Sbírat odpadky je jediné, co mám na práci, říká modelka Cheryl Tiegsová

Dospívající Cheryl žila se svými rodiči ve městě Alhambra v Kalifornii. „Moje kamarádka, která žila ve vedlejším domě, za mnou neustále chodila s novými výtisky magazínu Seventeen a říkala mi ‚Cheryl, ty bys mohla být modelka!‘“ Tehdy ještě svět modelingu připadal mladé dívce jako něco vzdáleného a neskutečného.

Prabába všech topmodelek

O něco víc se mu přiblížila ve svých 16 letech. Zadarmo tehdy předváděla modely z místního nákupního centra na improvizovaném mole na parkovišti. Jednou se za pár dolarů nechala nafotit v plavkách. Snímek byl otištěn na reklamních letácích a dostal se i do již zmiňovaného časopisu Seventeen. Právě tam ho zahlédla redakce magazínu Glamour. Teprve sedmnáctiletá Cheryl získala svou první velkou zakázku na focení, kvůli které se musela vypravit až do Karibiku na Panenské ostrovy. Spolupráce s Glamour ji vyšvihla mezi známé tváře.

Po čase se přestěhovala do New Yorku. „Kvůli tomu jsem se musela rozejít se svým tehdejším přítelem. Říkal mi ‚Cheryl, nestěhuj se, v tak velkém městě nemáš šanci uspět, skončíš jako knihovnice.‘“ Nemohl se více mýlit.

Zájem o ni projevily další magazíny, mezi nimi i Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Times, především však Sports Illustrated. Stala se dokonce první modelkou, která se na obálce plavkového vydání Sports Illustrated objevila hned dvakrát. I díky tomu si v 70. letech vybudovala ‚monopol“ na předvádění plavek. Především její fotka v dráždivě průsvitných plavkách ze síťoviny se stala ikonickou. Spojuje v sobě totiž nevinný kukuč dívky od vedle a zároveň dráždivou sexualitu.

Většinou to ale nebyly velké značky, pro které předváděla. Nafotila především nespočet běžných katalogů, pro které se líčila i česala sama. „Měla jsem vždy oblé tvary, proto jsem nevyhovovala standardům přehlídkových mol, která tehdy ovládala Twiggy a jí podobné,“ vysvětluje Tiegsová, proč předváděla a fotila hlavně plážovou módu.

Právě díky této specializaci se však stala nejúspěšnější modelkou 70. let. V roce 1979 uzavřela do té doby největší kontrakt s kosmetickou značkou Cover Girl na 1,5 milionu dolarů a i bez toho vydělávala denně 2000 dolarů. Magazíny s její fotkou na obálce se prodávaly rekordním tempem. Popularita, jakou získala v médiích, ukázala, jak potenciálně velký vliv a dosah mají modelky. Proto je Cheryl Tiegsová bez nadsázky zvána „prabábou“ všech topmodelek, včetně Cindy Crawfordové, Naomi Campbellové, Kate Mossové a mnoha, mnoha dalších.

Neidealizujme si nadváhu, vzkazuje Cheryl Před čtyřmi lety si Cheryl Tiegsová utrhla ostudu, když veřejně zkritizovala rozhodnutí Sports Illustrated umístit na obálku plavkového vydání fotku nadměrné modelky Ashley Grahamové. „Nemám ráda, když někdo hovoří o ‚plnoštíhlých‘ ženách, protože tím si je idealizujeme. Ženský pas by měl mít méně než 90 cm. Aspoň tak to říkají lékaři a já se toho držím,“ prohlásila v kontroverzním rozhovoru. Později se ospravedlňovala tím, že by si jen přála, „aby každý byl zdravý.“

Krutá daň za úspěch

Tiegsová však neprorazila jen ve světě modelingu. V 80. letech se jí povedlo uplatnit své zkušenosti v designérském odvětví, když začala produkovat mimořádně úspěšnou řadu vlastního oblečení pro obchodní domy Sears. Šéfuje také své vlastní kosmetické značce.

Poté, co se vzdala kariéry v modelingu, obrátila Cheryl svou pozornost plně k eko-aktivismu. Aby poukázala na změnu klimatu, strávila dva týdny za severním polárním kruhem, kde sledovala tající ledovce a zpovídala Inuity. I teď byste ji nejčastěji mohli zahlédnout s pytlem, jak sbírá odpadky ve svém okolí. „To je to jediné, co mám teď na práci. Je fajn mít nějaký čas pro sebe, zvlášť když člověk pracuje od svých sedmnácti let,“ míní bývalá modelka.

Mezi prací a neustálým cestováním si však Cheryl našla dostatek času na vztahy. Vdaná byla dokonce čtyřikrát. V roce 1970 si vzala marketingového manažera Stana Dragotiho. Manželství vydrželo devět let a zkrachovalo na Stanově žárlivosti: poté, co se dozvěděl, že Cheryl odletěla s fotografem Peterem Beardem nafotit sérii snímků do Keni, našel útěchu v kokainu, kterého se od té doby nedokázal vzdát.

Že byla žárlivost na místě, ukázal další vývoj událostí: Tiegsová se do Bearda zamilovala a později si ho i vzala. Pár žil nějakou dobu na farmě v Keni. Ani tento vztah však nevydržel a v Cherylině náruči se vystřídali ještě o deset let mladší Tony Peck, syn herce Gregoryho Pecka, a instruktor jógy Rod Stryker. Za rozpad svých vztahů viní Cheryl bulvár, který nikdy nešetřil ji ani její partnery. „Kariérní postup si zkrátka vybral svou daň v osobní rovině,“ shrnuje s nadhledem sedmdesátnice Tiegsová, které momentálně největší radost dělají její tři synové ze vztahů s Peckem a Strykerem.