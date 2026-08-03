Když budu mít cestu do Šumperka, co bych měla ochutnat ve vaší cukrárně?
Rozhodně náš dezert hruška. Uvnitř je zkaramelizovaná a plněná bílou čokoládou, podává se s ovesnou sušenkou. Taky byste si neměla nechat ujít medovou zmrzlinu, která loni získala ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje. Výborná je ale i vanilková nebo sorbety z borůvek, které sbíráme u nás v jesenických horách.
Co stojí za úspěchem vaší medové zmrzliny?
Přemýšlela jsem, co do soutěže přihlásit. U nás ve výrobně totiž používáme hodně čokolády, která není lokální. Přitom ve zmíněné soutěži je podmínkou, aby suroviny pocházely zhruba ze sedmdesáti procent z České republiky, v našem případě ideálně z Olomouckého kraje. Pokud bych přihlásila některý ze zákusků, museli bychom ho upravit, a to chce čas. Potřebuju totiž všechno dotáhnout k dokonalosti. Pak mě napadla medová zmrzlina. Včelařství má u nás velkou tradici a med, který používáme, je místní. Stejně tak smetana i další suroviny pocházejí ze Šumperska. Medová zmrzlina byla nakonec jasná volba.
Zaskočila mě byrokracie. Papírování a neustálé kontroly, často i kvůli úplným maličkostem a pořád dokola. Jednu dobu jsme snad každý měsíc měli kontrolu od šesti různých úřadů. To už jsem si říkala, že přece není normální...