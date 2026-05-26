Hluboké výstřihy, ostnatá ryba i konfety. Módní ozvěny festivalu v Cannes

Karolína Snellgrove
  9:11
Malebné Cannes jako každý květen opět hostilo filmový festival. Pro milovníky módy to znamenalo každodenní nadílku oslnivých, extravagantních i ulítlých modelů. Letošní ročník byl v tomto ohledu mimořádně bohatý. Podívejte se na výběr toho nejlepšího podle naší módní redaktorky.
Extravagantní dámy

V roce 2025 byly na červeném koberci v Cannes zakázány „nahé“, tedy průsvitné a jinak odhalující modely. Byl to krok současně konzervativní i kontroverzní (důvody jsem detailně rozebrala zde). Zcela upřímně – v předcházejících letech byl rozsah nahoty v Cannes přímo absurdní. Třeba taková modelka Irina Šaiková by letos nejspíš musela přijít nahá, aby pokračovala v načaté, rok od roku odvážnější linii.

Chloé Zhao na filmovém festivalu v Cannes 2026
Cate Blanchettová na filmovém festivalu v Cannes 2026
Diane Krugerová na filmovém festivalu v Cannes 2026
Cate Blanchettová na filmovém festivalu v Cannes 2026
Pořadatelé zákazem donutili hvězdy přemýšlet, snažit se a poutat pozornost jinak. Díky tomu letos nebyla o zajímavé modely nouze. Námětem žhavých debat se stala v prvé řadě Chloé Zhao a její róba inspirovaná ježíkem obecným, lidově zvaným nafukovací ryba. Dojem byl dokonalý, šaty měly barvu jako ježík, nechyběly ani charakteristické ostny. Kdo jiný by mohl být podepsán pod takto výstředním modelem nežli módní dům Schiaparelli?

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Elegantní a důstojná jako vždy, Cate Blanchettová stvrdila svou pověst ženy mimořádného vkusu. V černé toaletě, která pro ni na míru vznikla v ateliéru Louis Vuitton, jako by odkazovala na jednu ze svých nejslavnějších rolí: královnu Alžbětu I. Dramatické okruží, byť nikoliv černé, nýbrž běloskvoucí, je typické pro alžbětinský dvůr v Anglii šestnáctého století. Její další výrazný model, šaty s třásněmi a květinami, zase evokoval zátiší vlámských malířů.

Chloé Zhao na filmovém festivalu v Cannes 2026

Herečka Diane Krugerová nahodila podobně umělecký look. Její šaty připomínaly luxusní rokokovou sedací soupravu. A myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Asymetrická róba z dílny Givenchy s květinovou výšivkou by byla působivá sama o sobě, tmavě zelená kápě jí však dala nový rozměr. Sarah Burtonová, dlouholetá vlajková návrhářka značky Alexander McQueen, v módním domě Givenchy očividně prospívá.



