Po letech nenápadného luxusu dostávají zase prostor barvy. Na přehlídky i červené koberce se vracejí překvapivé kombinace, jako je růžová s červenou nebo fialová se žlutou. Inspirujte se současnými kolekcemi, outfity celebrit i módou minulých dekád. Colour blocking totiž rozhodně není žádný nováček na scéně.
Autor: koláž iDnes.cz, Profimedia.cz
Růžová s červenou bývala módní prohřešek, dnes se v ní chodí pro Oscara. Jessie Buckleyová převzala letošní cenu za hlavní roli ve filmu Hamnet v róbě Chanel, která spojila světle růžový šifon s výrazným červeným živůtkem.
Autor: Profimedia.cz
Červenou s růžovou si herečka Emma Stoneová oblíbila už v roce 2011, kdy na premiéru komedie Kamarád taky rád přišla v modelu Giambattisty Valliho. Kombinace tehdy zaujala i magazín Glamour, který se čtenářek ptal, zda je herečka přesvědčila, aby porušily zažité barevné tabu.
Autor: ČTK
Jednu z nejsilnějších vln colour blockingu odstartovaly kolekce pro jaro a léto 2011, včetně té, kterou pro Jil Sander navrhl Raf Simons. Návrhář například poskládal červenou, růžovou a oranžovou do výrazných vrstev a doplnil je černými kalhotami.
Autor: ČTK
Herečka Carey Mulliganová při propagaci seriálu Beef oblékla model návrhářky Colleen Allenové v červených a oranžových tónech. Barevně blízké odstíny od sebe odděluje i povrch látek: sametový top má hlubší, proměnlivý lesk, zatímco dlouhá sukně se hladce leskne.
Autor: Profimedia.cz
Debbie Harry, zpěvačka kapely Blondie, nosila oranžovou s červenou už na konci sedmdesátých let. Na pódium i mimo něj ji často oblékal designér Stephen Sprouse, jehož tvorba propojovala módu s newyorskou hudební subkulturou.
Autor: Profimedia.cz
Na soukromý večírek Versace během letošního milánského týdne módy dorazila rapperka Cardi B v rezavé halence a hořčicově oranžových mikrošortkách. Tlumenější podzimní odstíny doprovodily zářivě modré nehty – barevný experiment se počítá i na pár centimetrech.
Autor: Profimedia.cz
Mexický návrhář Patricio Campillo promítl do kolekce pro jaro a léto 2027 syté barvy západu slunce. Růžovou košili s vázáním u krku doplnily oranžové mikrošortky a nečekaně i kobaltově modrý pásek. Někdy stačí jediný doplněk, aby byl colour blocking výraznější.
Autor: Profimedia.cz
Španělská návrhářka Agatha Ruiz de la Prada má lásku k barvám v krvi. Tichý luxus? To není nic pro ni. V její kolekci pro podzim a zimu 2026 se objevilo obří srdce s růžovo-oranžovými pruhy, zpod kterého vykukovala košile i s kravatou.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Frida Giannini se v podzimní kolekci Gucci z roku 2011 vracela k půvabu sedmdesátých let a herečce Anjelice Hustonové. Červenou halenku s mašlí obklopila několika odstíny fialové, od světlých kalhot po tmavý klobouk a kožešinu.
Autor: Profimedia.cz
Kim Kardashianová představila v roce 2011 svůj parfém v barevném modelu Gucci. K fialovému topu a oranžové sukni přidala zelené sandálky a široký zlatý pásek, jak tehdy velela kolekce Fridy Giannini.
Autor: Profimedia.cz
Kombinace fialové s červenou se na newyorských přehlídkách pro jaro a léto 2027 objevovala tak často, že ji magazín Nylon označil za nepřehlédnutelnou dvojici sezony. Tory Burch ji předvedla v jednoduché kombinaci přiléhavého topu a lesklé sukně, kterou si lze snadno představit i mimo molo.
Autor: Profimedia.cz
U Prady dostala červená s fialovou pro jaro a léto 2026 sportovnější podobu. Miuccia Prada a Raf Simons spojili volné červené polo s lila mikrošortkami. Černá podprsenka přitom připomíná, že i neutrální barvy mají v colour blockingu své místo.
