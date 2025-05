Nepovažuji se za bůhvíjakého konzervativce, ale když jsem v minulých letech psala o módě na festivalu v Cannes, hlavou mi běžela okřídlená věta: „Co je moc, to je moc.“ A to především při pohledu na modelku Irinu Šaikovou. Před dvěma lety oblékla hned dva šokující modely: dvoudílný koženkový komplet značky Mowalola na premiéru filmu Královnin gambit a o den později na party magazínu Vogue Gucci „šaty“ s velkými uvozovkami.

Zatímco první z nich dával na odiv její vypracované břicho, ten druhý byl zkrátka jen spodním prádlem s dokonale průhlednými tylovými šatkami. Loni se podobným způsobem blýskla její kolegyně z branže Bella Hadidová, jež v tylové róbě odhalila bradavky. To jsou jen tři nejvýraznější z desítek „nahých“ modelů, které jsme až dosud v Cannes vídali.

Modelka Jane Birkinová v roce 1974 v Cannes šokovala extrémně vysokým rozparkem. Nahota v Cannes je starého data Nahé a jiným způsobem odvážné šaty nejsou v Cannes žádnou novinkou. Už roku 1974 narušila klidné vody festivalu modelka Jane Birkinová, když si oblékla šaty s rozparkem proklatě vysoko. A třeba Madonna v roce 1991 přišla v ikonickém „kuželovitém“ spodním prádle od Jeana Paula Gaultiera.

Nahota zakázána

Letos těsně před vypuknutím 78. ročníku festivalu vydalo jeho vedení nová pravidla oblékání. „Nahota na červeném koberci je zakázána, stejně jako v každé jiné části festivalu,“ hlásají.

„Objemné outfity, především ty s dlouhými vlečkami, které znesnadňují plynulý tok hostů a komplikují sezení v sálech, nejsou povoleny,“ pokračují pravidla. Zakázány jsou rovněž tenisky a velké tašky. Porušením nových nařízení i sebevětší hvězda riskuje, že ji ostraha zkrátka a dobře vyvede.

Do Cannes tak má být opětovně vnesena slušnost, decentnost a pozornost má být upřena zpět k filmům, které, pravda, bývaly paradoxně spíše v pozadí zájmu široké veřejnosti. Nejokázalejší toalety přitom často nosily modelky (zmíněná Irina Šaiková, Bella Hadidová, Heidi Klumová, Alessandra Ambrosio a další), které festival braly jako sebepropagaci a s uváděnými filmy většinou neměly nic společného.

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Tím, že byla pravidla zveřejněna na poslední chvíli, musela zcela jistě řada celebrit a jejich stylistů rychle měnit plány. A i když se několik velmi sexy modelů přece jen našlo, většina se nařízení rozhodla ctít. Dokonce i Irina Šaiková oblékla překvapivě konzervativní puntíkovanou toaletu. Také proslulá provokatérka Bella Hadidová se držela při zemi, byť její jednoduchá černá róba měla poměrně vysoký rozparek.

Festival najednou skutečně působil mnohem decentněji. Jak jsem psala v úvodu: šaty, které jsou sotva něčím víc než spodním prádlem, za mě na podobné události nepatří. Pravidla módní etikety možná někomu můžou přijít zastaralá, ale nemělo by se s nimi příliš zahrávat. Pak jako společnost klesáme na úroveň oněch příznačných tepláků v divadle. A jen tak mimochodem, i když pominu divadla, na můj vkus je ve veřejném prostoru příliš mnoho tepláků.

Je hezké prohlížet si galerie plné fotografií celebrit z Cannes v modelech, které jsou najednou mnohem inspirativnější i pro běžného smrtelníka. Přehlídka šatů je letos výrazně rozmanitější, k vidění jsou skutečně rafinované, a nikoliv prvoplánově odhalující modely.

Nahými šaty se podle mého názoru v posledních letech až příliš plýtvalo. Jejich ústupu z výsluní, kterého jsme možná právě svědky, tak rozhodně nijak neželím. Nezbývá, než čekat, zda si z upravených pravidel festivalu v Cannes vezmou příklad i jiné podobné akce. Precedens je každopádně dán, a k dalším omezením tak dost dobře může dojít.

Návrat do konzervy

Jenže celá věc má ještě jednu rovinu, a tou je osobní svoboda. Nevracíme se tak trochu do dob tuhého patriarchátu, když ženám zakazujeme, co mají nosit? Pravda, pravidla omezila i muže, kteří odteď smějí v Cannes nosit jen tmavé obleky a smokingy. Změna v případě žen je však přece jen citelnější, viditelnější, výraznější.

Zákaz je také v překvapivém kontrastu k samotným filmům, které se zde promítají – ty nejsou v oblasti nudity a sexuality nijak omezené. Znamená to tedy, že když se žena svlékne pro umělecké účely, je to v pořádku, ale pokud se jakýmkoli způsobem obnaží ze svého vlastního rozhodnutí (tedy sama pro sebe), je to špatně?

Jak se ovšem říká, „zakázané ovoce chutná nejlépe“, a tak se řada odvážných celebrit rozhodla otestovat, jak je to s vyvedením z červeného koberce vážné. Halle Berry či Heidi Klumová vynesly naducané vlečky, člen poroty Jeremy Strong vystřídal několik barevných smokingů. Francouzské herečce Pom Klemetieffové se z šatů draly přednosti, stejně jako její kolegyni Frederique Belové. Modelka Alessandra Ambrosio se blýskla vysokým rozparkem. Nikdo z nich odveden nebyl, takže se nabízí otázka, nakolik budou pravidla v příštích letech respektována.

Jak nahlížíte na celou věc vy? Hlasujte v naší anketě.