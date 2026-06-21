Marka jsem znala skoro rok. Bylo nám spolu dobře, ale na manželství jsem neměla ani pomyšlení. I bez něj to šlo. Ačkoli Marek občas mluvil o tom, že by chtěl, abychom se vzali, já jsem to tak necítila. Měla jsem pocit, že manželství by mi vzalo svobodu.
Moc dobře jsem si pamatovala, jak žili moji rodiče. Léta jsem se dívala na mámu, jak se trápí s despotickým otcem, a nechtěla jsem opakovat její chyby. Nedovedla jsem si představit, že mě někdo bude kontrolovat a že každý měsíc budu muset předkládat účty rozpočítané do poslední koruny.
Marek se mě občas ptal, jestli si ho vezmu. Ale já jsem mu odpovídala pořád stejně: „Víš dobře, miláčku, jaký je můj vztah k instituci manželství. Nechci patřit k zástupu zklamaných a zoufalých manželek.“ Bývalo mu chvilku smutno, ale potom znovu začal věřit tomu, že se to jednou možná změní. A jednou se doopravdy všechno změnilo.
„Jste těhotná,“ řekl doktor. „Konec osmého týdne,“ dodal a já jsem nevěděla, co mám dělat. Nechápala jsem, jak je to možné. Vždyť poctivě beru antikoncepci!
Vracela jsem se domů naprosto vyvedená z míry. „To mi ještě scházelo!“ skřípala jsem zuby. Chvíli jsem uvažovala o potratu. Obracela jsem stránky v kalendáři, ale někde v hloubi duše jsem cítila, že to není správné rozhodnutí. Děti jsem měla ráda a toužila jsem nějaké porodit, ale ne tak neočekávaně. Chtěla jsem na ně být připravená. Nakonec se ale stalo, že čím víc jsem přemýšlela o tom malém, které jsem v sobě nosila, tím těžší pro mne byla představa, že bych se ho měla vzdát. Koneckonců, jsem mladá a plná síly. Věděla jsem, že to zvládnu.
Marek je inteligentní, ambiciózní, chytrý a zdravý – skvělý materiál, říkala jsem si. Jediné, co jsem ale netušila, bylo, jak mu to říct. A jak mu vysvětlit, že si ho ani tak nevezmu. Byla jsem přesvědčená, že na sňatku bude trvat. Už dopředu jsem se děsila všech těch řečí o spokojené rodině.
Nakonec jsem se rozhodla, že Markovi o svém těhotenství prostě neřeknu a rozejdu se s ním dřív, než na mně bude něco vidět. Měla jsem sice malé výčitky svědomí, ale řekla jsem si, že když je dítě v mém břiše, znamená to, že je moje. Jenom moje.
Týden po návštěvě lékaře jsem zavolala Markovi a pozvala ho k sobě na večeři. Pokud se s ním chci rozejít, musím to udělat hezky, umínila jsem si. Přítel měl z pozvání velkou radost. Až se mi udělalo smutno, když jsem si představila, co mu vlastně chci říct. Cítila jsem se jako netvor bez kouska srdce.
„Takový je život,“ dodávala jsem si odvahu před zrcadlem v koupelně, kam jsem se šla osprchovat. „Nebudu si ho komplikovat zbytečným sentimentem.“
Bylo skoro půl osmé večer, když jsem vycházela ze sprchy. Věděla jsem, že si musím pospíšit. V tu chvíli jsem ale šlápla na něco kluzkého. Než mi došlo, že je to masážní houbička, ztratila jsem rovnováhu a spadla na kachličky. Uhodila jsem se o roh pračky. Hned jsem se zvedla a ucítila ostrou bolest v podbřišku. Sedla jsem si na roh vany, ale bolest neustupovala. „Au!“ sykla jsem. Chytila jsem se dveří, potom nábytku a doplazila se do pokoje. Vytočila jsem Markovo číslo.
„Ne...nejezdi,“ snažila jsem se, aby po hlase nebylo znát, že se něco stalo, jinak by byl okamžitě před mým domem. „Všechno je v pořádku, jen jsem unavená a potřebuju se trochu prospat.“
„Jak to?“ divil se. „Ty jdeš spát v osm?“
Bolest se zvyšovala a stávala se čím dál víc nesnesitelnou. „Jo… V osm,“ řekla jsem netrpělivě a hovor típla.
Hned nato jsem si zavolala taxíka. Bolest trošku ustoupila, ale oblékání a sušení vlasů mě úplně vyčerpalo. Opatrně jsem sešla dolů a nastoupila do auta. Až tam mi došlo, jak se strašně bojím o toho malého, co ho nosím v sobě. V tu chvíli jsem si poprvé uvědomila, že se na něj těším.
Taxikář si všiml, že něco není v pořádku, a zeptal se mě, co se děje. V krátkosti jsem mu to vysvětlila. Šlápl na plyn a za pár minut jsem byla v nemocnici. Okamžitě se o mě postarali. Když se na ultrazvuku ukázalo, že je dítě v pořádku, vydechla jsem úlevou.