Autor: Profimedia.cz
Americký návrhář Conner Ives do kolekce pro jaro a léto 2027 přimíchal jezdecké motivy i potisky připomínající zdobené šátky. Levandulová s červenou tak tvoří základ šatů, na kterých se vedle sebe potkávají koňská hlava a potisk imitující šperky.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kendall Jennerová na svatbu v mexickém Cabo San Lucas oblékla levandulový top a limetkovou sukni. Magazín Harper’s Bazaar kombinaci přirovnal k plážovému outfitu Mii z Deníku princezny, i když Kendall filmovou inspiraci nepotvrdila.
Autor: Profimedia.cz
Limetková s levandulovou se potkaly i v kolekci Prady pro jaro a léto 2026. Šaty se střihem připomínajícím uniformu doplnily dlouhé fialové rukavice, které přísnějšímu modelu dodaly trochu výstřednosti.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Frida Giannini v podzimní kolekci Gucci z roku 2011 přenesla výrazné barvy i do kožešin a doplňků. Zelenomodrý kabát doplnila fialovým límcem a kloboukem s tyrkysovou stuhou, takže barevná kombinace vynikla i zezadu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kerry Washingtonová v roce 2011 vyrazila na benefiční večer v šatech Gucci se zeleným živůtkem a modrofialovou sukní. Dvojici sytých barev od sebe odděloval široký zlatý pásek, výrazný prvek tehdejší ikonické kolekce.
Autor: Profimedia.cz
Seriálová novinářka Carrie Bradshawová v podání Sarah Jessicy Parkerové si s módními pravidly nikdy moc hlavu nelámala. Kostýmní návrhářka Patricia Fieldová jí v roce 1998 k růžovému topu a zelené sukni přidala vzorované legíny a tenisky.
Autor: Profimedia.cz
Ani v pokračování A jak to bylo dál… se Carrie Bradshaw své záliby v barvách nevzdala. O kombinaci zelenomodré a fuchsiově růžové se tentokrát postarali kostýmní návrháři Molly Rogersová a Danny Santiago.
Autor: ČTK
Značka Zankov v kolekci pro jaro a léto 2027 spojila zelenou a fialovou na lehkých průsvitných minišatech. Barevné bloky tu mají měkčí hranice: látky se překrývají a nechávají prosvítat spodní vrstvy i kůži.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zendaya na předávání cen britského GQ v roce 2018 oblékla róbu Ralph & Russo ve fialové a žluté. Tyto dvě barvy vytvářejí výrazný kontrast a přirozeně přitahují pozornost i bez dalších ozdob.
Autor: Profimedia.cz
U značky Julie Kegels se v kolekci pro podzim a zimu 2026 odehrává barevný „souboj“ hlavně na doplňcích. K béžové tunice přibyly žluté vzorované punčocháče, fialový klobouk a drobná kabelka ve stejném odstínu.
Autor: Profimedia.cz
U španělské návrhářky Agathy Ruiz de la Prada se náklonnost k neonovým barvám vejde i na svetr. V podzimní kolekci 2026 zářilo na sytě modrém úpletu limetkové srdce, ke kterému přibyla ještě růžová kabelka a bílé punčochy.
Autor: Profimedia.cz
Značka MSGM pro jaro a léto 2027 zkombinovala zelenou minisukni s tyrkysovými punčocháči. Barvy se opakují i na pruhované košili, takže spolu jednotlivé kousky ladí navzdory odvážným střihům.
Autor: Profimedia.cz
Herecká a komediální hvězda Cole Escola, známá z broadwayského hitu Oh, Mary!, dorazila na přehlídku Loewe v zářivě modrém kompletu se zelenou kabelkou. I jediný doplněk může proměnit jednobarevný outfit v colour blocking.
Autor: Profimedia.cz
Americká návrhářka Rachel Comey pro jaro a léto 2027 spojila světle modrou mikinu se zelenými bermudami. Volné střihy nechávají vyniknout barvám, zatímco doplňky s třásněmi dodávají pohodlnému základu trochu večírkové nálady.
Autor: Profimedia.cz
Podzimní kolekce Prady pro rok 2026 si hrála s vrstvením: patnáct modelek se na přehlídkové molo vracelo v postupně obměňovaných outfitech. Zpod světle modrého kabátu tak například „vykoukl“ hráškově zelený top.
