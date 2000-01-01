náhledy
Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako samozřejmost. Přesto si každá z nich hledá vlastní módní rukopis – od sportovních outfitů přes hollywoodskou eleganci až po nenápadný městský styl. Jak se oblékají dcery světových celebrit, když zrovna nejsou jen „dětmi slavných“?
Autor: Profimedia.cz
North Westová je nejstarší dcerou Kim Kardashianové a rappera Kanye Westa a ač je jí teprve dvanáct, je jasné, že styl má v krvi – respektive v DNA. Stejně jako slavná máma dává přednost černé. I v ulicích Los Angeles vsadila na tmavý street look se „sci-fi“ brýlemi a výraznými doplňky.
North se výrazných proměn rozhodně nebojí. Barvy vlasů, paruky i doplňky střídá podle nálady a baví ji kombinovat luxusní kousky s hravou estetikou generace alfa. V Benátkách ji fotografové zachytili s tyrkysovými vlasy a lehce punkovým outfitem, který přitáhl víc pozornosti než nejedna dospělá celebrita.
North Westová si módu evidentně užívá jako hru. S dlouhou pastelovou parukou, masivním řetězem a grafickým tričkem vyrazila s kamarádkami na nákupy do butiku luxusní značky Alexander Wang.
Další náctiletou módní ikonou je Blue Ivy Carter (14), dcera Beyoncé a Jay-Z. V civilu se obléká sportovně, na červeném koberci volí hollywoodský glamour styl. Tak třeba na premiéře filmu Mufasa: Lví král zazářila ve zlaté róbě z dílny Christiana Siriana.
Autor: ČTK
Na předávání cen Grammy Awards v roce 2025 doprovodila svou mámu Beyoncé na pódium při přebírání ceny za album Cowboy Carter. Zatímco Beyoncé vsadila na výrazně zdobený model, Blue Ivy zvolila střídmější variantu – královsky modré šaty bez ramínek od designéra Naeema Khana, které působily minimalisticky a elegantně.
Na loňský Super Bowl dorazila Blue Ivy v uvolněnějším, sportovně laděném outfitu – kožené bundě Balenciaga, džínách a výrazných slunečních brýlích. Oproti červenému koberci v civilu sází spíš na aktuální streetwearové trendy.
Také letos na Super Bowl se Blue Ivy ukázala v modelu od Balenciaga. Opět zvolila denimové kalhoty, trendy sluneční brýle a koženou bundu, tentokrát s výraznými bílými prvky.
Princess Andre (18) je dcerou britské modelky a mediální osobnosti Katie Price, jejím otcem je zpěvák Peter Andre. V Londýně ji fotografové zachytili ve street outfitu značky ADA, který doplnila kabelkou Louis Vuitton. Crop top, tepláky a výrazné řasy – to je kombinace blízká estetice mladé generace i influencerského prostředí.
Na předávání Pride of Britain Awards 2025 v londýnském hotelu Grosvenor House zvolila zdobené bílé šaty s korzetovým živůtkem. Třpytivý model byl přesně v duchu současného „glam“ stylu, který je mezi mladými celebritami populární.
V listopadu 2025 dorazila na Beauty Awards 2025 v londýnském City Central v rudých šatech s průstřihy. Na červeném koberci se Princess nebojí sebevědomějších modelů – oproti civilnímu stylu jde o mnohem výraznější, večerní polohu.
I Shiloh Jolie, dceři Angeliny Jolie a Brada Pitta, už je osmnáct let. Její styl je uvolněný, pohodlný a sportovní – na taneční lekci vyrazila ve volných kalhotách a mikině s motivem filmu Zjizvená tvář.
Také Harper Beckhamová, dcera Victorie a David Beckhamových, vyrůstá v módním prostředí od narození. Je jí třináct let a její styl zatím působí klidněji a uhlazeněji než u mnohých vrstevnic z řad slavných dětí.
V civilu sází na pohodlí a oversized siluetu – při odchodu z pařížské přehlídky značky Victoria Beckham ji fotografové zachytili v mikině, volných kalhotách a teniskách.
Na pařížském fashion weeku se objevila i v hnědých saténových šatech s minimalistickou siluetou. Jemný lesk materiálu a jednoduché doplňky odpovídají její charakteristicky střídmé estetice.
Na premiéru dokumentu Beckham z produkce Netflixu dorazila v pastelových šatech s jednoduchou linií, zatímco její rodiče zvolili formální obleky. Harper se podobně jako Victoria drží střídmé estetiky – raději čistota a neutrální odstíny než extravagance.
Také Suri Cruise, dcera Katie Holmesové a Toma Cruise, loni oslavila osmnácté narozeniny a v poslední době se na veřejnosti objevuje častěji než dřív. Její styl působí nenuceně a civilně, bez snahy o výrazný módní efekt.
Sunday Rose Kidman Urbanová, dcera Nicole Kidmanové a Keitha Urbana, se v posledních letech objevuje po boku své mámy čím dál častěji. Na pařížském galavečeru značky Omega vsadila na minimalistický outfit, který podtrhl její přirozený styl.
Nedávno si Sunday Rose vyzkoušela i roli modelky – objevila se na přehlídce značky Miu Miu během pařížského týdne módy.
Autor: ČTK
Na přehlídku kolekce Chanel pro jaro a léto 2026 dorazila Sunday Rose společně s Nicole Kidmanovou a s mladší sestrou, patnáctiletou Faith Margaret.
