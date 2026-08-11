Fashion tape a boob tape nejsou totéž
Tejpování je v posledních letech velkým trendem sociálních sítí. Pásky se používají téměř na všechno – tejpují se namožená záda, pomocí speciálních pásek se dočasně vypínají vrásky, a zatejpovat lze dokonce i prsa. Právě tady je však důležité rozlišovat mezi fashion tape a boob tape, protože nejde o totéž.
- Fashion tape je tenká oboustranná lepicí páska, která slouží k přichycení oblečení ke kůži. Dokáže například zabránit rozevírání výstřihu nebo posouvání látky, není ovšem konstruovaná tak, aby nesla váhu prsou.
- Boob tape neboli breast tape je naproti tomu jednostranná pružná páska určená přímo k fixaci a tvarování poprsí. Jednotlivými pruhy lze prsa nadzvednout, přitáhnout k sobě nebo vytvarovat podle střihu oblečení. U většího poprsí tak může do určité míry převzít podpůrnou funkci podprsenky.
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Pásky na prsa používá i Kim Kardashianová
Lepení prsou samozřejmě nevzniklo až s TikTokem a Instagramem. Ženy už dříve improvizovaly a používaly leukoplast, sportovní pásky nebo pevné textilní lepicí pásky. Výrazněji však tento trik zpopularizovaly celebrity. Například Kim Kardashianová na Instagramu ukázala, jak si pomocí pásky fixuje prsa pod šaty s hlubokými výstřihy.
Od podobných improvizovaných řešení už byl jen krok k výrobkům určeným přímo k tomuto účelu. Vznikly tak speciální boob tape.
Moderní pásky na prsa jsou pružnější a lépe se přizpůsobují pohybu těla. Nejčastěji jde o textilii, například bavlnu nebo bavlnu s příměsí elastických vláken, která je z jedné strany opatřena silným lepidlem. Složení se však mezi jednotlivými značkami liší, proto je vhodné vždy zkontrolovat informace u konkrétního produktu, zvlášť pokud máte citlivou pokožku nebo sklony k alergickým reakcím.
Velká prsa to mají opět složitější
Co si budeme povídat, zafixovat větší prsa na celý večer je podstatně složitější než u malého poprsí nalepit kousek pásky přes bradavku. U větších prsou je potřeba použít více pásky, správně poprsí nadzvednout a jednotlivé pruhy nalepit tak, aby vytvořily dostatečnou oporu.
Důležitá je také příprava pokožky. Ta by měla být čistá, suchá a bez krémů či olejů. Některé návody doporučují před aplikací pokožku odmastit přípravkem na bázi alkoholu. Stejnou pozornost je potřeba věnovat i sundávání pásky, protože právě při nešetrném odstranění může dojít k podráždění nebo poranění kůže.
Výrobci boob tape často prezentují jako řešení, díky kterému si můžete vzít šaty bez ramínek nebo s hlubokým výstřihem bez ohledu na velikost poprsí. Ve skutečnosti je však lepší vnímat ji spíš jako příležitostnou stylingovou pomůcku na večírek, focení, svatbu nebo jinou důležitou událost než jako náhradu podprsenky pro každodenní a dlouhodobé nošení.
Boob tape, korzet, nebo podprsenka? Co zvolit pro větší prsa
Páska by neměla automaticky nahrazovat klasickou podprsenku. Výrobci doporučují mezi jednotlivými aplikacemi dopřát pokožce několik dní pauzu a pásku obvykle nenosit déle než 6 až 10 hodin. Konkrétní doporučená doba se však může u jednotlivých výrobků lišit.
|Řešení
|Vhodnost pro větší prsa
|Výhody
|Nevýhody / rizika
|Nejlepší využití
|Kvalitní podprsenka bez ramínek
|vysoká
|pevná a stabilní opora, váhu rozkládá přes obvod a košíčky
|musí perfektně sedět; nekvalitní modely mohou sjíždět nebo tlačit
|svatby, plesy, večírky, celodenní nošení
|Longline podprsenka, korzet nebo body
|velmi vysoká
|rozkládá váhu na větší část trupu, poskytuje silnou oporu a zároveň tvaruje postavu
|může být teplejší a méně pohodlné, složitější oblékání
|večerní a společenské šaty, svatební šaty
|Boob tape
|střední až vysoká podle velikosti prsou a techniky
|lze ji přizpůsobit střihu šatů, nadzvednout a vytvarovat poprsí, není vidět
|vyžaduje správnou techniku; u větších prsou více pásky; riziko podráždění nebo poranění kůže
|večírky, svatby, focení a další kratší akce
|Fashion tape
|nízká jako opora, vhodná pouze jako doplněk
|udrží výstřih nebo látku na správném místě, zabrání posouvání oblečení
|nenese váhu prsou a nenahrazuje podprsenku ani boob tape
|fixace hlubokých výstřihů a okrajů oblečení
|Klasická podprsenka skrytá pod oblečením
|velmi vysoká
|spolehlivá opora a komfort i při dlouhém nošení
|ramínka nebo část podprsenky mohou být u některých střihů vidět
|běžné denní nošení a méně odhalené střihy
|Šaty s integrovanými košíčky nebo kosticemi
|střední až vysoká podle konstrukce
|čistý vzhled bez samostatné podprsenky, při dobrém střihu velmi pohodlné
|u většího poprsí musí být šaty dobře konstrukčně řešené; často pomůže úprava na míru
|svatební, plesové a večerní šaty
Může boob tape způsobit rakovinu prsu?
Na sociálních sítích se objevují také mnohem závažnější varování. Některá tvrdí, že pevné lepení prsou může narušovat lymfatický systém, blokovat odtok lymfy, a dokonce zvyšovat riziko rakoviny prsu.
Pro takovou souvislost však v současnosti nejsou k dispozici kvalitní důkazy. Reálnými riziky jsou především podráždění, alergická reakce, puchýře nebo poškození pokožky při nešetrném odstraňování pásky. Tvrzení, že běžné používání boob tape způsobuje rakovinu prsu, podložené není.
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BOOB TAPE RYCHLÝ PŘEHLED
Co to je: Elastická lepicí páska určená k nadzvednutí, fixaci a tvarování prsou bez klasické podprsenky.
Materiál: Nejčastěji pružná textilie, například bavlna nebo směs bavlny a elastických vláken, opatřená silným lepidlem. U některých výrobků jde o akrylátové lepidlo a provedení bez latexu. Vždy kontrolujte složení konkrétního produktu.
Pro koho: Pro ženy, které potřebují oporu pod šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády, asymetrickým střihem nebo bez ramínek.
Doba nošení: Řiďte se pokyny výrobce. Některé značky doporučují přibližně 6 až 8 hodin, při prvním použití pouze 3 až 4 hodiny.
Příprava kůže: Pokožka musí být čistá a zcela suchá, bez krému, oleje, deodorantu nebo tělového mléka. U mastnější pokožky lze podle některých výrobců použít přípravek na bázi alkoholu.
Patch test: Ano. Před prvním použitím nalepte malý kousek pásky na několik hodin například na vnitřní stranu paže a sledujte případnou reakci pokožky.
Sundávání: Pásku důkladně nasytit tělovým olejem nebo vhodným přípravkem na odstranění lepidla, nechat jej působit a potom pásku pomalu oddělovat od pokožky. Nikdy ji nestrhávejte nasucho.
Kdy pásku nepoužívat: Na spálenou, podrážděnou, poraněnou nebo jinak poškozenou pokožku. Další omezení se mohou lišit podle konkrétního výrobku.
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