|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Volby 2026
- Volební mapy
- Vítězové a poražení
- Výsledky voleb
- Mapa senátních obvodů
- 2. kolo senátních voleb
- Voličský průkaz pro 2. kolo
- Volby ONLINE
- Jak se volí starosta
- Kde sledovat výsledky voleb
- Volby v Praze ONLINE
- Výsledky voleb do Senátu
- Volební mapa: komunální okrsky
- Volební mapa okrsků senátních voleb
Výsledky voleb
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Nejen tvrdý trénink. Slavné sportovkyně ukazují svá vypracovaná těla
Patří mezi světové špičky ve sportu, dřou a svět je obdivuje. A to ne pouze pro jejich sportovní výkony. Tyto sportovkyně jsou totiž navíc ještě opravdu pohledné a mají těla jako vytesaná z mramoru....
Onkologové popsali výhody protonové léčby: Ničí nádor, ale šetří zdravé tkáně
Moderní léčba rakoviny má zničit nádor a zároveň co nejvíce chránit zdravé tkáně. Jak v tom pomáhají protony a umělá inteligence, vysvětlili v iDNES Lounge onkoložky Jana Prausová a Kateřina...
Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol
Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...
Kosmetika, která se vyplatí: rtěnka a tužka udělají službu vždycky
Je opravdu nutné mít drahou řasenku, několik paletek a kosmetickou rutinu o deseti krocích? Odpověď asi známe všechny... Zeptali jsme se vizážistky Vilmy Baum, do čeho investovat a na čem naopak bez...
Jak posílit imunitu? Na kila vitamínů a doplňků zapomeňte, soustřeďte se na spánek a jídlo
Rýma, kašel a virózy opět šplhají na první místa v žebříčku zdravotních potíží. Než tito nezvaní hosté zaklepou i na vaše dveře, máte šanci zapracovat na své obranyschopnosti. Jak by se vám líbilo...
Od toho tu nejsem. Proč Nicole Kidmanová nechce být kamarádkou svých dcer
Hollywoodská hvězda Nicole Kidmanová přiznává, že není nejlepší kamarádkou svých dětí. Pro mnoho rodičů jde o poměrně kontroverzní tvrzení. Spousty z nich totiž zoufale touží po uznání svých potomků...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Nový pohled na péči o vlasy
Po pětatřicítce už většinou dobře víme, co nám sluší a co nám vyhovuje. Přesto nás mohou překvapit vlasy, které najednou působí jinak než dřív. Mohou být jemnější, ztrácet vitalitu nebo přestat...
Z krátkých sexy videí až na přehlídková mola. Léa Elui dobývá svět módy
Léa Elui je populární francouzská influencerka, modelka a tanečnice, která se původně proslavila po celém světě svými krátkými sexy a vtipnými videi na sociálních sítích. Upoutala tak pozornost...
Šlápněte do podzimu. Trendy jsou mokasíny i šněrovací polobotky
Letní botičky už se chystají na zasloužený odpočinek a nám nezbývá než vykročit do nové sezony v novém obutí. Jestli si chcete na podzim pořídit jen jedny nové boty, mokasíny budou vhodnou volbou.
Tenisky, sako, džíny. Které kousky tvoří základ smysluplného šatníku?
Módní trendy se neustále mění a je jasné, že kdybyste měla mít v šatníku každý kousek, váš rodinný rozpočet by se zhroutil. Investovat se vyplatí do kvalitních základů šatníku, které vás podrží při...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Z pana podnikatele se vyklubal zoufalec, nedovedu však opustit jeho syna
Na seznamce se prezentoval jako úspěšný podnikatel, který má vyřešenou minulost a vlastní rodinný dům na předměstí. Když mě však po pár týdnech pozval k sobě, čekala mě studená sprcha. Místo vily...
My ženy jsme sběračky. Svůj šatník třídím pořád, tvrdí Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová si umí udělat radost. Má ráda hezké věci, domácí dekorace i nakupování. Zároveň už ale nechce řešit přetékající skříně. V módě proto sází na kvalitu, nadčasovost a kousky,...