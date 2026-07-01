1 Ideální styling do letadla
Základem je oblečení, které netlačí a dá se vrstvit. Proto sahejte po volnějších kalhotách, oversized tričku a mikině. Vhodné je minimalizovat doplňky s velkými kovovými prvky – zjednodušíte si tak průchod letištní kontrolou.
Naopak nejpraktičtějším doplňkem na cesty je velký šátek. Můžete si z něj vytvořit polštářek pod hlavu, deku na přikrytí nebo klidně i klapky na oči.
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