ji s dcerou

K velké životní změně ji dohnal hlavně rozvod. Chtěla začít nový život a být v kondici, aby si případně našla nového partnera. „Nikdy jsem se nezanedbávala a snažila o sebe pečovat. Krása a moje zdraví pro mě byly důležité a je tomu tak dodnes. Dříve se však tolik nehledělo na věk. I starší ženy měly šanci prorazit. Dnes se hodně protežuje mládí a já bych byla ráda, aby tomu tak nebylo. Věk je opravdu jen číslo a po padesátce život nekončí,“ sdělila pro server Yahoo.com.

Cvičit chodí pětkrát týdně. Pauzu si dává jen o víkendu. Kombinuje různá cvičení s posilováním a zvedáním těžké váhy. „Často slýchám, že žena nad padesátku už nemůže být sexy, že se to k jejímu věku nehodí. Já si myslím, že žena může být sexy a přitažlivá v každém věku,“ pokračovala.

Rebecca poctivě dokumentovala proces své proměny, kdy se jí začaly díky cvičení na těle tvořit svaly a ubývaly tuky. Každá viditelná změna pro ni byla důkazem, že cvičení má smysl. Vyplavování endorfinů po fyzické aktivitě mělo blahodárné účinky i na její psychiku a rychle se oklepala z rozvodu.

Jak na jejím těle ubýval tuk, přišla také o prsa. Takže si nechala ňadra zvětšit pomocí silikonových implantátů, aby její tělo bylo souměrné.

„Mám podporu od nového partnera i mých dvou dcer. Často si mě s dcerami pletou a je to opravdu milé. Dostává se mi komplimentů od mužů, kteří jsou výrazně mladší než já. Jsem šťastná a mohu říct, že jsem na sebe i pyšná. Ušla jsem velký kus cesty a udělala jsem navíc i hodně pro své zdraví. Na to by měl myslet každý. Jdu ráda příkladem,“ dodala.

K cvičení vyzývá ženy po padesátce na Instagramu a dostává se jí hodně pozitivních reakcí. Ženy jí posílají své proměny a děkovné dopisy, že jim změnila pohled na život.