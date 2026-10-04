Čaj začal do Evropy pronikat v sedmnáctém století. Šlo o luxusní komoditu, putoval sem až z daleké Číny prostřednictvím portugalských, později nizozemských obchodníků. V Anglii se mu zprvu říkalo čínský nápoj (China Drink). Obchodníci, kteří ho přeprodávali, ho vydávali za lék k nabuzení těla.
Z portugalštiny,
Počáteční nedůvěru k cizokrajnému nápoji zvrátila v šedesátých letech 17. století anglická královna Kateřina z Braganzy, manželka Karla II. Zvyk popíjet čaj si donesla ze své domoviny: Portugalska. To čaj získávalo z Číny skrz svou kolonii Macao. Kateřina čaj nepila jako lék, užívala si ho jako každodenní rituál.
Ve své nové zemi se stala jakousi protoinfluencerkou. Angličané obdivovali její šatník i nábytek, který si dovezla. Její čajové dýchánky začaly imitovat dámy ode dvora a zvyk se rozšířil mezi anglickou šlechtu, která do té doby holdovala spíše alkoholu nebo kávě.
Čaj si v té době mohl dovolit málokdo, byl totiž velmi drahý. Anglie neměla přímé spojení s Čínou, kde se pěstoval, všechen obchod se tak uskutečňoval přes prostředníka. Novým hegemonem v Asii se stalo Nizozemí, jehož cla na dovoz čaje byla astronomicky vysoká.
Tím intenzivněji však po něm Angličané toužili. Lístky čajovníku se staly novým statusovým symbolem, společně s křehkými porcelánovými šálky, konvičkami, nádobkami na mléko a cukřenkami, které se taktéž dovážely z Číny. Čajový rituál, který Angličané přejali od Číňanů a předělali k obrazu svému, byl ke konci sedmnáctého století spojován s bohatými dámami a velmi luxusní, naleštěnou domácí pohodou.
Nejlepší z královen, nejlepší z bylin, dlužímeTomu statečnému lidu, který ukázal cestuSkvělé zemi, kde vychází slunce,Jejíž bohaté produkce si tak oprávněně ceníme.
Edmund Waller, narozeninová óda na Portugalsko
a Kateřinu z Braganzy, 60. léta 17. století
Čaje postupem času přibývalo. Anglie získala v Asii vlastní kolonie a navázala obchodní spojení. Čaj se pil doma, v zahradních pavilonech i v klubech. V bohatých domácnostech se z jeho přípravy stával malý obřad.
Za jeho rozšířením stojí ještě jiná vlivná dáma: Anna, sedmá vévodkyně z Bedfordu. Začněme trochu zeširoka. V první polovině devatenáctého století byl denní rytmus trochu jiný než dnes. Dopoledne se podávala velká snídaně, okolo poledne lehký oběd. Hlavním jídlem byla večeře, která se ale stále posouvala. Kolem poloviny devatenáctého století byla servírována až kolem osmé hodiny večerní.
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Vnímat kouzlo okamžiku. Čaj v Japonsku není jen nápojem, ale i meditací
Ve společnosti, která měla služebnictvo a osvětlení umožňující večerní návštěvy, nebylo nutné přizpůsobovat denní rytmus východu a západu slunce. Mezi obědem a večeří tak vznikl prostor, který se dal vyplnit společenskou návštěvou a šálkem čaje. Vévodkyni z Bedfordu ovšem nemotivovala potřeba socializace, nýbrž prostý hlad. Hladové okno vyšší vrstvy bylo tak dlouhé, že jej v roce 1840 začala vyplňovat posezením u čaje, ke kterému se podával chleba s máslem a sladké pečivo.
Rozšířená skazka o kořenech čaje o páté praví, že si vévodkyně stěžovala na jakýsi „sinking feeling“, tedy pocit slabosti nebo prázdného žaludku. Z malého soukromého občerstvení se postupně stala společenská událost. Vévodkyně začala zvát přátele a odpolední čaj se postupně šířil mezi módní společností.
Je to krásný příběh, nicméně historikové jsou poměrně skeptičtí. Neexistuje přesvědčivý důkaz, že by za tradicí stála jediná hladová žena. Drobné občerstvení se k čaji prokazatelně podávalo už předtím. Výraz odpolední čaj (afternoon tea) se navíc jako označení konkrétního společenského rituálu prosadil až ve viktoriánské době.
