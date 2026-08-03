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Martina Klusáková | foto: Michal Fanta

V těhotenství se přihlásila na první cukrářský kurz, během covidu otevřela malou výrobnu a dnes její sladké dobroty získávají jedno ocenění za druhým. Příběh majitelky cukrárny Martiny Klusákové dokazuje, že pokud člověk najde práci, která ho opravdu baví, nikdy není pozdě na změnu.

Když budu mít cestu do Šumperka, co bych měla ochutnat ve vaší cukrárně?
Rozhodně náš dezert hruška. Uvnitř je zkaramelizovaná a plněná bílou čokoládou, podává se s ovesnou sušenkou. Taky byste si neměla nechat ujít medovou zmrzlinu, která loni získala ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje. Výborná je ale i vanilková nebo sorbety z borůvek, které sbíráme u nás v jesenických horách.

Co stojí za úspěchem vaší medové zmrzliny?
Přemýšlela jsem, co do soutěže přihlásit. U nás ve výrobně totiž používáme hodně čokolády, která není lokální. Přitom ve zmíněné soutěži je podmínkou, aby suroviny pocházely zhruba ze sedmdesáti procent z České republiky, v našem případě ideálně z Olomouckého kraje. Pokud bych přihlásila některý ze zákusků, museli bychom ho upravit, a to chce čas. Potřebuju totiž všechno dotáhnout k dokonalosti. Pak mě napadla medová zmrzlina. Včelařství má u nás velkou tradici a med, který používáme, je místní. Stejně tak smetana i další suroviny pocházejí ze Šumperska. Medová zmrzlina byla nakonec jasná volba.

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