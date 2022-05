Cosmo Beauty Awards. Hlasujte pro svého favorita a vyhrajte kosmetiku

Z prestižní soutěže Cosmo Beauty Awards vzešla během sedmi let celá řada kosmetických produktů, které se ihned staly nutností pro každého. Jaké to budou letos? To záleží jen na vás.

Do 3. června 2022 můžete na webových stránkách cosmopolitan.cz hlasovat pro své oblíbence, a pomoci tak ostatním zorientovat se v divoké kosmetické džungli. A když budete mít štěstí, můžete vyhrát skvělé beauty dárky.

Jak hlasovat

Postup je jednoduchý. Stačí kliknout na naši stránku, přejít na „hlasování“ a kurzorem myši zacílit na jednu z kategorií. Je jich celkem 13, přičemž každá z nich je rozdělena na podkategorie Luxe a Popular, ve kterých najdete nominované produkty.

Svým hlasem můžete poctít jen jednoho oblíbence z každé podkategorie. Do slosování o luxusní dárky se přihlásíte vyplněním krátkého formuláře na konci stránky.

Co za to

Stanete se důležitou součástí nejoblíbenější kosmetické soutěže u nás. Osud značek a jejich top produktů držíte ve svých rukou. A samozřejmě můžete vyhrát spoustu skvělých cen!

Vyhlášení vítězů najdete buď v červencovém Cosmopolitanu nebo si 23. června 2022 zapněte speciální YouTube program.