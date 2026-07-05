Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Celý život žárlila na sestru. Pak přišla zpráva, která všechno změnila

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Měla pocit, že sestře vychází úplně všechno, zatímco jí se život rozpadá pod rukama. Roky skrývanou žárlivost ukončila až chvíle, kdy do jejich rodiny vstoupila vážná nemoc.

Narodila se jen o dva roky později než já, vyrůstaly jsme vlastně skoro jako dvojčata. Odmala jsme si byly blízkými přítelkyněmi i největšími rivalkami. Snažila jsem se být ve všem lepší než Adéla. Možná to bylo tím, že mi ukradla pozornost rodičů, když se narodila a já přišla o privilegia svého prvenství.

Jako úplně maličká jsem sledovala, jak máma chová nové miminko - to se ve mně zaselo jako určité trauma. Tak nějak mi to později popsala paní psycholožka, ke které mě poslali rodiče. Musela jsem Adélce vždy všechno odpustit a dobrovolně půjčit. Já už běhala po svých, a ač to zní trochu bláznivě, musela jsem rychleji „dospět“. Nikdy bych Adélce neublížila, téměř jsme se nepraly, přesto nesnášenlivost k ní jsem měla zakořeněnou hluboko uvnitř.

Během dospívání jsem se vůči Adéle silně vymezovala. Byla miláčkem rodiny, byla ta roztomilejší a zábavnější. Já patřila tak trochu k průšvihářkám - ve škole jsem se bavila se zlobivými kluky a nelámala si hlavu nad horšími známkami. Proto ty návštěvy u milé paní psycholožky. Jelikož se z Adélky stala takzvaná šprtka, schválně jsem se učila co možná nejméně, abych sotva prolezla. Když jsem se pak v šestnácti vytrácela z domu za první láskou, rodiče z toho šíleli. Chtěla jsem mít v něčem před Adélou navrch. Věděla jsem, jak sestra touží po první puse, a schválně jsem se tak před ní vytahovala, že už mám kluka. Přestože se zdálo, že ze mě bude rebelka, co si brzy zkazí život, dostala jsem se na svou vysněnou uměleckou školu a začala být, kupodivu, i trochu zodpovědná. Rodičům se ulevilo.

Adéla šla v otcových šlépějích a dostala se na práva, všichni slavili její úspěch. Moji uměleckou cestu zdaleka tolik neopěvovali. Odjela jsem studovat do ciziny. Potřebovala jsem najít samu sebe a přestat se srovnávat s Adélou. Zamilovala jsem se do Španělska i krásného Španěla a zůstala několik let. Bylo to krásné období, na které ráda vzpomínám. Pracovala jsem za barem, malovala a dělala sochy. Život teprve začínal a já měla pocit neomezených možností.

Pak ale přišel čas na návrat. Juan se se mnou rozešel a já se se zlomeným srdcem objevila znovu doma. Adéla měla právě před svatbou. Její život se mi zdál tak nalajnovaný, čímž jsem v zásadě opovrhovala. Zároveň jsem jí ale záviděla tu její umíněnost, šla si přímo za svým.

Toužila po kariéře, domku v přírodě a velké rodině. Měla velké štěstí na svého manžela, vroucně ji miloval a snesl by jí modré z nebe. Jak si Adélka usmyslela, tak se stalo. Za dva roky po svatbě už chovala první holčičku a já neměla ani stálého partnera. Pořád jsem si ale připadala na zahnízdění příliš mladá. „Já si ještě chci trochu užít, co bych dělala doma s dětma?“ vysvětlovala jsem své nejlepší kamarádce, té jediné jsem se mohla svěřit se svou bolestnou záští. „Já s tebou souhlasím, zahrabat se s dětma doma umí každá,“ přikyvovala. Někde uvnitř jsem ale stejně Adéle záviděla její jistou budoucnost. Já pomalu nevěděla, co bude zítra.

Bylo mi čtyřicet, bydlela jsem v pronájmu, byznys mi nevyšel a práce produkční mě nebavila.

