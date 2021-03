Krásná v dětské velikosti. Čínské ženy podlehly novému módnímu trendu

Například jen na čínské sociální platformě Weibo nasbíral hashtag „dospělí zkoušející dětské oblečení z Uniqlo“ 680 milionů zhlédnutí. Trend vyvolal debatu nejen kvůli hlášeným případům zničeného oblečení, ale také kvůli obavám, že ilustruje nezdravou posedlost hubeností mezi některými čínskými ženami, napsal server BBC.

Před lety čínským internetem hýbala například také takzvaná „pupíková výzva“, kdy se ženy snažily zkřížit ruce za zády, obkroužit pas a dotknout se pupíku, aby ukázaly, jak moc jsou hubené. Jindy zase čínské ženy umisťovaly na sociální sítě fotografie s listem papíru velikosti A4 přitisknutým na výšku na břicho. Cílem bylo, aby se za papírem, který má na šířku 21 centimetrů, skryl celý pas.



Tyto výzvy jsou na čínských sociálních sítích tak časté, že existují jejich různé kategorie. Například fotografie dospělých žen v dětském oblečení japonské oděvní značky zapadají do takzvaného stylu BM, který byl pojmenován podle italské značky Brandy Melville, jejíž standardní velikosti obvykle odpovídají těm nejmenším od jiných výrobců. Styl BM se zakládá na estetice módy pro dospívající, zahrnuje například zkrácené topy, úzké džíny a krátké sukně a získal na popularitě loni, kdy Číňanky začaly sdílet fotografie v oblečení této značky s hashtagem „otestuj, zda můžeš nosit BM styl“.



Kche Chan, čínská psycholožka ze singapurské technologické univerzity Nanyang, tvrdí, že čínská média mají sklon ukazovat „velmi hubené dívky“ a veřejnost upřednostňuje ty ženské celebrity, které jsou extrémně štíhlé. „Existuje i čínské pořekadlo, že dobrá žena nesmí mít přes sto ťinů, což odpovídá padesáti kilogramům,“ vysvětluje Kche Chan. „Ženy, které váží víc, jsou považovány za líné a má se za to, že jim chybí sebedisciplína. Některé ženy uvěří, že by to mohlo mít negativní dopad na jejich sňatkové šance,“ dodává Kche Chan.

Ale i v Číně lze pozorovat opačné tendence. Výrobce spodního prádla Neiwai například loni přišel s bodypozitivní reklamní kampaní. Tento měsíc se zas slavná čínská herečka Čang meng na sociálních sítích svěřila, že musela vyhledat lékařskou pomoc poté, co si na udílení cen vzala šaty s těsným korzetem, který jí způsobil velké bolesti mezi žebry.