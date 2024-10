Craig ve svetru i rebelka Formanová. Vyberte nejlépe oblečenou celebritu září

Část 1/6

1 Antonie Formanová

Česká herečka Antonie Formanová uvedla v pražském kině Lucerna nový seriál Dcera národa, v němž hraje titulní roli Zdeňky Havlíčkové, dcery Karla Havlíčka Borovského. A outfit k premiéře pojala velkolepě! Uhrančivý model pochází z dílny Zuzany Kubíčkové a jde o skládaný korzet s širokými kalhotami. Rebelské, přesto velmi elegantní!

2 Meryl Streepová

Meryl Streepová letos oslavila 75. narozeniny a s trendy si pohrává na jedničku. K předávání cen Emmy si herečka, která právě exceluje v seriálu Only Murders in the Building, oblékla kalhotový kostým v nepřehlédnutelné růžové barvě. Široká ramena, dvouřadé zapínání, halenka s mašlí, ladící kabelka i růžové brýle – to je dokonalý komplet, za který tleskáme.

3 Lily Collinsová

Kvůli své seriálové roli Emily v Paříži vynáší Lily Collinsová jednu róbu za druhou, v redakci nás ovšem oslovil skromnější outfit, který si herečka oblékla na pracovní schůzku v New Yorku. Kožený blejzr, široké hnědé kalhoty a špičaté podpatky jsou skvělou módní inspirací, která bude fungovat celý podzim.