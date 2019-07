Nová módní bohyně. Céline Dionová na týdnech módy zastíní i topmodelky

„Céline Dionová je císařovnou všech,“ napsal britský The Guardian v jednom z řady oslavných článků o jednapadesátileté zpěvačce a novopečené milovnici haute couture. „Momentálně je móda jejím územím, na kterém my ostatní pouze přebýváme.“

Abychom našli kořeny její neobyčejné módní proměny, musíme se vrátit do roku 2016. Céline už byla dlouho známá jako „ta, co zpívala v Titanicu“, ale měla za sebou i slušnou hudební kariéru.



Popové balady, občas odrhovačky, obří nablýskané show pro věrné fanoušky. V cestě za úspěchem ji už od její puberty podporoval René Angélil, manažer, spoluhráč, později i manžel a otec jejích tří synů. Žili spolu poblíž Las Vegas, sídla měli i na Floridě a v Kanadě.

Před třemi lety Angélil podlehl rakovině, bylo mu 73 let. Jen o pár dní později Céline přišla také o staršího bratra Daniela Diona. Pro popovou legendu tak začalo temné období, nebyla si prý jistá, zda v sobě najde dostatek sil, aby se vrátila na světová pódia. Našla. A k tomu nakonec i novou chuť do života a nové způsoby sebevyjádření.

Zpěvačka Céline Dionová s manželem René Angélilem (29. června 2013) Vystoupení v Las Vegas (15. února 2008)

Šaty dělají člověka

Módní proměna, která následovala, jako by kopírovala ozdravný proces, jímž procházela. Na scénu přišla nová láska – žádný muž, ale móda, do které se ponořila s pomocí stylisty Law Roache. Blyštivý, ale docela nudný styl, kterého se posledních dvacet třicet let držela, šel stranou. Přišla avantgarda, vysoká krejčovina, extravagantní modely na stagi i v ulicích světových velkoměst, kam jezdí sbírat inspiraci.

Law Roach, který se předtím proslavil hlavně stylovou transformací mladičké popové hvězdy Zendayi, za Céline přiletěl do Paříže. Zrovna tam probíhal prestižní týden haute couture módy. „Zeptal jsem se jí, kdy byla naposledy na módní přehlídce. Řekla mi, že možná před dvaceti lety,“ vzpomínal v rozhovoru s magazínem WWD. Rozhodl se, že ji na pár přehlídek „vytáhne“.

Oblékl ji do kůže, ostře střižených sak s objemnými rameny, do celočerných outfitů i zářivých barev. Už žádné třpytivé róby, žádné nudné přiléhavé minišaty. Toto byl nový, neokoukaný druh „power dressing“, módy, která už od konce sedmdesátých let definuje úspěšné ženy. Dámský šatník se v ní potkal s tradičně pánskými elementy a materiály, aby se už nikdy nemusely rozdělit.

Céline Dionová na pařížském týdnu módy (24. ledna 2019) Vystoupení v londýnském Hyde Parku (5. července 2019)

Nová módní partička

Cesty Céline Dionové a Law Roache se nakonec rozdělily. Štafetu postupně přebrala dvojice jeho „učedníků“: hvězdná stylistka Sydney Lopezová a Pepe Muñoz, španělský přistěhovalec, tanečník a výtvarník s upřímnou láskou k módě. Říkají si „Team Céline“.



Pepe se po boku o šestnáct let starší zpěvačky objevuje tak často, že ho bulvární novináři začali označovat za nového milence Céline. Ta jim brzy nato rázně vysvětlila, že jsou „pouze“ blízcí přátelé. Pepemu však vděčí za hodně: týká se to jejího psychického zdraví a „vnitřní síly“, ale i společné práce na choreografii. A módy.

Céline Dionová a Pepe Muñoz na pařížském týdnu módy (leden 2019)

Majetek Dionové se odhaduje na 430 milionů amerických dolarů, to je skoro 10 miliard korun, takže nákupy luxusních kousků jsou pro ni na denním pořádku. Ale nejde jí o bezhlavé utrácení. Móda ji fascinuje, chce ji pochopit a posunout. Sbírá o ní doslova encyklopedické znalosti a společně se svým týmem o oblékání přemýšlí jako o umění.

Nostalgie nejen pro mileniály

Nebylo by to dnes umění bez popkulturních referencí, které zpěvačka zbožňuje. Sama je v očích publika popkulturní ikonou a jako taková by mohla skončit zaprášená v pomyslném popovém muzeu. Jenže to není nic pro Céline, raději půjde cestou sebeironického humoru a spojí se s čerstvými jmény na módním trhu, jako je Gruzínec Demna Gvasalia.

Kreativní šéf francouzské značky Vetements je popkulturou posedlý. Zrovna film Titanic se v jeho kolekcích objevil už několikrát, poprvé v roce 2016. Jeho zákazníky jsou mileniálové, pro které je příběh Jacka a Rose ztělesněním devadesátkové nostalgie. A umíte si představit, jak byli nadšení, když si mikinu od Vetements s motivem z filmu oblékla sama Céline!

Na spolupráci se značkou pak v podobném duchu navázala i letos. Pařížské publikum na fashion weeku okouzlila modelem, ve kterém kromě trička s nápisem „MilujuiParis Hilton“ hrála prim umělohmotná replika ikonického Srdce oceánu. Ano, toho modrého diamantu, který Rose na konci filmu hází do Atlantiku.

Céline Dionová v mikině Vetements (Paříž, 8. července 2016) Céline Dionová v outfitu od značky Vetements (3. července 2019)

Emoce nejsou na škodu

Jste dojatí? To je dobře. Céline Dionová se rozhodně neřadí mezi chladné kritiky, kteří zpoza slunečních brýlí krutě rozhodují o osudu módních návrhářů. Emoce podle ní patří i do světa módy a nebojí se je dát najevo. Před dvěma lety seděla na přehlídce Giambattisty Valliho vedle možná nejpřísnější kritičky Anny Wintourové, a přesto se nebála po skončení tleskat vestoje, smát se, poskakovat a dokonce Valliho vřele obejmout. Tolik se jí kolekce líbila.

Stejně legendární je i moment, kdy ji letošní přehlídka značky Valentino dojala k neskrývaným slzám. Dionovou nezajímá, jestli bude dostatečně cool, jestli si zachová tvář ani jestli jí módní policie dá pět hvězdiček, nebo žádnou. Nebojí se být opravdovou ženou s opravdovými pocity. A právě za tuhle osvěžující upřímnost ji módní svět tolik obdivuje.

Podívejte se, co Céline oblékla na pařížský fashion week: