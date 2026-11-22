Vybrat si svatební šaty, ve kterých se nevěsta cítí dobře, je občas nadlidský úkol. Zvlášť když má okolí jasnou představu o tom, jak by měla vypadat. Od slavných žen se navíc očekává model, který bude patřit k tomu nejlepšímu ze svatební módy. Přesto se některé známé tváře nebály jít proti proudu a k obřadu dorazily v kostýmku nebo šatech, které už nějakou dobu visely v jejich skříni.
Ne vždy ale za jejich rozhodnutím stála snaha šokovat. Sarah Jessica Parkerová si černé šaty vybrala naopak proto, aby na sebe příliš neupozorňovala. Keira Knightley zase měla doma model, který ráda nosila a nechtěla si ho obléknout jen jednou. A jak ukazují i mnohem starší svatební fotografie, nevěsty se bez bílé róby a dlouhé vlečky obešly dávno před nimi.
1937 Wallis Simpsonová se vdávala v modré
Sňatek Wallis Simpsonové s Edwardem rozhodně nepatřil k těm, nad kterými by britská královská rodina jásala. Kvůli vztahu s dvakrát rozvedenou Američankou se Edward dokonce vzdal trůnu, a když si ji pak 3. června 1937 na francouzském zámku Candé bral, byl už vévodou z Windsoru.
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Nevěsta ani při výběru svatebních šatů nešla tradiční cestou a rozhodla se obléknout světle modré šaty od amerického návrháře Mainbochera, které vynikaly úzkým pasem. Šaty následně doplnila sladěnými rukavicemi a kloboukem.
1954 Marilyn Monroe překvapila střídmostí
Ve filmech nosila šaty, které zdůrazňovaly její křivky, na svatbu s baseballistou Joem DiMaggiem se ale Marilyn Monroe oblékla podstatně střídměji. Na radnici v San Francisku přišla v tmavém kostýmku s bílým kožešinovým límcem a kyticí orchidejí. Kostýmek si údajně koupila v obchodním domě Joseph Magnin.
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Ani civilní obřad však novomanželům nezaručil soukromí. Marilyn totiž krátce před svatbou informovala filmové studio, které zprávu předalo novinářům. Na radnici tak kromě pozvaných hostů dorazili také fotografové, reportéři a fanoušci.
1964 Elizabeth Taylorová se vdávala ve žluté
Herečka Elizabeth Taylorová měla s výběrem svatebních šatů bohaté zkušenosti. Není divu, vždyť se vdávala osmkrát a z toho dvakrát za Richarda Burtona. Při jejich první svatbě v roce 1964 se nebála jít proti konvencím a oblékla žluté šaty ke kolenům s vysoko posazeným pasem. Namísto závoje si nevěsta nechala do vlasů naaranžovat květiny, a tak výsledný look působil hravěji a méně formálně než róby, v nichž ji diváci znali z filmových premiér.
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Ikonický model navrhla Irene Sharaffová, která pracovala také na kostýmech Kleopatry. Mimochodem, právě při natáčení tohoto filmu to mezi Elizabeth a Richardem začalo jiskřit.
1966 Mia Farrowová v šatech z vlastní skříně
Americká herečka Mia Farrowová, pozdější hvězda filmu Rosemary má děťátko, si na svatbu s Frankem Sinatrou v roce 1966 oblékla krátké šaty ve slonovinovém odstínu s mašlí v pase a sladěným kabátkem. Ten měl kulatý výstřih bez límce a zdobily ho třpytivé knoflíky. Jednoduchý model doplnila světlými lodičkami a svým typickým krátkým sestřihem.
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Žádné dlouhé vybírání ani zkoušky u návrháře přitom svatbě nepředcházely. Herečka později v pořadu Drew Barrymore prozradila, že se termín obřadu dozvěděla teprve den předem, a tak si vzala šaty, které už měla ve skříni.
1968 Sharon Tate v hedvábí
Svatební šaty nemusí sahat až na zem, zvlášť když se píše rok 1968. Americká herečka Sharon Tate si režiséra Romana Polanského brala 20. ledna toho roku na londýnské radnici v Chelsea a při výběru šatů zůstala věrná módě minisukní. Oblékla hedvábný model v odstínu slonové kosti, jehož lem končil vysoko nad koleny.