„Měla jste velké štěstí,“ konstatovala lékařka. „Přesto si vás tu necháme na pozorování. Teď musíte odpočívat, a ať vás ani nenapadne vstát.“
Odvezli mě na pokoj, kde leželo ještě několik nastávajících maminek. Když mě sestra uložila, zeptala se: „Máme někoho informovat o vašem stavu?“
Váhala jsem. Vzpomněla jsem si na Marka, měla jsem výčitky, ale rozhodnutí jsem nezměnila. „Ne,“ řekla jsem úsečně.
Žena, která ležela na vedlejší posteli, si mě zpytavě prohlédla. Zčervenala jsem.
„Já… zatelefonuju domů sama,“ blekotala jsem. „Nechci, aby se snoubenec vyděsil.“
„Dobře,“ kývla sestra a vyšla z pokoje. Obrátila jsem se na bok a zavřela oči. Ležela jsem a přemýšlela o tom, co se vlastně stalo. Byla jsem šťastná, že dítěti nic není. Čím víc jsem bojovala se sebou samou, tím víc jsem ho milovala. Usínala jsem a představovala si malé růžové miminko, které vozím v kočárku po parku, potom ho krmím, přebaluju a mazlím se s ním. Marek, kterému jsem nic neřekla, z toho obrazu úplně vymizel. Přesto mi bylo božsky.
Z ničehonic mě probral divný zvuk. Jakoby pláč. Otevřela jsem oči. Žena, která ležela vedle mě, plakala. Pod peřinou se jí vzdouvalo veliké břicho. Bylo mi jí líto. Asi nějaké komplikace, pomyslela jsem si soucitně. „Netrapte se, tady jsou skvělí doktoři. Dobře se o vás postarají,“ ujistila jsem ji.
Sousedka ke mně obrátila tvář a pohladila si bříško. Otočila se zpátky a chvíli mlčela. Pak řekla jakoby sama pro sebe: „Můj muž se na to dítě tak těšil! I když už máme tříletou dceru, chtěli jsme ještě druhé… Běhal po obchodech, kupoval oblečení, hračky, zařizoval pokojíček…“
Kousla jsem se do rtu a zastyděla se, protože jsem si uvědomila, o co všechno chci Marka připravit. Zahnala jsem ale výčitky a soustředila se na to, co ta žena říká. Pokračovala čím dál tím smutněji a otírala si slzy: „Tak se těšil… A potom…“ Rozplakala se hlasitěji. „Přede dvěma měsíci měl nehodu na stavbě. Já sama jsem ho donutila k tomu, aby vzal další práci. Zdálo se mi, že málo vydělává. Že potřebujeme peníze, když nás bude o jednoho víc,“ obviňovala se. A pak tiše dodala: „A teď se to malé narodí jako sirotek. A naše starší dcera si to nedokáže připustit. Pořád se ptá, kde je táta,“ protáhla to slovo do žalostného zaúpění.
Posadila jsem se na posteli, zvedla peřinu, že půjdu k ní. Bylo mi jí tak strašně líto, chtěla jsem ji pohladit.
„To nesmíte!“ zarazila mě. „Copak nevíte, co vám nařídila doktorka? Skoro jste o to dítě přišla. A čeká na něj přece tatínek,“ usmála se na mě přes slzy.
Nečeká, protože nic neví, napadlo mě.
„Když už člověk má šťastnou a úplnou rodinu, musí na ni dávat pozor. Děti bez táty jsou jako ztracená koťátka. I kdyby měly nevím jak skvělou mámu, nikdy jim nevynahradí ten pocit bezpečí obou rodičů. Stále jim bude chybět půlka lásky…“
Obrátila jsem se ke zdi. Měla jsem na krajíčku, ale žena to neviděla a pokračovala: „Vyrostla jsem bez táty, takže vím, o čem mluvím. Máma si možná myslela, že mi to nevadí, protože jsem nic neříkala. Ale mně to bylo líto. Když jsem dospěla, slíbila jsem si, že moje děti budou mít úplný domov,“ zašeptala.
Ta neznámá paní mi v hlavě rozpoutala revoluci. Do té doby jsem si myslela, že je mé rozhodnutí správné. A nedocházelo mi, že i když své dítě budu milovat sebevíc, může toužit po otci. Co když se mě zeptá: „Mami, kde je tatínek?“ Co mu odpovím?
Celou noc jsem nespala. Hned po vizitě jsem vytočila Markovo číslo. Byla jsem dost nervózní, ale vlastně i vzrušená radostí, když jsem čekala, až telefon zvedne. Vysypala jsem ze sebe, kde jsem a co se stalo.
„Opovaž se vstát!“ řekl Marek chvějícím se hlasem plným lásky. „Hned jsem u tebe!“
Ani ne za hodinu seděl přítel u mě na posteli a hladil mě po ruce. Poprvé v životě jsem si uvědomila, jak je to s ním krásné.
„Proč jsi mi nic neřekla?“
„Chtěla jsem… Později…“
„Při té večeři?“ usmál se.
„Ano, přesně tam!“ vyhrkla jsem.
Když jsem po dvou dnech odcházela z nemocnice, zastavila jsem se u postele své sousedky a objala ji. „Děkuju vám,“ zašeptala jsem. „A věřím, že i vy jednou budete opět tak šťastná, jako jsem teď já…“
Příběh vznikl na motivy skutečného příběhu čtenářky. Kvůli ochraně soukromí byl redakčně upraven, některé okolnosti, jména a detaily byly změněny.