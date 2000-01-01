náhledy
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady! Země, kterou známe coby populární dovolenkovou destinaci, překvapuje nebývale pestrou gastronomií.
Autor: Profimedia.cz
Ruku na srdce, ubrousek na klín: tenhle název se nepovedl. Blitva skutečně gastronomický zážitek nepřipomíná. Jenže tak je to v Chorvatsku se vším. Nedorozumění číhají tam, kde si myslíme, že už rozumíme. Jinak je listová mangoldová zelenina, podávaná s vařenými bramborami a česnekem, vynikající.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled vypadá jako něco, co se nemělo dostat na talíř, a už vůbec ne ven z kuchyně. Budete ale příjemně překvapeni. Crni rižot, tedy Černé rizoto, je velká lahůdka. Tu podivnou barvu mu svým inkoustem propůjčila sépie.
Autor: Profimedia.cz
Karbanátek, hamburger? Kdepak, to není to samé, jako chorvatská pljeskavica. I přes vizuální podobu je pljeskavica, jak tvrdí sami Chorvati, totiž mnohem lepší. Klíčem k úspěchu téhle opravdu pořádné grilované masité placky je absolutní jednoduchost výroby, koření a pořádné porce cibule.
Autor: Profimedia.cz
Za rošty grilu evidentně ještě chvíli postojíme. Přichází čevapčiči. Kdo někdy trávil dovolenou u Jadranu, musí tento pokrm znát. Chutná docela jinak než ve školní jídelně. V Chorvatsku totiž dělají podlouhlé válečky z kořeněného mletého masa ze směsi hovězího, vepřového a jehněčího. A s láskou.
Autor: Miomir Magdevski, Creative Commons
Kilo sardinek, olivový olej a gril. A recept, na kterém není co zkazit. Jak je to jednoduché jak je to autentické, tak to i dobře chutná. Jen se prosím nepřeřekněte, až si budete objednávat ty pravé srdele na gradele.
Autor: Dalmatinska Kartolina
Chorvatská Istrie má vlastní odpověď na otázku, co se dá dělat s různými kusy masa, když máte dost času a velký hrnec. Ta odpověď zní Žgvacet. Pomalu dušená a chuťově výrazná omáčka, ne nepodobná guláši. Podává se s těstovinami, noky.
Autor: Ala Tatijana
Člověk by se skoro ostýchal si něco takového objednat nahlas. Ale „svinjsko pečenje u mlijeku“ není špatná volba. I když mléko a vepřová krkovice nezní jako pár, kterému by se dala předvídat dlouhá budoucnost, fungují spolu skvěle. Maso ochucené bylinkami se v mléce pomalu dusí a zůstává šťavnaté.
Autor: Sandra Rončević
Maneštra je istrijská polévka, která se odmítla smířit s tím, že by měla sehrát úlohu předkrmu a stala se hlavním chodem. Coby hustá a sytá směs fazolí, mladé kukuřice, ječmene a zeleniny vznikala jako „venkovské jídlo“ z toho, co dům dal. Zahřeje a zasytí.
Autor: Ulrike Köb
Má konzistenci klobásy, ale tvar a velikost spíše jako tlustší salám. A je považován za jednu z nejcennějších a nejdražších uzenářských delikates v celém Chorvatsku. Říká se mu Kulen a za jeho domovinu jsou považovány regiony Slavonie a Baranja.
Autor: Profimedia.cz
Kotlovina. Všeříkající název tradičního pokrmu severozápadního Chorvatska. Je zrovna tak vyhlášenou pochoutkou, jako je jeho samotná příprava společenskou událostí. Maso, zelenina a uzeniny se v jednom bublajícím plochém kotli nad ohněm vydatně podlévají vínem. A vy můžete též.
Autor: Croq, Creative Commons
Na počátku stojí obyčejná paprika a lilek. A na konci toho kulinářského procesu je pak něco s konzistencí zeleninové pomazánky či studené omáčky: ajvar. V chorvatské kuchyni je všudypřítomný, a čím blíže jste blíže slavonským regionům, tím pikantnější je.
Autor: Mila Atkovska, Creative Commons
Paštika? Kdepak. Pašticada je dalmatská klasika. Hovězí zadní se nejprve nakládá s kořením a vinným octem, a potom se s červeným vínem a sušenými švestkami několik hodin pomalu dusí. Výsledkem je měkké maso v tmavé výrazné omáčce. Naprostá lahůdka.
