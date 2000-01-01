náhledy
Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už podruhé. Zimní olympiáda se tu konala již v roce 1956. Natáčely se tu také známé filmy: Růžový panter a bondovka Jen pro tvé oči. Dobové fotky (nejen) z těchto událostí nám připomenou, jak moc se za ta léta změnila lyžařská i après-ski móda.
Autor: Getty Images
Cortina d’Ampezzo, půvabné italské městečko obklopené štíty Dolomit, učarovalo už raným sportsmanům a sportsmankám. Potenciální návštěvníky lákaly ve dvacátých letech minulého století podobné plakáty. Pionýrky ženských sportů v té době už nosily široké kalhoty.
Autor: Getty Images
Nepraktické? Určitě. Stylové? Určitě ano. V oblecích a vázankách se v Cortině lyžovalo v roce 1931. Nejde ovšem o žádné obyčejné lyžaře. Muž ve vestičce uprostřed je italský korunní princ Umberto a vedle stojící dáma je jeho žena, belgická princezna Marie-José.
Autor: ČTK
O podivuhodné spojení nadýchané róby, cylindru a lyží se postarala dnes již pozapomenutá italská lyžařka Ofelia Zardini. Pod romantickými zasněženými horami obklopujícími Cortinu, kde se roku 1911 narodila do rodiny fotografů, se o 26 let později vdala.
Autor: Profimedia.cz
I přes třeskuté mrazy byly svahy Cortiny během olympiády v roce 1956 obsypány fanoušky. Přišli fandit také finskému reprezentantovi v běhu na lyžích Veikku Hakulinenovi. Toho dne získal zlato v běhu na třicet kilometrů. Nedá se ubránit dojmu, že lidé bývali kdysi otužilejší. Jejich svršky vypadají tence a chabě v porovnání s dnešními péřovými bundami.
Autor: ČTK
Slavnostní olympijský nástup v roce 1956 se neodehrával na vyhřátém stadionu, nýbrž venku. Italské sportovce byste si díky dvouřadým kabátům a vázankám snadno spletli se zástupem úředníků.
Autor: Profimedia.cz
Ještě v padesátých letech bylo sportovní oblečení velmi elegantní, jen málo se lišící od civilu. Takto to na olympiádě v Cortině slušelo lyžařkám. Před zimou je chránily vlněné kabáty s kožešinovými límci, palčáky a čepice podobné naší raškovce.
Autor: Profimedia.cz
V Cortině se ovšem nepsaly jen rekordy. Tisíce lidí zde strávily zimní dovolenou, projely se na lyžích nebo na sáňkách, daly si horký drink a nasály čerstvý vzduch. Někteří při tom vypadali lépe než jiní.
Autor: Getty Images
Na olympiádu do Cortiny se v roce 1956 přijela podívat také herečka Sofia Lorenová. Oficiálně tu dělala reklamu filmu Štěstí být ženou, neoficiálně se jí dostalo označení „kmotra her“. Povídala si zde s mnoha sportovci z různých delegací a zhlédla soutěž v ženském slalomu. Pod kopcem ochotně rozdávala autogramy. Na zasněžené svahy Cortiny vnesla trochu hollywoodského šarmu. A to v modelech jako z příručky o après-ski: vlněných svetrech, hedvábných šátcích, svetrových šatech...
Autor: Profimedia.cz
V apartním prošívaném kabátku a chlupatých palčácích se v Cortině nechala v roce 1963 vidět herečka Claudia Cardinalová. Pod kabátem schovává bonbonkově růžový outfit, natáčela tu tehdy film Růžový panter. Inspektor Clouseau v Cortině lovil zloděje šperků, který princezně Dahle v podání Cardinalové ukradl velký růžový diamant.
Autor: Profimedia.cz
V Cortině nebyla a není k vidění pouze sportovní móda. Po výkonech na svazích přichází na řadu tzv. après-ski aktivity a s nimi spojené outfity. Pojem ve francouzštině znamená doslova „po lyžování“. Majetné dámičky většinou vytáhnou kožichy a vysoké kozačky. Zahalené do kožešin přijely do Cortiny i herečky Claudia Cardinalová a Capucine (vlastním jménem Germaine Hélène Irène Lefebvre) v roce 1963.
Autor: Profimedia.cz
Dechberoucí výhledy v Cortině oceňují nejenom běžní smrtelníci. Městečko pod horami si získalo i srdce smetánky. Německo-italská šlechtična Ira von Fürstenberg zde vlastnila dům Villa Bella. Když zrovna neodpočívala na balkoně, hrála Ira ve filmech, koketovala s modelingem, byla také spisovatelkou a filantropkou. A mimochodem také sestřenicí „našeho“ Karla Schwarzenberga.
Autor: ČTK
V druhé polovině 20. století se sportovní oblečení díky rozmachu umělých vláken stávalo čím dál profesionálnějším, funkčnějším, odlišnějším od toho civilního. Oproti dnešku bylo stále poměrně jednoduché. Německá lyžařka Evi Mittermaierová tak v prosinci 1975 vyhrála Světový pohár v alpském lyžování v Cortině celá v červeném, ještě bez reklamních log.
Autor: ČTK
V roce 1981 se po Cortině proháněl James Bond v podání Rogera Moora. Bondovka Jen pro tvé oči byla v něčem přelomová: režisér John Glen dal přednost skutečným lokacím před propracovanými kulisami, které byly pro předchozí filmy série typické.
Autor: Getty Images
Film Jen pro tvé oči je hodnotný i z módního hlediska. Pod jeho kostýmy je podepsaná uznávaná kostymérka Elizabeth Wallerová, držitelka ceny BAFTA, která se proslavila u divadla a také prací pro BBC. Kostýmy pro Bonda nechala ušít v prestižních londýnských krejčovstvích.
Autor: Getty Images
Americká lyžařka Lindsey Vonnová, která si letos vysloužila nechtěnou pozornost svým pádem, v Cortině nebyla poprvé. V lednu 2011 zde v divokém růžovém úboru vyhrála soutěž super-G. Při pohledu na množství reklam na dresu rázem oceníme olympiádu, na které jsou takováto marketingová sdělení zakázána.
Autor: ČTK
A taková už je současnost. Jednou nám ovšem také dresy z olympijských her v Cortině a Miláně 2026 budou připadat pořádně retro.
Autor: Kai Pfaffenbach, Reuters