Autor: ČTK
Pánský model Loewe pro jaro a léto 2027 připomíná, že colour blocking funguje i s tlumenějšími odstíny. Olivovou bundu inspirovanou outdoorovým oblečením oživují tyrkysové kalhoty.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Victoria Beckhamová v roce 2017 vyrazila do pařížských ulic ve světle modré košili a oranžových kalhotách vlastní značky. Klasické střihy nechaly vyniknout neobvyklé dvojici barev, která by se neztratila ani v pracovním šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a drag umělkyně Gigi Goode letos před pařížskou přehlídku Mugler přinesla osvěžující kombinaci žluté s blankytně modrou. Přiléhavé minišaty rozdělené na dvě barevné poloviny doplnila šedými punčocháči a bílými lodičkami.
Autor: Profimedia.cz
Filipínská herečka a módní influencerka Heart Evangelista v modelu Mugler posunula kombinaci modré a žluté k výraznému lesku. Tyrkysově modrou halenku spojila se zlatou sukní, jejíž kovový povrch připomíná pomačkanou fólii.
Autor: Profimedia.cz
Raf Simons v kolekci Jil Sander pro jaro a léto 2011 povýšil obyčejné modré tričko na společenský model. Přidal k němu oranžovo-červenou sukni s vysokým pasem. A inspiraci si u něj můžeme vypůjčit i letos.
Autor: ČTK
Návrat barev nabízí inspiraci i milovnicím hnědé a dalších neutrálních tónů. Návštěvnice přehlídky Tod’s pro podzim a zimu 2026 svůj hnědý komplet oživila hořčicově žlutou bundou, zbytek nechala neutrální.
Autor: Profimedia.cz
Jemnější alternativou k barevným střetům je i kombinace několika odstínů jedné barvy. Návštěvnice pařížské přehlídky Mugler zkombinovala světlý fialový rolák s tmavšími kalhotami a přidala psaníčko s hadím vzorem.
Autor: Profimedia.cz
Ještě jeden z ikonických modelů Gucci ze začátku minulé dekády. Herečka Camilla Belle si na večírek před Grammy vybrala kombinaci oranžového saka, fialového topu a zelených kalhot. Colour blocking se tehdy z přehlídek rychle stěhoval do šatníků celebrit – a dnes to platí znovu.
Autor: Profimedia.cz
Raf Simons, tehdejší kreativní ředitel Jil Sander, zase na jaře 2011 namixoval zelenou bundu s růžovým vrškem a zářivě žlutými kalhotami. Jednoduché střihy držely pohromadě i trojici barev, kterou by opatrnější povahy možná raději rozdělily do několika outfitů.
Autor: Profimedia.cz
Značka Zankov pro jaro a léto 2027 rozdělila splývavé šaty do červených a fialových ploch. Žluté boty přidaly jen malou dávku kontrastního třetího odstínu. Hlavní pozornost zůstala šatům.
Autor: Profimedia.cz
Návrhář Henry Zankov v kolekci pro jaro a léto 2027 propojil i červenožlutý kardigan s mátově zelenou sukní. Pruhovaná látka přidává další barvy i další výrazný geometrický vzor.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvnice podzimní přehlídky Prady pro rok 2026 oživila hnědou košili a světle modrou sukni oranžovým psaníčkem a fialovými rukavicemi. Doplňky mají právě v kolekcích Prada často stejně důležitou roli jako samotné oblečení.
Autor: Profimedia.cz
Před přehlídkou Prady pro podzim a zimu 2026 zaujala i kombinace hnědobílého vzorovaného kabátu, oranžových rukavic a tyrkysové kabelky. Klidnější základ snese výrazné barvy i drobné motivy, aniž by se jednotlivé doplňky ztrácely.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejslavnějších příkladů colour blockingu jsou šaty, kterými Yves Saint Laurent v roce 1965 vzdal hold malíři Pietu Mondrianovi. Červené, modré, žluté a bílé plochy oddělené černými liniemi přenesly abstraktní obraz přímo do šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Mondrianovské šaty Yvese Saint Laurenta vypadají jednoduše, jejich výroba ale vyžadovala pořádnou zručnost. Barevné plochy tvoří samostatné díly úpletu a černá mřížka pomáhá skrýt švy, které šaty tvarují podle těla.
Autor: Profimedia.cz