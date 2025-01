Ženy šílely, muži bankrotovali. New Look Christiana Diora změnil dějiny módy

Den D, hodina H. Okamžik, na který se nejspíš nikdy nezapomene. Pro svět módy nastal 12. února 1947. Mladý nadějný návrhář Christian Dior tehdy představil kolekci zvanou Corolle. Že vám to jméno nic neříká? New Look by ale mohl. Nový styl učaroval celému světu a dodnes je nevyčerpatelnou studnicí inspirace.