Když jsem se pak konečně opět bláznivě zamilovala a nastěhovala se k příteli, sestra už měla ratolesti dvě. Vypadala šťastně a tvrdila, že s dětmi ještě nekončí. Já jsem s Michalem sdílela nejen byt, ale i práci. Založili jsme malou cateringovou společnost a stali se z nás dva workoholici. Roky ubíhaly, práce nás bavila a dobře vynášela. Když pak přišel covid a naše firma se odporoučela ke dnu, mezi mnou a Michalem to silně zaskřípalo. Sestra, jako by světovou krizi vůbec nepocítila, se měla báječně se všemi, již třemi, dětmi. Její muž dobře zainvestoval a podařilo se jim koupit malý domek ve Španělsku. Záviděla jsem až k pláči, ale nikomu jsem svou ošklivou slabost nepřiznala.

„Eliško, můžeš teď kdykoli do tvého oblíbeného Španělska! Udělám ti tam pokoj s výhledem na moře,“ srdečně mě zvala sestra. Ten dům vypadal jak z mých tajných snů. Byla jsem za její gesto vděčná, ale cítila jsem se, jako bych dostala pokojíček v cizím krásném snu, co mi nepatří. Po první návštěvě jsem měla deprese, nic mi v životě pořádně nevyšlo. A to nebylo zdaleka vše. Michal mě opustil a Adéla se začala na mateřské činit jako šperkařka. Nikdy mě nenapadlo, že by v sobě měla uměleckého ducha. To jediné jsem brala jako svoje plus, přestože na malování a sochařinu jsem dávno zanevřela, neboť bych se tím slušně neuživila. Moje sestra měla natolik dobré kontakty, že se zdařilé kousky jejích šperků dostaly mezi lidi a šly perfektně na odbyt.

Blížily se moje čtvrté kulatiny a já chtě nechtě bilancovala nad svým životem. Bydlela jsem v pronájmu, byznys mi nevyšel a práce produkční mě moc nebavila. Výhled do budoucna jsem neměla žádný. Vidět svou sestru, jak se jí úplně všechno daří, mě bolelo. Příliš to poukazovalo na mé neúspěchy. Velice se za to stydím, ale cítila jsem k ní nenávist.

Pak ale přišla obrovská rána. Adéle našli nádor prsu a musela se začít okamžitě léčit. Přispěchala jsem na pomoc, jak nejrychleji jsem mohla. Celá rodina se semkla kolem nemocné sestry.

Začalo období, kdy mě Adéla moc potřebovala. Pomohla jsem jí s domácností, s dětmi i prací. Kdykoli jsem ji vyslechla, potřebovala mě jako vrbu. Svěřit se se všemi svými strachy. Když se čekalo, zda léčba zabrala, všichni jsme se moc báli. Adéla mi mezi čtyřma očima řekla, že by to beze mě nedokázala. Je si prý jistá, že bych se o děti případně skvěle postarala. Vyhrkly mi slzy z očí, nikdy jsem nad tím takto neuvažovala. Byla jsem tak hloupá, do sebe zahleděná a věčně soupeřící.

Sestra se díkybohu uzdravila a mezi námi dvěma zůstalo nové silné pouto. Stála jsem při ní, protože její strach z nemoci pochopitelně zcela nemizel. Po několika letech ale můžu s úlevou říci, že je Adéla stále v pořádku.

Tím, že se mezi námi všechno změnilo, se začalo dařit i mně. Zjevně jsem prolomila nějakou kletbu, co jsem si na sebe sama seslala. Otevřela jsem si bistro s keramickou dílnou, které se moc dobře zavedlo. Potkala jsem muže, jenž dal mému životu úplně nové rozměry. Cítím velký vděk za život a s nikým už se neporovnávám. Každý má svou cestu, svoje dobré i zlé časy. Já jsem například ve svých třiačtyřiceti letech zjistila, že jsem těhotná. První, kdo mě ujistil, že mi se vším pomůže, byla právě Adéla. S velkou rodinou za zády nemám strach přivést ve vysokém věku dítě na svět. Je to zázrak, který si pro mě připravil sám osud.