Dva nesmiřitelné tábory
Říká se, že Britové začali pít čaj s mlékem, jednak aby zjemnili hořkou chuť černého čaje, jednak aby uchránili drahý porcelán před působením vroucí vody. Realita je však přesně opačná. Čínský porcelán, byť křehký na pohled, horkou vodu bez následků zvládal. Šlechta si tak mohla dovolit nalít mléko až do čaje. Keramika, používaná v chudších domácnostech, však praskala, a proto se do ní nejdřív lilo mléko a až poté čaj. Tyto zvyky se v britských rodinách předávají z generace na generaci a způsob druhého tábora často vzbuzuje pohoršení. Zjednodušeně řečeno lze podle způsobu servírování čaje poznat, z jaké sociální vrstvy pocházeli předkové dotyčného. Třeba můj britský manžel a celá jeho rodina lijí mléko nejdřív a opačný způsob označují vyloženě za „nechutný“.
Spokojme se tedy se závěrem, že vévodkyně z Bedfordu pomohla starší zvyk zpopularizovat. Ženy z vyšší společnosti ho každopádně ochotně přijaly. Odpolední návštěvy u přítelkyň, čajové zahrady a později salony nabízely ženám z vyšších vrstev jednu z mála společensky přijatelných možností, jak trávit čas mimo domácnost a okruh nejbližší rodiny. A to i přesto, že posezení u odpoledního čaje bylo velmi krátké, mohlo trvat třeba i jen pouhou čtvrthodinu.
K čaji se podával chléb s máslem, koláče a další pečivo. Postupně se nabídka rozšiřovala o drobné sendviče a sladkosti, především klasickou kombinaci sladkých bochánků scones, smetany a džemu.
Vyvinula se také velmi specifická pravidla etikety. Společnost se shodla na přesných způsobech, jak držet šálek, kdy nalévat čaj, jak jej podávat hostům a jak se chovat u stolu. Viktoriánské příručky společenského chování pomohly z původně poměrně volného občerstvení vytvořit rituál s vlastními pravidly. Dámy i pánové u něj mohli prokázat svůj vybraný vkus a způsoby.
Odpolední vs. vysoký čaj
Po většinu osmnáctého století pocházela většina čaje dováženého do Británie z Číny. Jednalo se o důležitou komoditu a zdroj státních příjmů. Vysoká cla měla pro stát i odvrácenou stránku: nahrávala pašování. Odhaduje se, že před daňovou reformou z roku 1784 byla podstatná část čaje konzumovaného v Británii získávána nelegálně.
Reforma Williama Pitta mladšího z roku 1784, známá jako Commutation Act, dramaticky snížila daňovou zátěž na čaj, a to ze 119 procent na pouhých 12,5. Výsledek? Legální spotřeba strmě vzrostla, pašování ztratilo smysl a čaj se poprvé dostal i mezi nižší vrstvy. Tomuto trendu nahrál fakt, že Britové začali čaj sami pěstovat ve svých koloniích v Indii (oblasti Ásámu a Darjeelingu) a na Cejlonu, dnešní Srí-Lance.
Pracující třída si brzy ustanovila svůj vlastní obřad, kterému se říkalo (v překladu do češtiny poměrně nešikovně) Vysoký čaj (High Tea). Na rozdíl od panského odpoledního čaje (Afternoon Tea) byl servírován s něčím vydatnějším – chlebem, slaninou, sýrem, vejci nebo celým teplým jídlem. I když je tento zvyk po čaji pojmenován, samotný nápoj byl spíše jeho součástí, než středobodem.
Dnes už většina Britů neodkládá večeři až na pozdní večer. Čaj si většinou užívají při každé vhodné příležitosti v jeho poněkud okleštěné, lidové variantě: jako černý čaj s mlékem a sušenkami.
Šlechtický čaj o páté se udržel díky luxusním podnikům, které ho dodnes nabízejí v mnoha variantách s etažérkami plnými sendvičů a sladkostí. Pro moderního člověka se jak ve své skromné, tak i luxusní variantě stal lákavou možností, jak během dne na chvíli zvolnit.
Čaj se samozřejmě pije všude na světě. Právě Britové ale prosluli jako největší čajoví labužníci. Svou tradici rozeseli po celém Britském impériu, jež v dobách svého největšího rozmachu zabíralo asi čtvrtinu zemské plochy.
Čaj o páté je tak poměrně běžnou záležitostí – byť s regionálními obměnami – třeba v Austrálii, na Novém Zélandu, v USA, Indii, Hong Kongu, Singapuru nebo Irsku. Podniky, které mají odpolední čaj v nabídce, ale najdeme i v Česku.