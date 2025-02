Láska k batohům, nápadná loga, méně péče. Jak poznáte Češku na první pohled

Část 1/6

1 Typické rysy tváře

Hned na začátek si dovolím osobní odbočku. Když jsme se seznámili s mým britským manželem ve Španělsku, údajně na první pohled identifikoval, že pocházím z východní Evropy (vím, že ve skutečnosti náležíme do Evropy střední, ale toto Britům zkrátka nevymluvíte).

Na otázku, jak mohl moji národnost tak jednoduše určit, popsal typické slovanské znaky, které později potvrdila i umělá inteligence. Kulatá nebo srdcovitá tvář, široké lícní kosti a oči mandlového tvaru. Světlé vlasy, štíhlá postava a nadprůměrná výška v porovnání s ostatními evropskými národy.

Zdá se, že jsme my Češky vyhrály genetickou loterii a z koktejlu národů, které se intenzivně střídaly na našem území, si vzaly to nejlepší. Vše je samozřejmě o osobním vkusu, a co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. Pravdou je, že západní Slovanky vykazují znaky, které jsou pro muže podle průzkumů přitažlivé. Zároveň jsou typově tak odlišné, že si vybere každý.