Zvědavost byla příliš silná. Co může být v tom koženém kufru s dědečkovými iniciálami JC schovaném pod útržky novin? Otevřu ho? Otevřu! Francesca Cartier Brickell nadzvedla víko s lehkým pocitem provinění, které rychle vystřídal úžas.
„Dědeček byl nejúžasnější chlap na světě. Tak skromný, pozorný. Když slavil narozeniny, dárky nepřijímal. Rozdával. A hlavně nám, vnoučatům,“ vzpomíná následnice rodu geniálních klenotníků. A pokračuje v příběhu: „Do suterénu mě poslal v den devadesátých narozenin, abych přinesla šampaňské na přípitek. Nenašla jsem ho, objevila jsem starý kufr. Byl plný dopisů, telegramů. Byl plný příběhu rodiny Cartier.“
V té době byly strojky opatřené řemínkem čistě ženským doplňkem a bylo potřeba z nich udělat maskulinní záležitost.