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Krátkou délku vyvažovalo zapínání až ke krku, takže šaty odhalovaly především nohy. Ve vlasech měla nevěsta stuhy, které k mladistvému modelu dobře ladily. Šaty se dochovaly a o padesát let později se staly součástí aukce jejích osobních věcí.
1969 Audrey Hepburnová v růžové
Ani Audrey Hepburnová se nebála jít proti svatebnímu proudu. Pro svou druhou veselku si vybrala krátké světle růžové šaty Givenchy s vyšším límcem.
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Italského psychiatra Andreu Dottiho si brala v lednu 1969 a místo závoje měla na hlavě uvázaný šátek ve stejné barvě jako šaty. Svatební look doplnila světlými punčochami, rukavicemi a balerínami.
1969 Yoko Ono si obula tenisky
O dva měsíce později se na Gibraltaru vdávala Yoko Ono za Johna Lennona. Bílé barvy se držela, jinak si ale s tradiční představou nevěsty příliš hlavu nelámala. Ke krátkým šatům si vzala podkolenky, tenisky a klobouk.
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Její oblečení dobře zapadalo do uvolněné módy konce šedesátých let. Zatímco jiné nevěsty odkládají nepohodlné boty až při večerním tanci, Yoko si tenisky obula už k obřadu. Na známých fotografiích novomanželů tak vedle krátké sukně zaujme právě její obuv.
1971 Bianca Jaggerová oblékla sako bez halenky
Bílé sako, sukně a klobouk se širokou krempou. Bianca Pérez-Mora Macíasová si pro svatbu s Mickem Jaggerem v Saint-Tropez vybrala model Yves Saint Laurent, který patří k nejznámějším svatebním oděvům sedmdesátých let.
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Pod hluboce vykrojeným sakem byste ale jenom stěží našli halenku. Přestože se o jejím oblečení často mluví v souvislosti se svatebními kalhotovými kostýmy, sama Bianca měla sukni.
1989 Emma Thompsonová a barevný vzor
Pokud bychom měli najít jeden z nejodvážnějších svatebních modelů, pak bezpochyby ukážeme na herečku Emmu Thompsonovou, která si na svatbu s Kennethem Branaghem oblékla krátké šaty s výrazným barevným vzorem a objemnými rukávy.
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Kromě bílé barvy na šatech nechyběla také sytě růžová a pistáciově zelená. Zatímco některé nevěsty chtějí, aby jejich šaty působily nadčasově, svatební oděv Emmy Thompsonové svou dobu nezapře. Barvy, vzor i nápadná ramena mu dodávají punc konce osmdesátých let.
1997 Sarah Jessica Parkerová zvolila černou
Od představitelky Carrie Bradshawové bychom čekali, že si výběr svatebních šatů užije. Sarah Jessica Parkerová se ale při svatbě s Matthewem Broderickem chtěla vyhnout přílišné pozornosti, a tak si koupila černé šaty značky Morgane Le Fay s úzkými ramínky a bohatou sukní.
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Ani hosté dopředu netušili, na jakou událost přicházejí, protože pár je pozval na večírek. Herečka později přiznala, že jí představa svatby v bílé tehdy byla nepříjemná. S odstupem času však svého rozhodnutí litovala a řekla, že podruhé by si klasické světlé svatební šaty dopřála.
1999 Beckhamovi se sladili do fialové
Victoria Adamsová si při svatbě s Davidem Beckhamem na irském zámku Luttrellstown dopřála hned dva výrazné modely. K obřadu oblékla róbu od Very Wangové v odstínu šampaňského s bohatou sukní a dlouhou vlečkou, na následnou oslavu se ale převlékla do sytě fialových šatů od Antonia Berardiho.
Přiléhavý model s rozšířenou spodní částí sukně zdobilo asymetrické ramínko s červenými a fialovými květy. David se s nevěstou sladil fialovým oblekem a stejnou barvu dostal i malý Brooklyn.
