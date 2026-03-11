Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti

Karolína Snellgrove
Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je manželka Johna Fitzgeralda Kennedyho mladšího považována za jednu z nejlépe oblékaných žen v dějinách módy. Díky novému seriálu, který zdramatizoval její život i bouřlivý vztah, se stala ikonou generace Z.
Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono...

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono těžko popsatelné je ne sais quoi, které ostatní přitahovalo už od jejích školních let. | foto: ČTK

Styl Carolyn Bessette-Kennedy je považován za synonymum pro minimalismus. Její...
Šaty z buklé, které oblékla na galavečer v prosinci 1998, byly jedním z...
Na formální večerní akci se při jiné příležitosti neváhala ukázat v pletené...
V roce 2024 se dražily některé její oděvy. Převládala mezi nimi černá, černá a...
30 fotografií

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono těžko popsatelné je ne sais quoi, které ostatní přitahovalo už od jejích školních let.

Dcera francouzského Kanaďana a Italky, narozená v roce 1966, už jako náctiletá získala ve školní anketě titul Univerzálně krásný člověk. Díky svému šarmu a vytříbenému stylu se rychle vypracovala v módním domě Calvin Klein: zprvu obyčejná prodavačka pronikla až do vedení PR oddělení vlajkového obchodu a stala se producentkou módních přehlídek.

Jejímu kouzlu podlehl muž, o kterém snily dívky po celých USA: John Fitzgerald Kennedy mladší, syn tragicky zesnulého prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a Jackie Kennedyové, v té době již provdané Onassisové.

Carolyn a John se seznámili na jisté charitativní akci v roce 1992. Pokusům o dvoření dlouho odolávala – nevěřila, že by jeho zájem mohl být reálný. Mohl mít přece každou, na kterou jen kývl.

Slavná hádka, která se odehrála přímo před zraky a čočkami paparazzi fotografů, samozřejmě nemohla v novém seriálu chybět.

Aféra s rozlomeným prstenem

Vztah Carolyn a Johna byl bouřlivý a tedy i ostře sledovaný. Největší pozornosti se dostalo hádce, která se odehrála 25. února 1996 v Battery Parku v New Yorku. Paparazzi zachytili, kterak rozlícená Carolyn spílá Johnovi, strká do něj, on ji pak na chvíli chytí pod krkem, načež jí strhne z ruky zásnubní prsten, který se rozlomí na dva kusy. John ho posbírá ze země, oba pak sedí na lavičce a pláčou. Na cestě domů se už zase objímají a John pak Carolyn zásnubní prsten vrátí. Neblaze proslulá scéna pochopitelně nesměla v novém seriálu chybět.

John zájem opravdu měl a nehodlal se jen tak vzdát. Vytrvale si zamlouval schůzky v butiku Calvin Klein, kde si nechával šít další a další obleky, dokud nedůvěřivá Carolyn nesvolila ke schůzce.

Jejich bouřlivý vztah, kterému nescházelo hořkosladké koření v podobě dramatických hádek, rozchodů a návratů, zakrátko plnil přední stránky bulvárních plátků.

Nesmrtelnost si však v první řadě nevysloužila italská domácnost bývalého „prvního syna“, nýbrž Carolynin módní styl. Ten ji přežil. Pár zemřel tragicky při leteckém neštěstí v roce 1999. Carolyn bylo pouhých 33 let, Johnovi, který malý letoun pilotoval, o pět let víc.

Dlouhých 27 let po jejich smrti se jména Bessette a Kennedy opět skloňují ve všech pádech. Jejich příběh se dočkal dramatického ztvárnění v první řadě seriálu Love Story. Ten lze v tuzemsku zhlédnout na platformě Disney+. První díl měl premiéru 12. února, poslední se bude vysílat 26. března.

Inspirace pro mladou generaci

I přes neutuchající pozornost fotografů zůstala Bessette-Kennedy jakýmsi nedostižným přízrakem. Nikdy nesouhlasila s rozhovorem do novin a nahrávky, na kterých mluví, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Carolyn na nich vždy pronese jen pár slov.