Autor: Profimedia.cz
Listy kysaného zelí, do nichž zabalíte mleté maso smíchané s rýží. Tyhle závitky, Sarma, možná nevypadají kdovíjak vábně, ale je to jedno z nejoblíbenějších tamních „zimních“ jídel. Turisté, kteří jezdí do Chorvatska jen přes letní sezónu, se s ním často ke své škodě minou.
Autor: Profimedia.cz
Mangold se v Dalmácii neomezuje jen na roli zelené přílohy. Stává se součástí koláče, který se tradičně peče pod žhavými uhlíky a popelem. V chuti pak Soparnik, jak se tohle starosvětské kulinářské dílo jmenuje, překonává jiné zeleninové koláče o parník.
Autor: Ana Cerovski
Studený vaječný pudink s karamelovým přelivem, který jako by do Chorvatska utekl z Francie nebo Španělska. Jenže Rožata je doma v Dubrovníku. A o jeho specifickou chuť se prý stará likér Rozulin, který je ovoněný okvětními lístky růží.
Autor: the domesticated feminist
Pokrm z tenkého taženého těsta plněného čerstvým kravským sýrem, vejci a zakysanou smetanou. Zní to prostě a jednoduše, chutná to fantasticky. Však si také v chorvatském Záhoří svého Zagorski štrukli považují. Severně od Záhřebu má tahle dobrota status chráněného kulturního dědictví.
Autor: Bonč, Creative Commons
Na tom, jestli je to hutná polévka, anebo spíš guláš, se neshodnou ani Chorvati. Jasno ale mají v tom, že jejich Fiš paprikaš, často nazývaný jen úderně krátce Fiš, se musí dělat z ryb sladkovodních. A že je to něco úplně jiného, než maďarské halászlé.
Že na původu ryb záleží, to vám vzápětí osvětlí Brudet. Ten se totiž vyrábí jen z ryb mořských. A vždy alespoň ze tří různých druhů, doplněných ještě o mořské plody. Na talíři se vám tak sejde celé pořeží: skarpiny i grdobiny, tedy ďasi a ropušnice, nebo úhoři a sépie. Vše, co se dnes čerstvě nachytalo.
Autor: Profimedia.cz
Když se řekne: „Peka“, není tím v Chorvatsku myšlen konkrétní pokrm, ale způsob přípravy. Metoda pomalého pečení masa a zeleniny pod těžkým kovovým nebo hliněným poklopem. Trochu jako marocký tažín. Dusit se takhle může ledacos. Jehněčí i chobotnice.
Autor: Profimedia.cz
Je to pokrm, který se jen těžko dá nazvat fenomenálním nebo ohromujícím. Ale v Chorvatsku je burek naprosto všudypřítomný. Coby závitky z velmi tenkého taženého těsta může být plněný čímkoliv, od kořeněných brambor, přes sýr s bylinkami až po dýně či mleté maso.
Autor: Andy Li, Creative Commons
Určitě byste si neměli nechat ujít ani další street-food dobrotu: Fritule. Drobné křupavé lívanečky, oblíbená pochoutka milovníků všeho sladkého, v sobě snoubí svěží chuť citronové kůry, rozinek a kapku ostřejší pálenky.
Autor: Profimedia.cz
Buzara, nebo též Dagnje na buzaru jsou tradičním pokrmem v přímořských regionech Chorvatska. Je to jadranská klasika, mušle – slávky – dušené v jednoduché, chuťově výrazné omáčce. A to buď na bijelo, s česnekem a bílým vínem, anebo na crveno, s červeným vínem a loupanými rajčaty.
Autor: Zkruger
Že vás na pečené krůtě nemá co překvapit? Tak to jste ještě neochutnali „puricu s mlincama“. Zajímavá na ní je už i samotná příloha, ony mlince. Upečené pláty těsta, které se spaří a nechají nasáknout výpekem. Dietní to není ani trochu, ale jako sváteční rodinný pokrm chutná božsky.
Autor: Visit Zagorje
Vyzvat na souboj italské prosciutto, to se může zdát jako předem prohraný zápas. Chorvatská sušená šunka se ale o něco takového pokusila, a dotáhla to přinejmenším na remízu. Pršut představuje jednu z nejznámějších gastronomických delikates v zemi.
Autor: ČTK
A v žádném přehledu typicky chorvatské gastronomie pak nemůže chybět slavný tvrdý ovčí sýr z Pagu. Paški sir je legendární. Už proto, že jej předem „prosolují“ ovce, které se stravují ostrovní slanomilnou vegetací, a dávají mléko svérázné chuti.
Autor: Profimedia.cz