2002 Gwen Stefani v bílé i růžové
Gwen Stefani si na svatbu s hudebníkem Gavinem Rossdalem vybrala róbu od Johna Galliana pro Dior. Klasickou bílou na ní oživila výrazná růžová, do které postupně přecházela bohatá sukně.
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Právě barevný přechod odlišil jinak romantický model od běžných svatebních rób. Šaty později získaly i místo na výstavě věnované historii svatebního odívání, která proběhla v londýnském Victoria and Albert Museum.
2005 Dita Von Teese v sytě fialové róbě
Od Dity Von Teese bychom jednoduché bílé šaty čekali jen stěží. Na svatbu s Marilynem Mansonem v roce 2005 si burleskní umělkyně vybrala sytě fialovou taftovou róbu od Vivienne Westwoodové, jejíž bohatá sukně ještě zdůrazňovala úzký pas stažený korzetem od Mr Pearla.
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Stejnou pozornost jako šatům věnovala i doplňkům. Na hlavě měla klobouk od Stephena Jonese a na nohou boty Christiana Louboutina. Celý model připomínal spíš historický plesový oděv než běžné svatební šaty a později si ho mohli zblízka prohlédnout také návštěvníci muzejní výstavy věnované svatební módě.
2013 Keira Knightley sáhla do vlastní skříně
Keira Knightley si kvůli svatbě s hudebníkem Jamesem Rightonem nové šaty nepořizovala. Na obřad na jihu Francie oblékla krátký tylový model Chanel, který už dávno měla ve svém šatníku. Doplnila ho bílým tvídovým kabátkem, balerínami, jemným květinovým věnečkem a slunečními brýlemi.
Šaty herečka navíc nosila i po svatbě. Později prozradila, že při jednom večeru skončily potřísněné červeným vínem.
2013 Avril Lavigne v černé krajce
Bílá je svatební klasika, Avril Lavigne ale zvolila její pravý opak. Na svatbu s frontmanem skupiny Nickelback Chadem Kroegerem v roce 2013 oblékla černou róbu od Monique Lhuillierové. Odvážná volba ke zpěvačce ale seděla. Přiléhavý krajkový živůtek bez ramínek doplňovala bohatá tylová sukně a dlouhý černý závoj s krajkovým lemem. V rozpuštěných blond vlasech měla stříbrnou ozdobu.
Černé se držela i při výběru svatební kytice. K obřadu na zámku Château de la Napoule nedaleko Cannes totiž přišla s černými růžemi v rukou.
2018 Mandy Moore v růžovém tylu
V listopadu téhož roku se za hudebníka Taylora Goldsmitha vdávala americká herečka a modelka Mandy Moore. Na malý obřad na zahradě svého domu si vybrala růžové tylové šaty Rodarte s volány u krku. Doplnila je závojem a visacími náušnicemi.
2020 Lily Allen v krátkých šatech z butiku
Lily Allen si pro svatbu s hercem Davidem Harbourem v Las Vegas vybrala krátké šaty Dior inspirované šedesátými lety. Podle britské Vogue je koupila jen několik hodin před obřadem.
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Dvojice se vzala v kapli Graceland Wedding Chapel a svatební občerstvení si dopřála v řetězci In-N-Out Burger. Vedle fotografií z obřadu tak vznikly i snímky nevěsty v krátkých šatech a závoji s hamburgerem v ruce.
2022 Anya Taylor-Joy v šatech s kolibříkem
Anya Taylor-Joy si hudebníka Malcolma McRae vzala tajně v dubnu 2022 v New Orleans. Místo bílé róby zvolila šaty Dior v béžovém odstínu s jemnými výšivkami květin a kolibříka. Doplnila je dlouhým závojem, který při focení schoval i její kamarádku, modelku Caru Delevingne.
Stejné šaty oblékla také na svatební oslavu v Benátkách o rok a půl později. Tu tehdy média považovala za samotnou svatbu. Že už byli s partnerem dávno manželé, herečka prozradila až při druhém výročí, kdy zveřejnila fotografie ze soukromého obřadu.