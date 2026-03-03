|
Ze slavných dcer jsou teenagerky. Co nosí North Westová nebo Blue Ivy?
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie
Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...
KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?
Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...
Diagnóza cukrovky mladou ženu šokovala. Díky injekcím radikálně zhubla
Dvaadvacetiletá Holly Barronová si po dokončení střední školy vyslechla diagnózu cukrovky druhého typu. Lékař měl o její zdraví obavy, protože byla výrazně obézní a doporučoval hubnutí. S tím ale...
Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?
Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...
MDŽ 2026: Jak vznikl a proč má 8. březen stále pachuť komunistického svátku
Vznik Mezinárodního dne žen sahá do období, kdy ženy v mnoha zemích neměly volební právo a čelily nerovným pracovním i společenským podmínkám. Svátek, který letos oslavíme v neděli 8. března 2026,...
Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?
V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...
Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat
Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...
Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy
Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...
Rakovina je šance být hrdinou i režisérem svého života, říká psycholožka
Rakovina. Dotýká se většiny z nás, ať už přímo nebo když onemocní někdo blízký. Pořád ji provázejí velké obavy, ale už nekončí nutně smrtí. Každopádně diagnóza nemocnému i jeho nejbližším převrátí...
Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako samozřejmost. Přesto si každá z nich hledá vlastní módní rukopis – od sportovních outfitů přes hollywoodskou eleganci až po...
Klasická bota naše nohy deformuje, varuje fyzioterapeut. Otestujte se, jak chodíte
Chodidla jsou zrcadlem našeho zdraví. Na tomto malém kousku těla je celkem 26 kostí, 33 kloubů, 18 svalů a 12 šlach a jejich dokonalá souhra zajišťuje zdraví celého pohybového aparátu. Od kolen přes...
Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat
Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících
Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr, se narodil maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat medicínu. Díky zkušenostem z vlastní rodiny už od dvanácti věděl, co chce dělat. Dnes ve...
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...