Příběh je inspirovaný skutečnou událostí. Kvůli ochraně soukromí byl redakčně upraven, některé okolnosti, jména a detaily byly změněny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu

Letní pionýrský tábor, 23. července 1973. Po skončení školního roku nastoupily...

Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...

Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše

Nač se zahalovat, když je na pláži horko?

Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...

Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše

Sestry Naderovy. Sarah Jane Nader, Mary Holland Nader, Brooks Nader, Grace Ann...

Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...

Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit

Krásky a krasavci s modrýma očima

Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...

Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy

Tyto hvězdy v červenci slaví narozeniny.

Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...

Velký horoskop pro letošní léto. Co vás čeká v lásce i v práci?

Ilustrační snímek

Léto 2026 nebude tradičním obdobím dovolených, protože jej charakterizují dynamické změny, akční vývoj a průlomová rozhodnutí. Povede to zejména k zásadnímu přehodnocení toho, jak fungujete,...

5. července 2026

Oblékněte se do letního rytmu. Sáhněte po volnosti a pohodlí

Jednoduché šaty bez ramínek z lehkého materiálu jsou jako stvořené pro horké...

Užijte si prázdniny v uvolněných siluetách a krásně zpracovaných modelech, které vás budou provázet pohodovými dny i teplými letními večery.

5. července 2026

Vsaďte na osobní podpis. Jak vnést do šatníku hravost a originalitu

Ilustrační snímek

Personalizace oblečení už není jen trend, ale způsob, jak projevit v módě vlastní hlas. Monogramy, přívěsky nebo výšivky propůjčují i obyčejným kouskům charakter a jedinečnost. Stylistka Julia...

5. července 2026

Přebalování bylo snadné, teď syna hlídám pomocí rolničky, líčí nevidomá maminka

Premium
Šarlota Polášková s manželem, který je stejně jako ona nevidomý, vychovávají...

Až budete na hřišti se svým dítětem, zavřete oči. Jak dlouho to ve tmě vydržíte? Pro Šarlotu Poláškovou je to každodenní realita. S manželem, který je stejně jako ona nevidomý, vychovávají dvouletého...

5. července 2026

Celý život žárlila na sestru. Pak přišla zpráva, která všechno změnila

Ilustrační snímek

Měla pocit, že sestře vychází úplně všechno, zatímco jí se život rozpadá pod rukama. Roky skrývanou žárlivost ukončila až chvíle, kdy do jejich rodiny vstoupila vážná nemoc.

5. července 2026

Jak předejít zánětu močových cest? Těchto 10 rad lékařů opravdu funguje

Ilustrační fotografie

Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...

5. července 2026

Minisukně podle slavných krásek si zamilujete, jsou módní a sexy

Minisukně není nikdy špatný nápad.

Minisukně jsou už desítky let hitem. Slavné ženy jako Margot Robbie, Rihanna nebo Rita Ora milují hlavně retro styl z 90. let. Nosí ultra krátké modely, které zaujmou na první pohled. Podívejte se do...

5. července 2026

Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař

Premium
Milan Trojánek

Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která očkování jsou nezbytná a která doporučená? A proč nemá cenu to přehánět? Na to v rozhovoru pro časopis...

4. července 2026

Horoskop pro každé znamení na 28. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jak se nám bude dařit v druhém červencovém týdnu podle hvězd? Raci, mohou se vám ozvat potíže se spánkem nebo s migrénami. Proto o sebe dobře pečujte. Kozorozi, tento týden bude ideální pro úklid...

4. července 2026

Krásky z videoklipů, které vévodily devadesátkám

Krásky z devadesátek

Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...

4. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy

Tyrkysové, cena 2199 Kč

Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale...

4. července 2026

Z chůvičky se ozývají děsivé zvuky, tvrdila manželovi. Ten jí nevěřil

ilustrační snímek

Podivné zvuky z dětské chůvičky zpočátku přisuzovala technické závadě. Když se ale opakovaly i po výměně přístroje, začala pochybovat o všem, co do té doby považovala za samozřejmé.

4. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.