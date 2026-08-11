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Co spojuje Ornellu a Kim Kardashianovou? To, co si lepí do výstřihu

Zuzana Vacková
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: myboobee

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády nebo bez ramínek a k tomu velké poprsí? Klasická podprsenka bývá vidět a narušuje celkový vzhled, zatímco samodržící košíčky často neposkytují dostatečnou oporu. Řešením může být boob tape neboli páska na prsa. Dokáže však skutečně nahradit podprsenku, nebo jde jen o dražší lepicí pásku?

Fashion tape a boob tape nejsou totéž

Tejpování je v posledních letech velkým trendem sociálních sítí. Pásky se používají téměř na všechno – tejpují se namožená záda, pomocí speciálních pásek se dočasně vypínají vrásky, a zatejpovat lze dokonce i prsa. Právě tady je však důležité rozlišovat mezi fashion tape a boob tape, protože nejde o totéž.

  • Fashion tape je tenká oboustranná lepicí páska, která slouží k přichycení oblečení ke kůži. Dokáže například zabránit rozevírání výstřihu nebo posouvání látky, není ovšem konstruovaná tak, aby nesla váhu prsou.
  • Boob tape neboli breast tape je naproti tomu jednostranná pružná páska určená přímo k fixaci a tvarování poprsí. Jednotlivými pruhy lze prsa nadzvednout, přitáhnout k sobě nebo vytvarovat podle střihu oblečení. U většího poprsí tak může do určité míry převzít podpůrnou funkci podprsenky.

Podprsenka jako zlatý hřeb sexy outfitu. Odvážný trend celebrity milují

Kim Kardashianová na sociálních sítích ukázala, jak pásku využívá k fixaci prsou.

Pásky na prsa používá i Kim Kardashianová

Lepení prsou samozřejmě nevzniklo až s TikTokem a Instagramem. Ženy už dříve improvizovaly a používaly leukoplast, sportovní pásky nebo pevné textilní lepicí pásky. Výrazněji však tento trik zpopularizovaly celebrity. Například Kim Kardashianová na Instagramu ukázala, jak si pomocí pásky fixuje prsa pod šaty s hlubokými výstřihy.

Od podobných improvizovaných řešení už byl jen krok k výrobkům určeným přímo k tomuto účelu. Vznikly tak speciální boob tape.

Moderní pásky na prsa jsou pružnější a lépe se přizpůsobují pohybu těla. Nejčastěji jde o textilii, například bavlnu nebo bavlnu s příměsí elastických vláken, která je z jedné strany opatřena silným lepidlem. Složení se však mezi jednotlivými značkami liší, proto je vhodné vždy zkontrolovat informace u konkrétního produktu, zvlášť pokud máte citlivou pokožku nebo sklony k alergickým reakcím.

Tejpy na prsa propaguje například i Ornella Koktová.

Velká prsa to mají opět složitější

Co si budeme povídat, zafixovat větší prsa na celý večer je podstatně složitější než u malého poprsí nalepit kousek pásky přes bradavku. U větších prsou je potřeba použít více pásky, správně poprsí nadzvednout a jednotlivé pruhy nalepit tak, aby vytvořily dostatečnou oporu.

Důležitá je také příprava pokožky. Ta by měla být čistá, suchá a bez krémů či olejů. Některé návody doporučují před aplikací pokožku odmastit přípravkem na bázi alkoholu. Stejnou pozornost je potřeba věnovat i sundávání pásky, protože právě při nešetrném odstranění může dojít k podráždění nebo poranění kůže.

Výrobci boob tape často prezentují jako řešení, díky kterému si můžete vzít šaty bez ramínek nebo s hlubokým výstřihem bez ohledu na velikost poprsí. Ve skutečnosti je však lepší vnímat ji spíš jako příležitostnou stylingovou pomůcku na večírek, focení, svatbu nebo jinou důležitou událost než jako náhradu podprsenky pro každodenní a dlouhodobé nošení.

Silikonové nálepky na bradavky vs. boob tape

Boob tape, korzet, nebo podprsenka? Co zvolit pro větší prsa

Páska by neměla automaticky nahrazovat klasickou podprsenku. Výrobci doporučují mezi jednotlivými aplikacemi dopřát pokožce několik dní pauzu a pásku obvykle nenosit déle než 6 až 10 hodin. Konkrétní doporučená doba se však může u jednotlivých výrobků lišit.

