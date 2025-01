Žena má nejkrásnější zadek v Kalifornii, starost o něj ji stojí jmění

„Nelituji ani jediné koruny, kterou jsem dala do trenéra. Byla to ta nejlepší investice. Je to dřina každý den, ale výsledky jsou vidět,“ uvedla. Na Instagramu ji sleduje přes milion lidí a v Los Angeles už je „známou firmou“. Známější je ovšem spíš její zadek, který fanoušci milují. A přináší jí to nemalé finance.

„Můj zadek je má značka. Opakuji to neustále a opravdu si za tím stojím. Proslavil mě, definuje mě. Nestydím se za to, nepřijde mi to trapné ani přehnané. Lidé mě kvůli němu milují i nenávidí, to je zkrátka život. Ale nemohla bych být šťastnější,“ svěřila se pro Needtoknow.

Lidí ji často kritizují za utrácení zbytečně velké částky za trenéra. Podle ženy to byla ta nejlepší volba, protože dbá i na její jídelníček a díky němu se cítí o sto procent lépe než před lety. Zdraví je pro ni stále na prvním místě a všem doporučuje se alespoň trochu hýbat.

„Výsledky se nedostaví ze dne na den. Zkuste si cvičit měsíc a pak mi řekněte, zda to za něco stálo. Já věřím, že pokud budete poctiví i ve stravě, budete sami překvapení, jak se vaše tělo a zdraví zlepší. Pohyb je zázrak a za tím si stojím,“ dodala.