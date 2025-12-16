Kdo naučil pány nosit hodinky? Impérium Cartier rozjel zoufalý domluvený sňatek

Premium

Fotogalerie 14

Jeden ze šperků na výstavě mapující vývoj uměleckého, designového a řemeslného odkazu značky Cartier. (Londýn, 2025) | foto: BACKGRID / Backgrid UKProfimedia.cz

Jakub Hlaváč
  20:00
Krása, umění, bohatství. Šperky značky Cartier se staly symbolem úspěchu i moci. Stojí za nimi příběh tří bratří a práce tvrdá jako diamanty. Úslužné chování k zákazníkům, pečování o personál byly jedním ze zákonů rodiny Cartier. Stačilo by to k získání světového věhlasu? Těžko. Bylo potřeba víc. Výdrž. A genialita, píše magazín Víkend DNES.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zvědavost byla příliš silná. Co může být v tom koženém kufru s dědečkovými iniciálami JC schovaném pod útržky novin? Otevřu ho? Otevřu! Francesca Cartier Brickell nadzvedla víko s lehkým pocitem provinění, které rychle vystřídal úžas.

„Dědeček byl nejúžasnější chlap na světě. Tak skromný, pozorný. Když slavil narozeniny, dárky nepřijímal. Rozdával. A hlavně nám, vnoučatům,“ vzpomíná následnice rodu geniálních klenotníků. A pokračuje v příběhu: „Do suterénu mě poslal v den devadesátých narozenin, abych přinesla šampaňské na přípitek. Nenašla jsem ho, objevila jsem starý kufr. Byl plný dopisů, telegramů. Byl plný příběhu rodiny Cartier.“

V té době byly strojky opatřené řemínkem čistě ženským doplňkem a bylo potřeba z nich udělat maskulinní záležitost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

KVÍZ: S čerty nejsou žerty. Jak dobře znáte tuto pekelně dobrou pohádku?

S čerty nejsou žerty

Pohádka S čerty nejsou žerty patří mezi největší české vánoční klasiky. V našem kvízu si ověříte, jak dobře znáte postavy, hlášky i zákulisní zajímavosti z natáčení. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Kvůli extrémnímu vzhledu přichází o rodinu, měnit se ale žena nehodlá

Lucy kvůli extrémnímu vzhledu přijde o celou rodinu. Ačkoli jsou následky...

Lucy Krasota z Německa už několik let svým vzhledem fascinuje své okolí i celý svět. Někteří lidé jsou nadšení, jiní naopak zděšení. A negativních reakcí se ženě dostává i od rodiny. Vlastní babička...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Kdo naučil pány nosit hodinky? Impérium Cartier rozjel zoufalý domluvený sňatek

Premium
Jeden ze šperků na výstavě mapující vývoj uměleckého, designového a řemeslného...

Krása, umění, bohatství. Šperky značky Cartier se staly symbolem úspěchu i moci. Stojí za nimi příběh tří bratří a práce tvrdá jako diamanty. Úslužné chování k zákazníkům, pečování o personál byly...

16. prosince 2025

Za protest ji vyvedli ze stadionu. Nejtěžší závod čekal atletku Radcliffeovou doma

Premium
Paula Radcliffe (8. 11. 2025)

Během jednapadesáti let života uběhla britská atletka Paula Radcliffeová tisíce kilometrů, startovala na olympiádách, má titul mistryně světa a držela řadu rekordů. Ovšem nejvíc jí dal zabrat boj o...

16. prosince 2025

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

16. prosince 2025  10:42

Potkalo je devítinásobné štěstí. Život s tolika dětmi ale není lehký

Devět dětí dává rodičům od jejích narození pochopitelně dost zabrat. Podle...

Rodiče Halima Cissé a Abdelkader Arb se už několik let těší z devíti dětí, které se všechny narodily v jeden den císařským řezem. Byl zázrak, že maminka všechny děti donosila a všechny jsou navíc...

16. prosince 2025  8:20

Autismus je spektrum a projevuje se různě. Co s Péťou? ukazuje těžkou formu

Z filmu Co s Péťou?

Dokument Co s Péťou? se zavrtal hluboko pod kůži české veřejnosti a se syrovou pravdivostí odhaluje řadu témat, která se k autismu vážou. Kromě vlny podpory však vyvolal i otázky, zda příliš intimní...

16. prosince 2025

Vaječňák, paštika i perníčky. 33 nejlepších receptů na jedlé vánoční dárky

Ilustrační snímek

Nejlepší vánoční dárky jsou ty, které se dají sníst nebo vypít. Můžete se dokonale trefit do vkusu a chuti obdarovaného, nestojí to moc peněz a ještě můžete popustit uzdu své kreativitě. Máme pro vás...

16. prosince 2025

Jak zvládnout první Vánoce po rozchodu, s miminkem nebo po odchodu blízkého

sami na Vánoce

Vánoce jsou svátky tradic a zaběhnutých pořádků. Jenže někdy přijde chvíle, kdy se všechno změní. Co vám pomůže strávit první Vánoce po rozchodu, úmrtí blízkého, s miminkem nebo bez dětí, které se...

16. prosince 2025

Vánoční tradice, které milujeme: cukroví, jmelí i zlaté prasátko

ilustrační snímek

Vánoce voní tradicemi, světlem a dárky, které v nás probouzejí dětskou radost. Jenže mnohé z našich zvyklostí mají jiné kořeny, než si myslíme, a některé tradice se míchají s novými. Objevte pravdu o...

16. prosince 2025

Vůně perníčku i exotiky. Tyto kosmetické novinky jsou stvořené pro zimu

„Netlačit na pilu“, to platí v mnoha ohledech života.

Přišel čas dlouhých zimních večerů, kdy je dost prostoru zkontrolovat svou kosmetickou výbavu a rozhlédnout se po novinkách a zajímavých tipech. Pár jich pro vás máme.

16. prosince 2025

Bolesti břicha, průjem nebo zácpa? Možná za to může dráždivý tračník

Ilustrační fotografie

Sužují vás bolesti v podbřišku, zácpa nebo průjem a nutkavá potřeba na ranní stolici? Takové trable nás potkávají spíš výjimečně. Asi 15 procent lidí jim však musí čelit několikrát týdně, či dokonce...

16. prosince 2025

Krůtí roláda s hráškem a americkými bramborami

Krůtí roláda s hráškem a americkými bramborami + stepy
Recept

Střední

70 min

Inspirujte se receptem na výborný oběd.

Chřipka se šíří rychle. Poznejte včas příznaky a nemoc nepřecházejte

Ilustrační snímek

Stačí jedno kýchnutí v kanceláři nebo přeplněném supermarketu a virus chřipky má ideální podmínky k šíření. Nemoc se přenáší nejen vzduchem, ale i přes ruce a kontaminované povrchy. Právě první dny...

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.