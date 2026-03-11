Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono těžko popsatelné je ne sais quoi, které ostatní přitahovalo už od jejích školních let.
Dcera francouzského Kanaďana a Italky, narozená v roce 1966, už jako náctiletá získala ve školní anketě titul Univerzálně krásný člověk. Díky svému šarmu a vytříbenému stylu se rychle vypracovala v módním domě Calvin Klein: zprvu obyčejná prodavačka pronikla až do vedení PR oddělení vlajkového obchodu a stala se producentkou módních přehlídek.
Jejímu kouzlu podlehl muž, o kterém snily dívky po celých USA: John Fitzgerald Kennedy mladší, syn tragicky zesnulého prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a Jackie Kennedyové, v té době již provdané Onassisové.
Carolyn a John se seznámili na jisté charitativní akci v roce 1992. Pokusům o dvoření dlouho odolávala – nevěřila, že by jeho zájem mohl být reálný. Mohl mít přece každou, na kterou jen kývl.
Aféra s rozlomeným prstenem
Vztah Carolyn a Johna byl bouřlivý a tedy i ostře sledovaný. Největší pozornosti se dostalo hádce, která se odehrála 25. února 1996 v Battery Parku v New Yorku. Paparazzi zachytili, kterak rozlícená Carolyn spílá Johnovi, strká do něj, on ji pak na chvíli chytí pod krkem, načež jí strhne z ruky zásnubní prsten, který se rozlomí na dva kusy. John ho posbírá ze země, oba pak sedí na lavičce a pláčou. Na cestě domů se už zase objímají a John pak Carolyn zásnubní prsten vrátí. Neblaze proslulá scéna pochopitelně nesměla v novém seriálu chybět.
John zájem opravdu měl a nehodlal se jen tak vzdát. Vytrvale si zamlouval schůzky v butiku Calvin Klein, kde si nechával šít další a další obleky, dokud nedůvěřivá Carolyn nesvolila ke schůzce.
Jejich bouřlivý vztah, kterému nescházelo hořkosladké koření v podobě dramatických hádek, rozchodů a návratů, zakrátko plnil přední stránky bulvárních plátků.
Nesmrtelnost si však v první řadě nevysloužila italská domácnost bývalého „prvního syna“, nýbrž Carolynin módní styl. Ten ji přežil. Pár zemřel tragicky při leteckém neštěstí v roce 1999. Carolyn bylo pouhých 33 let, Johnovi, který malý letoun pilotoval, o pět let víc.
Dlouhých 27 let po jejich smrti se jména Bessette a Kennedy opět skloňují ve všech pádech. Jejich příběh se dočkal dramatického ztvárnění v první řadě seriálu Love Story. Ten lze v tuzemsku zhlédnout na platformě Disney+. První díl měl premiéru 12. února, poslední se bude vysílat 26. března.
Inspirace pro mladou generaci
I přes neutuchající pozornost fotografů zůstala Bessette-Kennedy jakýmsi nedostižným přízrakem. Nikdy nesouhlasila s rozhovorem do novin a nahrávky, na kterých mluví, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Carolyn na nich vždy pronese jen pár slov.
Zmizelá Carolyn
Když herečka Rosamund Pike v roce 2014 natáčela film Zmizelá (Gone Girl), byla to právě Bessette-Kennedy, ke které se obrátila pro inspiraci. Imponovala jí Carolynina magnetická přitažlivost a charisma. Nahrávku Carolyn, kde by mluvila, pro Rosamund Pike tehdy štáb sháněl marně. Herečka si musela vystačit pouze s fotografiemi.
Snad není příliš troufalé napsat, že mnoho diváků přitáhly k obrazovkám kostýmy spíš než samotný příběh. A to nejen pamětníky. Do Carolyn Bessette-Kennedy se zamilovali příslušníci generace Z, kteří mnohdy ještě ani nebyli na světě, když v roce 1999 zemřela.
