Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stylově nejen v oblacích. Šest tipů od stylistky, v čem vyrazit na letiště

Dlouhé sezení prakticky bez hnutí, čekání na letištích a prostoje při přestupech dnes nemusejí nutně znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Vhodně zvolené materiály a promyšlené vrstvení jsou klíčem k outfitu, ve kterém se budete cítit komfortně od startu po přistání. Co radí stylistka Lucie Malířová?
Část 1/6
Ilustrační snímek

1 Ideální styling do letadla

Základem je oblečení, které netlačí a dá se vrstvit. Proto sahejte po volnějších kalhotách, oversized tričku a mikině. Vhodné je minimalizovat doplňky s velkými kovovými prvky – zjednodušíte si tak průchod letištní kontrolou.

Naopak nejpraktičtějším doplňkem na cesty je velký šátek. Můžete si z něj vytvořit polštářek pod hlavu, deku na přikrytí nebo klidně i klapky na oči.

70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník

TIP: Teplákové soupravy už dnes nejsou při cestování žádným tabu. Kvalitní materiály a promyšlené střihy z nich dělají pohodlný i stylový outfit pro všechny věkové kategorie.

Ilustrační snímek
Námořnické pruhy jsou letní evergreen, který nikdy nevyjde z módy. Tyto košilové šaty se zdůrazněným pasem navíc mají proužky umístěné tak šikovně, že moc hezky prodlouží a vytvarují postavu a lichotí ženským křivkám. Hodí se snad na všechny letní příležitosti a v šatníku vám při správné péči vydrží dlouhá léta. Cena 1299 Kč
Letní outfit nejen na cesty
Košilové šaty, cena 2079 Kč
31 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?

Ilustrační fotografie

Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...

Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše

Nač se zahalovat, když je na pláži horko?

Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...

Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše

Sestry Naderovy. Sarah Jane Nader, Mary Holland Nader, Brooks Nader, Grace Ann...

Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...

Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli

Slavní a sexuální scény

Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...

Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo

Extrémní proměny Slovensko 2026 - Monika Pajtinková

Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...

Panny zvolní, Štírům hrozí úlety. Horoskop na červenec pro všechna znamení

Premium
Ilustrační fotografie

Je tady první prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co červenec 2026 přinese jednotlivým...

1. července 2026

Stylově nejen v oblacích. Šest tipů od stylistky, v čem vyrazit na letiště

Ilustrační snímek

Dlouhé sezení prakticky bez hnutí, čekání na letištích a prostoje při přestupech dnes nemusejí nutně znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Vhodně zvolené materiály a promyšlené vrstvení jsou...

1. července 2026

V létě trpí i oči. Jak je ochránit před sluncem, chlorem i klimatizací

Ilustrační fotografie

Slunce, pyl, vítr, chlorovaná voda i klimatizace. V létě dostávají oči pořádně zabrat a výsledkem mohou být nepříjemné zdravotní potíže. Stačí přitom dodržovat několik jednoduchých pravidel, která...

1. července 2026

Opečená brambora má méně kalorií než rozmačkaná. Je to škrobem, líčí expertka

Premium
Lenka Fotrová učí VAŘIT ZDRAVĚ, LAHODNĚ I VÝHODNĚ. Nakolik jí v kuchyni...

Lenka Fotrová učí vařit zdravě, lahodně i výhodně. Nakolik jí v kuchyni pomáhá chemické vzdělání? Jak prospěje vejcím citron? A proč občas neuškodí smažák? Tipy nejen na to, jak si opravdu pochutnat...

30. června 2026

Oči dostávají v létě stejnou dávku UV záření jako kůže. Jak je ochránit?

Komerční sdělení
Konečně dovolená bez neustálého střídání brýlí.

Sluneční záření neohrožuje jen pokožku, ale také zrak, který bývá při pobytu venku vystaven intenzivnímu UV záření, zejména v létě. Zjistěte, proč nestačí jen tmavá skla, jak funguje UV filtr, kdy...

30. června 2026  14:16

Vyhrála soutěž krásy. O pár týdnů později jí akné změnilo tvář k nepoznání

Kvůli akné si žena prochází absolutním peklem.

Pětadvacetiletá Zoe Morganová z Kanady vyhrála soutěž krásy a pár týdnů na to se na jejím obličeji začaly objevovat bolestivé cysty, které ji změnily k nepoznání. Rozvinula se u ní vážná forma akné,...

30. června 2026  11:19

Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit

Krásky a krasavci s modrýma očima

Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...

30. června 2026  8:24

Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?

Ilustrační snímek

Hubnutí stehen patří mezi nejčastější cíle žen, ale zároveň mezi největší zdroje frustrace. Zatímco břicho reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, stehna často odolávají dlouhé týdny. Na vině je...

30. června 2026

Džíny u mě nenajdete. Na návštěvě v šatníku Lilie Khousnoutdinove

Lilia Khousnoutdinova miluje zářivé barvy.

Lilia Khousnoudtinova je podnikatelka, filantropka a publicistka a v módě se pohybuje jako ryba ve vodě. Miluje šaty a zářivé barvy a nenechá se omezovat diktátem trendů ani módní policie. Jaké...

30. června 2026

Píseň Runaway Train zachránila 21 dětí. Teď inspirovala českou policii

Premium
Píseň Runaway Train slaví 33 let

Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách...

30. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně

Ilustrační snímek

Myslela jsem si, že žiju pohádkový život. Mám skvělého chlapa, který je pro rodinu a nebál se vzít si se mnou obří hypotéku, aby pro mě a děti vybudoval krásný domov. Jenže ve skutečnosti to není...

30. června 2026

Digitální terapie: pomoc přes počítač z domova už hradí i pojišťovny

Únava? A zaháníte ji kávou? Kofein pomůže, ale, pro někoho možná překvapivě,...

Nedostatek psychologů a psychiatrů je v České republice velký problém. Zdravotní pojišťovny se ho snaží řešit a hradí už i terapie, které podstoupíte z pohodlí domova. Nebojte se říci si o pomoc! I...

30. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.