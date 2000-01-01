náhledy
Dělá vám obavy, kolik času tráví vaše děti před obrazovkami? Nejste sami. I slavní jsou kvůli tomu znepokojeni. A právě kvůli tomu některé hvězdy dětem nastavily čas, který mohou u televize nebo telefonu trávit. K tomuto kroku se rozhodli slavní jako Alec Baldwin, Katy Perry a další.
Americký obchodník Mark Cuban nemá příliš času na soukromí a svou rodinu. Když tedy se svými blízkými je, nikdo z nich nesmí používat telefony, aby se jeden druhému plně věnovali.
I tenistka Serena Williamsová chce, aby byli během společně stráveného času všichni u nich doma plně přítomní. Mají tedy hodinu denně, kdy ani jeden nesmí používat telefon nebo koukat na televizi. Jejich děti pak mají určený čas, který mohou trávit u pohádek. Pak se všechny tyto spotřebiče vypnou a děti mají utrum.
Modelka Chrissy Teigenová uvedla, že jí děsí, jak moc děti ovlivňují sociální sítě. Proto její děti na sítě nemají přístup a na tabletech mohou trávit jen omezený čas.
Multimilionář Bill Gates mohl svým dětem koupit cokoli. Mobilní telefony však dostaly až ve chvíli, kdy dovršily čtrnáct let. I pak měly ovšem čas u telefonu omezený. Gates zkrátka chtěl, aby se rozvíjely a studovaly a nestaly se už v dětství závislé na mobilu.
Mark Zuckerberg je sice otcem Facebooku a závislost na sociálních sítích je tedy tak trochu i jeho vina, ale on sám chce děti před sítěmi chránit. Nemají tedy na ně přístup a například hrát videohry mohou jen omezeně.
I bývalý prezident USA Barack Obama a jeho žena Michelle nastavovaly dcerám v dětství čas, který mohly trávit u obrazovek. Podle nich jim to prospělo, protože pak projevovaly větší zájem o vzdělání a trávily volný čas sportem.
Podnikatelka Kim Kardashianová sice dětem dala mobilní telefony hned, jak byly schopné s nimi zacházet, ale měly je především na focení a telefonování. Zákaz sociálních sítí dlouho platil i u nich a stejně tak měly vyměřený čas, který mohly trávit u televize. „Moje matka nám to také zakazovala do určitého věku a věřím, že to bylo dobré rozhodnutí. Takže to dělám s dětmi i já,“ uvedla pro People.
Herečka Angelina Jolie chtěla děti především chránit od sexuálních predátorů, takže jim mobily dlouho nepořizovala a sociální sítě jim zakazovala. Dnes už si samy volí, kolik chtějí trávit u mobilu času. Prý to však podle Angeliny není mnoho, protože odmala neměly potřebu u mobilu čas trávit.
Návrhářka Victoria Beckhamová uvedla, že u synů tolik neřešila, kolik času tráví s mobilem. U dcery už si na to však s manželem dali pozor a čas u obrazovek jí omezili.
Modelka Heidi Klumová dětem povolovala jen jednu pohádku denně u televize a víc se mohly koukat jen v případě, že byly nemocné. Raději chtěla, aby trávily čas venku a měly podobné dětství jako ona sama.
I princ William si je vědom toho, jak moc mohou sociální sítě ovlivňovat malé děti. Proto se svou ženou dětem tento čas co nejvíc omezuje.
Modelka Miranda Kerrová měla původně v plánu dát telefony dětem až v pubertě. S ohledem na to, že má však syna s bývalým partnerem hercem Orlandem Bloomem a potřebuje si s ním volat, mobil dostal dříve. Čas u něj mu však omezují.
Zpěvačka Katy Perry dceři pouze pouští pohádky, ale nechce, aby sama hledala věci na internetu, proto na mobilním telefonu zatím přístup na internet nemá.
Děti Jennifer Lopezové už jsou větší a nemůže je hlídat na každém kroku. Když ovšem byly menší, neměly mobilní telefony a u obrazovek trávily minimum času.
Herec Alec Baldwin má dětí požehnaně. Mobilní telefony sice vlastní, ale mají vymezený čas, který jim mohou věnovat. Raději je vozí na kroužky a podporuje v jejich zájmech. Nechce, aby se na mobilním telefonu staly závislé už v nízkém věku.
Modelka Ashley Grahamová vybírá, které pohádky si děti pouštějí. Nechce, aby se koukaly na nevhodné pořady. Miluje Walta Disneye a jeho „klasiky“, které jsou u nich doma velmi oblíbené. Jak sama říká, často si je však nepouštějí a raději tráví čas hraním stolních her.
Herečka Jamie Chung povoluje dětem dvacet minut na tabletu denně.
Herečka Kristen Wiigová dětem nepouští ani pohádky. Nechce, aby se naučily trávit volný čas prokrastinací u obrazovek.
Podnikatelka a bývalá šéfka YouTube Susan Wojcicki dětem mobily nepořídila, dokud jim nebylo patnáct let. Čas u telefonu tak v dětství jednoduše snížila na minimum.
