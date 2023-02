OBRAZEM: Když to slavní přeženou s alkoholem

Mnozí drží „suchý“ únor a celý měsíc abstinují. Do této celosvětové výzvy se každý rok připojují i slavné tváře. Ne každá veřejně známá osobnost ovšem abstinuje. Podívejte se do galerie na ty, kteří to v minulosti mnohokrát přehnaly s alkoholem a zachytili je u toho paparazzi.