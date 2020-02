Cindy Crawfordová: místo chemického inženýrství dala přednost modelingu

11:58 , aktualizováno 11:58

V nablýskaném i krutém světě modelingu vydržela pouhých patnáct let, i tak se však dokázala vrýt lidem nesmazatelně do paměti. A to nejen svým sexy uhrančivým pohledem, ale třeba také charakteristickým znaménkem krásy nad horním rtem. Řeč je o Cindy Crawfordové, která slaví své 54. narozeniny.