ŘešeníVhodnost pro větší prsaVýhodyNevýhody / rizikaNejlepší využití
Kvalitní podprsenka bez ramínekvysokápevná a stabilní opora, váhu rozkládá přes obvod a košíčkymusí perfektně sedět; nekvalitní modely mohou sjíždět nebo tlačitsvatby, plesy, večírky, celodenní nošení
Longline podprsenka, korzet nebo bodyvelmi vysokározkládá váhu na větší část trupu, poskytuje silnou oporu a zároveň tvaruje postavumůže být teplejší a méně pohodlné, složitější oblékánívečerní a společenské šaty, svatební šaty
Boob tapestřední až vysoká podle velikosti prsou a technikylze ji přizpůsobit střihu šatů, nadzvednout a vytvarovat poprsí, není vidětvyžaduje správnou techniku; u větších prsou více pásky; riziko podráždění nebo poranění kůževečírky, svatby, focení a další kratší akce
Fashion tapenízká jako opora, vhodná pouze jako doplněkudrží výstřih nebo látku na správném místě, zabrání posouvání oblečenínenese váhu prsou a nenahrazuje podprsenku ani boob tapefixace hlubokých výstřihů a okrajů oblečení
Klasická podprsenka skrytá pod oblečenímvelmi vysokáspolehlivá opora a komfort i při dlouhém nošeníramínka nebo část podprsenky mohou být u některých střihů vidětběžné denní nošení a méně odhalené střihy
Šaty s integrovanými košíčky nebo kosticemistřední až vysoká podle konstrukcečistý vzhled bez samostatné podprsenky, při dobrém střihu velmi pohodlnéu většího poprsí musí být šaty dobře konstrukčně řešené; často pomůže úprava na mírusvatební, plesové a večerní šaty

Může boob tape způsobit rakovinu prsu?

Na sociálních sítích se objevují také mnohem závažnější varování. Některá tvrdí, že pevné lepení prsou může narušovat lymfatický systém, blokovat odtok lymfy, a dokonce zvyšovat riziko rakoviny prsu.

Pro takovou souvislost však v současnosti nejsou k dispozici kvalitní důkazy. Reálnými riziky jsou především podráždění, alergická reakce, puchýře nebo poškození pokožky při nešetrném odstraňování pásky. Tvrzení, že běžné používání boob tape způsobuje rakovinu prsu, podložené není.

VIDEO: Zkontrolujte si své prsy. Nabízíme návod krok za krokem

Jedním z nejsilnějších prodejních argumentů boob tape jsou fotografie a videa „před a po“.

BOOB TAPE RYCHLÝ PŘEHLED

Co to je: Elastická lepicí páska určená k nadzvednutí, fixaci a tvarování prsou bez klasické podprsenky.

Materiál: Nejčastěji pružná textilie, například bavlna nebo směs bavlny a elastických vláken, opatřená silným lepidlem. U některých výrobků jde o akrylátové lepidlo a provedení bez latexu. Vždy kontrolujte složení konkrétního produktu.

Pro koho: Pro ženy, které potřebují oporu pod šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády, asymetrickým střihem nebo bez ramínek.

Doba nošení: Řiďte se pokyny výrobce. Některé značky doporučují přibližně 6 až 8 hodin, při prvním použití pouze 3 až 4 hodiny.

Příprava kůže: Pokožka musí být čistá a zcela suchá, bez krému, oleje, deodorantu nebo tělového mléka. U mastnější pokožky lze podle některých výrobců použít přípravek na bázi alkoholu.

Patch test: Ano. Před prvním použitím nalepte malý kousek pásky na několik hodin například na vnitřní stranu paže a sledujte případnou reakci pokožky.

Sundávání: Pásku důkladně nasytit tělovým olejem nebo vhodným přípravkem na odstranění lepidla, nechat jej působit a potom pásku pomalu oddělovat od pokožky. Nikdy ji nestrhávejte nasucho.

Kdy pásku nepoužívat: Na spálenou, podrážděnou, poraněnou nebo jinak poškozenou pokožku. Další omezení se mohou lišit podle konkrétního výrobku.

Když jsou velká ňadra problém. Čtenářka popsala zmenšení prsou na vlastní kůži
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