Sociální sítě, především TikTok a Instagram, se teď hemží fotografiemi a videi Carolyn Bessette-Kennedy, jí inspirovanými outfity a návody, jak si osvojit ikonický módní rukopis. Carolyn je v nich opět označovaná dobovou přezdívkou CBK. Ta nejpopulárnější videa mají statisíce zhlédnutí. Seriálu tak vděčíme za fenomén, kterému se na sítích říká Bessette-Kennedy efekt.
První fotografie z natáčení seriálu přitom vzbudily spíš negativní ohlasy. Podle kritiků vypadaly kostýmy levně, byly špatně ušité a hercům neseděly. Carolyn přitom byla pověstná tím, že sice preferuje minimalismus, kousky z luxusních materiálů si však pečlivě vybírá, a ty jí proto vždy sedí jako druhá kůže.
Režisér Ryan Murphy kritikům vysvětlil, že fotky zachytily nehotový produkt. Kostymérna pak doznala podstatných změn, přičemž tou největší byl nový kostýmní výtvarník Rudy Mance.
Nyní se na seriál snáší víceméně jen pochvaly. Mance a jeho tým si s kostýmy vyhráli, pracně sháněli kousky, které mohla Carolyn skutečně nosit: vintage oblečení a doplňky od Prady, Jódžiho Jamamota, Manola Blahnika, Levi’s, Valentina, Hermès a samozřejmě i Calvina Kleina.
Prošlo jí i faux pas
Práce to nebyla lehká, aspoň inspirace však bylo dost. Carolyniny ikonické modely můžeme obdivovat na stovkách, možná i tisících fotek z archivu paparazzi. Podobně jako jinou devadesátkovou ikonu, princeznu Dianu, i Carolyn Bessette-Kennedy fotografové pronásledovali na každém kroku. A stejně jako princezna Diana, i ona se s jejich pozorností jen těžko smiřovala.
Na rozdíl od Diany byla Bessette-Kennedy poměrně nenápadná. Nepotrpěla si na barvy, výrazně střihy ani nákladné šperky. Nepotrpěla si vlastně na žádné šperky. Obešla se bez nich dokonce i na své vlastní svatbě. Což je z nějakého nevysvětlitelného důvodu neuvěřitelně ikonické.
Její oblečení bylo výhradně černé, hnědé či smetanové a tak jednoduché, že víc to snad ani nešlo. Saténové šaty na ramínkách, pouzdrové midi sukně, džíny a bílá košile byly jejími nejvěrnějšími spojenci.
Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl módní ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpátky do hry
Tlumená barevná paleta pro ni byla tak typická, že když si jednou oblékla červený kabát od Prady, způsobilo to poprask. Značkových věcí měla Carolyn spoustu, přece jen byla úspěšnou, dobře vydělávající ženou, která se navíc vdala do bohaté rodiny. Že jsou značkové, však museli novináři a fanoušci nejednou pouze odhadovat. Carolyn totiž nesnášela loga, dokonce je z oblečení bez okolků párala.
Její styl se stal synonymem pro minimalismus. Přispěla také ke zrodu „tichého luxusu“, pro který jsou typické kvalitní materiály a absence log. Zatímco slovo luxus bylo v jejím slovníku vytištěno tučně, vyumělkovanost v něm místo neměla vůbec.
Právě v tom tkví kouzlo Carolynina stylu: byl neuvěřitelně nenucený. Neostýchala se obléct pokrčenou košili, která jí pár dní visela přes židli, a také tepláky. Na večerní gala akci si s bohorovným klidem vzala pletenou blůzku.
To, co by u jiného bylo považováno za faux pas, Carolyn nejen prošlo – dočkalo se dokonce obdivu. Charakteristická byla i její rozcuchaná platinová hříva, kterou občas zkrotila plastovou čelenkou, údajně koupenou v drogerii, a chybějící make-up.
Carolyn Bessette-Kennedy je tak protipólem své tchyně Jackie Kennedyové. Ta byla naopak vždy dokonale načesaná a minimálně v dobách manželství s Johnem Fitzgeraldem Kennedym oblečená veskrze velmi formálně. Carolyn svou tchyni nikdy nepoznala. Než se je John mladší odhodlal seznámit, Jackie ve věku 64 let zemřela. Svět tak přišel o setkání dvou módních ikon dvacátého století.