Christy Turlingtonová: modeling mě nenaplňoval, našla jsem se až v charitě

V únoru roku 2019 se devadesátková hvězda k modelingu zase na chvíli vrátila, když uzavřela módní přehlídku Marca Jacobse po boku mnohem mladších modelek Gigi Hadidové a Karlie Klossové. Ani mezi nimi Christy nezapadla, podle ní samé byl však tento zážitek „příšerný“ a k účasti svolila jen pod nátlakem své dcery.

Škola na prvním místě

„Podpatky už nosím sotvakdy. Měla jsem frakturu, aniž bych to věděla. Jen kladení nohy před nohu je pro mě obtížné, nepřála bych to nikomu,“ říká Turlingtonová. Byly ale doby, kdy vysoké podpatky tvořily součást jejího denního stereotypu.

S modelingem začala Christy už ve čtrnácti letech. A jako obvykle za tím stála náhoda. Spolu s otcem pilotem a matkou letuškou v té době pobývala v Miami na Floridě a pilně trénovala jezdectví.

Během jedné sportovní události, kde předvedla své umění v sedle, si ji vyfotil vlivný fotograf Dennie Cody, kterému se okaté děvče okamžitě zalíbilo. S jeho pomocí se Christy dostala k modelingové agentuře, nové práci a zálibě v jednom se věnovala každé odpoledne vždy po škole.

Studium bylo pro Christy a její rodiče důležité, proto se ho nikdy nevzdala. Ačkoliv se už v osmnácti letech přestěhovala do New Yorku, aby se stala modelkou na plný úvazek, povedlo se jí dokončit střední školu a později i univerzitu, kde obhájila titul bakaláře umění.

Později pokračovala ještě na Kolumbijské univerzitě, kde získala magisterský titul v oboru veřejného zdraví. Christy Turlingtonová tak rozhodně není žádnou prostoduchou kráskou.

Dokonalá tvář zdokonalená retušemi

Její první zakázkou bylo focení pro téměř neznámý internetový obchod. Hodinu práce modelky už tehdy ocenili na sto dolarů. Později se Turlingtonová proslavila výrokem: „Za méně než deset tisíc dolarů ani nevstanu.“

Protože však její obličej prodával, neváhaly nejrůznější firmy platit modelce horentní sumy, aby se objevila zrovna v jejich reklamním spotu nebo módní přehlídce. Stala se tváří značek Dior, Chanel, Calvin Klein, Burberry, Versace, Puma, ale také kosmetiky Avon, či Maybelline. Kromě toho nafotila více než pět set obálek různých magazínů.



Módní návrhář Karl Lagerfeld, který si nikdy nebral servítky při hodnocení vzhledu některých osobností, o Christy řekl: „Když se na ni podíváte, pomyslíte si, že to snad ani možné, tak dokonalý obličej ani nemůže existovat!“ Na začátku nového milénia se však právě Christyina tvář stala předmětem kontroverzí, když se objevila v několika reklamách na kosmetiku. Hned dvě z nich musely být staženy, protože se okamžitě ocitly pod palbou kritiky kvůli přehnané retuši.

V reálu je přitom Christy jednou z mála hvězd, která přibývající vrásky nosí s grácií. Make-up používá jen minimálně, a ačkoli odchodila desítky přehlídek v přepychových šatech, proslula tím, že se obléká jednoduše. Nejčastěji ji zahlédnete nenalíčenou v obyčejném tričku a džínách.

Do penze ještě před třicítkou

Do modelingového důchodu odešla Christy Turlingtonová v pouhých 26 letech. Založila si byznys zaměřený na péči o pleť a oblečení na jógu. V roce 2003 si vzala herce Edwarda Burnse, se kterým vychovává dvě děti, nyní šestnáctiletou Grace a čtrnáctiletého Finna.

Během prvního porodu si Christy dost vytrpěla. Objevilo se u ní peripartální život ohrožující krvácení. Ztratila asi litr a půl krve, a tak šťastnou událost jako narození potomka málem nepřežila.

Boj o život ji však posílil a inspiroval. Založila charitu Každá matka se počítá (Every Mother Counts), která se zabývá zdravím rodiček a dětí ve velké části světa. Právě charitě nyní Christy věnuje nejvíce času.

„Chtít pomáhat je velice lidské, ale uskutečnění je někdy náročné. Lidé často nevědí, kde mají začít. A já jim často říkám, aby to alespoň zkusili, možností je mnoho,“ svěřila se.

Na svou charitativní organizaci Every Mother Counts upozorňuje Christy i při běhu.

Ochrana matek a dětí není jedinou dobročinnou aktivitou Christy Turlingtonové. Je také ambasadorkou instituce Product Red, která poskytuje pomoc nakaženým virem HIV.

Kouření a maratony

Mimo to agituje proti závislosti na cigaretách, a to kvůli vlastní špatné zkušenosti. Kouřit začala Christy v pouhých třinácti letech a v tajnosti pak po dlouhá léta spotřebovávala celou krabičku denně. Její krásné tváři to překvapivě neublížilo, zaplatila však podlomeným zdravím.

Nedávno se v tisku objevila zpráva, že trpí rozedmou plic. Od roku 2011 však zvládá pravidelně běhat maratony, její osobní rekord z roku 2015 činí 3 hodiny a 46 minut. Turlingtonová je vegetariánka a katolička.

Protože si své soukromí pečlivě hlídá, je o Christy Turlingtonové slyšet jen zřídka. Její jméno se opět začalo skloňovat v souvislostí s vydáním britské edice Vogue v září 2019, na němž se jako editorka podílela Meghan, vévodkyně ze Sussexu.

Tvář bývalé supermodelky se znova objevila na přední straně proslulého magazínu a uvnitř čtenáři našli obsáhlý rozhovor. V něm se Christy rozpovídala o dobročinnosti, o běhání, o tom, jak ji svět módy vlastně nikdy úplně nenaplňoval.

„Snažila jsem se nosit oblečení a chovat se jistým očekávaným způsobem a pak mi došlo, že to vlastně nejsem já,“ vysvětluje. „Teď už ale konečně vím, co od života chci,“ dodává skromná celebrita.