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Černé i béžové odzvonilo. Bláznivé barevné kombinace zase vládnou módě

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Po letech nenápadného luxusu dostávají zase prostor barvy. Na přehlídky i... Růžová s červenou bývala módní prohřešek, dnes se v ní chodí pro Oscara. Jessie... Červenou s růžovou si herečka Emma Stoneová oblíbila už v roce 2011, kdy na... Jednu z nejsilnějších vln colour blockingu odstartovaly kolekce pro jaro a léto... Herečka Carey Mulliganová při propagaci seriálu Beef oblékla model návrhářky... Debbie Harry, zpěvačka kapely Blondie, nosila oranžovou s červenou už na konci... Na soukromý večírek Versace během letošního milánského týdne módy dorazila... Mexický návrhář Patricio Campillo promítl do kolekce pro jaro a léto 2027 syté... Španělská návrhářka Agatha Ruiz de la Prada má lásku k barvám v krvi. Tichý... Návrhářka Frida Giannini se v podzimní kolekci Gucci z roku 2011 vracela k... Kim Kardashianová představila v roce 2011 svůj parfém v barevném modelu Gucci.... Kombinace fialové s červenou se na newyorských přehlídkách pro jaro a léto 2027...
Po letech nenápadného luxusu dostávají zase prostor barvy. Na přehlídky i červené koberce se vracejí překvapivé kombinace, jako je růžová s červenou nebo fialová se žlutou. Inspirujte se současnými kolekcemi, outfity celebrit i módou minulých dekád. Colour blocking totiž rozhodně není žádný nováček na scéně.

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