Záběr z Fincherova filmu Zmizelá

Zmizelá Carolyn

Když herečka Rosamund Pike v roce 2014 natáčela film Zmizelá (Gone Girl), byla to právě Bessette-Kennedy, ke které se obrátila pro inspiraci. Imponovala jí Carolynina magnetická přitažlivost a charisma. Nahrávku Carolyn, kde by mluvila, pro Rosamund Pike tehdy štáb sháněl marně. Herečka si musela vystačit pouze s fotografiemi.

Snad není příliš troufalé napsat, že mnoho diváků přitáhly k obrazovkám kostýmy spíš než samotný příběh. A to nejen pamětníky. Do Carolyn Bessette-Kennedy se zamilovali příslušníci generace Z, kteří mnohdy ještě ani nebyli na světě, když v roce 1999 zemřela.

Sociální sítě, především TikTok a Instagram, se teď hemží fotografiemi a videi Carolyn Bessette-Kennedy, jí inspirovanými outfity a návody, jak si osvojit ikonický módní rukopis. Carolyn je v nich opět označovaná dobovou přezdívkou CBK. Ta nejpopulárnější videa mají statisíce zhlédnutí. Seriálu tak vděčíme za fenomén, kterému se na sítích říká Bessette-Kennedy efekt.

thesource.it

Carolyn Bessette Kennedy, forever ahead of her time.
If CBK were dressing in 2026, it would still be clean lines, quiet luxury, and effortless power. Minimalism that never ages.

#cbk #minimalism #90sfashion #quietluxury

1. března 2026 v 16:29, příspěvek archivován: 9. března 2026 v 11:40
oblíbit odpovědět uložit

První fotografie z natáčení seriálu přitom vzbudily spíš negativní ohlasy. Podle kritiků vypadaly kostýmy levně, byly špatně ušité a hercům neseděly. Carolyn přitom byla pověstná tím, že sice preferuje minimalismus, kousky z luxusních materiálů si však pečlivě vybírá, a ty jí proto vždy sedí jako druhá kůže.

Režisér Ryan Murphy kritikům vysvětlil, že fotky zachytily nehotový produkt. Kostymérna pak doznala podstatných změn, přičemž tou největší byl nový kostýmní výtvarník Rudy Mance.

Nyní se na seriál snáší víceméně jen pochvaly. Mance a jeho tým si s kostýmy vyhráli, pracně sháněli kousky, které mohla Carolyn skutečně nosit: vintage oblečení a doplňky od Prady, Jódžiho Jamamota, Manola Blahnika, Levi’s, Valentina, Hermès a samozřejmě i Calvina Kleina.

Emma Banks @emmabanksx

my new fave series #carolynbessettekennedystyle #lovestory #carolynbessette

8. března 2026 v 21:41, příspěvek archivován: 8. března 2026 v 21:41

Prošlo jí i faux pas

Práce to nebyla lehká, aspoň inspirace však bylo dost. Carolyniny ikonické modely můžeme obdivovat na stovkách, možná i tisících fotek z archivu paparazzi. Podobně jako jinou devadesátkovou ikonu, princeznu Dianu, i Carolyn Bessette-Kennedy fotografové pronásledovali na každém kroku. A stejně jako princezna Diana, i ona se s jejich pozorností jen těžko smiřovala.

Na rozdíl od Diany byla Bessette-Kennedy poměrně nenápadná. Nepotrpěla si na barvy, výrazně střihy ani nákladné šperky. Nepotrpěla si vlastně na žádné šperky. Obešla se bez nich dokonce i na své vlastní svatbě. Což je z nějakého nevysvětlitelného důvodu neuvěřitelně ikonické.

Její oblečení bylo výhradně černé, hnědé či smetanové a tak jednoduché, že víc to snad ani nešlo. Saténové šaty na ramínkách, pouzdrové midi sukně, džíny a bílá košile byly jejími nejvěrnějšími spojenci.

Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl módní ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpátky do hry

Tlumená barevná paleta pro ni byla tak typická, že když si jednou oblékla červený kabát od Prady, způsobilo to poprask. Značkových věcí měla Carolyn spoustu, přece jen byla úspěšnou, dobře vydělávající ženou, která se navíc vdala do bohaté rodiny. Že jsou značkové, však museli novináři a fanoušci nejednou pouze odhadovat. Carolyn totiž nesnášela loga, dokonce je z oblečení bez okolků párala.

Její styl se stal synonymem pro minimalismus. Přispěla také ke zrodu „tichého luxusu“, pro který jsou typické kvalitní materiály a absence log. Zatímco slovo luxus bylo v jejím slovníku vytištěno tučně, vyumělkovanost v něm místo neměla vůbec.

Právě v tom tkví kouzlo Carolynina stylu: byl neuvěřitelně nenucený. Neostýchala se obléct pokrčenou košili, která jí pár dní visela přes židli, a také tepláky. Na večerní gala akci si s bohorovným klidem vzala pletenou blůzku.

To, co by u jiného bylo považováno za faux pas, Carolyn nejen prošlo – dočkalo se dokonce obdivu. Charakteristická byla i její rozcuchaná platinová hříva, kterou občas zkrotila plastovou čelenkou, údajně koupenou v drogerii, a chybějící make-up.

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono těžko popsatelné je ne sais quoi, které ostatní přitahovalo už od jejích školních let.
Styl Carolyn Bessette-Kennedy je považován za synonymum pro minimalismus. Její jedinou ozdobou byla často pouze rtěnka.
Šaty z buklé, které oblékla na galavečer v prosinci 1998, byly jedním z nejformálnějších kousků v jejím šatníku. Jako obvykle je doplnila pouze rtěnkou. Žádné další doplňky a šperky nebyly třeba.
Na formální večerní akci se při jiné příležitosti neváhala ukázat v pletené halence. A dočkala se uznání – natolik respektovaný byl její módní styl.
30 fotografií

Carolyn Bessette-Kennedy je tak protipólem své tchyně Jackie Kennedyové. Ta byla naopak vždy dokonale načesaná a minimálně v dobách manželství s Johnem Fitzgeraldem Kennedym oblečená veskrze velmi formálně. Carolyn svou tchyni nikdy nepoznala. Než se je John mladší odhodlal seznámit, Jackie ve věku 64 let zemřela. Svět tak přišel o setkání dvou módních ikon dvacátého století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

11. března 2026

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

11. března 2026

Mastné vlasy nebo nudný outfit? Nic, co by nevyřešil správný klobouk

Ilustrační snímek

Ve dnech, kdy potřebujete outfit rozsvítit nápadným doplňkem (nebo zamaskovat, že nemáte vlasy v nejlepší kondici), sáhněte po klobouku či baretu. Vyšperkují výsledný look a dodají mu tajemnou...

11. března 2026

Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono...

Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je...

11. března 2026

Sinatra se kvůli ní chtěl zabít. Kráska Ava Gardnerová a její divoká manželství

Premium
Hollywoodská krasavice Ava Gardnerová přišla na svět 24. prosince 1922.

Měla ráda alkohol, sex, smích a mluvila jako dlaždič. Tančila na stolech, házela po lidech lahve vína nebo se potápěla nahá v bazénu. Americká herečka Ava Gardnerová dostala přezdívku „nejkrásnější...

10. března 2026

Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů

Žena měla břicho plné nádorů.

Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...

10. března 2026  10:52

Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily

Když se děti rozhodnou pro rebélii, máloco je zastaví.

Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...

10. března 2026  8:35

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ilustrační fotografie

Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení

Deichmann, cena 1099 Kč

I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?

10. března 2026

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

10. března 2026

Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc

Ilustrační snímek

Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z...

10. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.