Celebrity neznají dress code, ukázaly outfity na předávání cen Český lev

Na prestižní ceremoniál, jakým bylo předávání filmových cen Český lev, byl předepsaný dress code velká večerní. Zasloužila si ho nejen událost samotná, ale i honosné prostředí pražského Rudolfina, ve kterém se konala. Zdálo by se, že herci, herečky, režiséři i dalších lidé od filmu a jejich doprovod budou dostatečně znalí toho, co to obnáší. Přeci jen není to žádná párty v klubu, ale formální událost, kterou navíc přenáší i televizní kamery.

Jenže se ukazuje, že s oděvní etiketou nemají problémy pouze obyčejní lidé, kteří si sotva párkrát za rok vyrazí do společnosti, ale i osobnosti, od kterých by člověk čekal, že něco takového mají v malíčku.

Kolosálního módní faux pas se dopustil například herecký pár Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek, kterým zdatně sekundovala Jana Synková a Jan Schmid. Svůj den rozhodně neměla ani herečka Lenka Termerová a klopýtla i půvabná Ha Thanh Špetlíková. Ani idolům dámských srdcí Ondřejovi Sokolovi a Zdeňku Piškulovi se dress code dodržet nepodařilo.

Naopak s grácií se s večerní róbou vypořádaly herečky, které jsou zvyklé se pohybovat v prostřední módy i nejrůznějších filmových festivalů a mají pravidla oblékaní naučené na výbornou. Podobně ukázali i jejich mužští kolegové, že když se chce, všechno jde. Doslova zlatým hřebem večera byla Jana Plodková, okouzlily i sestry Bokovy, Jiří Dvořák, Jan Cina s přítelem nebo populární pár Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk.

Ti všichni do puntíku splnili požadavek na black tie. U žen to obnáší dlouhou róbu, ať už splývavou nebo nařasenou sukni a spodničku, boty se zavřenou špičkou a punčocháče, psaníčko sladěné v barvě šatů. Přijatelné jsou však i páskové střevíčky s odhalenou špičkou i patou, pak je však nutné, aby žena vyrazila bez punčoch. Zapovězena je krátká délka šatů, černé punčochy. Decentně by měla žena zacházet také s doplňky.

VIDEO: Konec trapasů. Takto se mají muži správně oblékat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Motýlek, lakýrky i manžetové knoflíčky

Muži to mají podstatně složitější. Předepsaný smoking moc prostoru pro experimenty nedává. Sako má mít klopu potaženou saténem a lesklé knoflíčky, pod ním by měli mít bílou košili s náprsenkou a skrytým zapínáním, to z toho důvodu, že doplňkem je černý motýlek. Rukáv bílé košile by měl mít manžetu, aby mohl zpod saka koukat přibližně jeden až dva centimetry.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na smokingový pás, který nám drží kalhoty. Ke smokingu totiž v žádném případě nepatří pásek. Kalhoty mají po stranách lampas, ten je také buď obtažen saténem, nebo lesklý. Ponožky musí být vždy černé dlouhé. Aby dotyčnému, když se posadí, nebylo vidět holé tělo. Povinností jsou i lakýrky a kapesníček.