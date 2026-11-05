V létě jste se vdala. Jak si tuto novou životní kapitolu užíváte?
Tuhle krásnou a šťastnou kapitolu svého života žiji už nějakou dobu, teď to jsou tři roky. Manžel je pro mě klidným přístavem a náš vztah mi přináší klid, radost a pocit bezpečí. Zároveň fakt, že jsem tuto skutečnost několik let veřejně nesdílela, je potvrzením toho, že ne všechno musí člověk sdílet na sociálních sítích nebo veřejně komentovat. Některé věci jsou natolik osobní a vzácné, že si je chcete jednoduše chránit.
Když jsme se poznali, Ondra vlastně ani nevěděl, co dělám, což bylo perfektní, protože byl oproštěn od předsudků a poznával obyčejnou Taťánu v teplákách na chalupě. Bylo to skvělé, totálně oldschoolové a krásně (ne)obyčejné. Partner má samozřejmě svou profesní bublinu, svůj svět, své zájmy, miluje přírodu, sport a cyklistiku. Máme spoustu společných témat i koníčků, a i tak trochu díky němu jsem začala i s cyklistikou.
Nejkrásnějším paradoxem je, že jsme se poprvé setkali v Opočně, a právě tam jsme se také vzali. Je to krásně symbolické. Člověk procestuje celý svět, až nakonec najde lásku doma. Život a pánbůh má opravdu smysl pro humor.
Jak manžel zvládá mediální zájem, který se po zveřejnění jeho identity zvýšil?
Dokáže si zachovat svůj klid a nadhled. Soukromí je v dnešním světě hodně vzácná věc a my si ho vážíme. Bylo pro nás krásné, že jsme se mohli potkávat a postupně poznávat právě bez mediálního zájmu a bez předsudků, které s sebou někdy veřejná známost přináší. Bylo to osvobozující. Mohli jsme si vybudovat vztah především sami za sebe, bez vnějších očekávání.
Manžel je moje pevná opora. Nemyslím si, že by mediální pozornost měla změnit to podstatné mezi námi. Zároveň ale oba víme, že náš společný život patří především nám. A přesně tak bychom si ho chtěli ponechat.
Setkáváme se u příležitosti dvacátého výročí vašeho vítězství na Miss World. Bilancujete?
To si pište! Je vážně neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Když se ohlédnu, byla to nádherná jízda plná využitých a věřím že dobře zhodnocených příležitostí, zkušeností, cestování i velkých životních rozhodnutí. A přesto mi vůbec nepřipadá, že už je to dvacet let. Myslím, že je to částečně tím, že jsem začínala opravdu velmi mladá. Měla jsem spoustu energie, nadšení i odvahy a postupně jsem se učila, jak s takovou příležitostí naložit.
Co pro vás znamenalo vítězství?
Vítězství pro mě nebylo cílem samo o sobě. Chtěla jsem, aby z něj vzniklo něco, co bude pokračovat dál. A právě tak se postupně zrodila i Nadace Krása pomoci. Když se dnes ohlédnu, jsem vděčná, že se mi podařilo propojit svět mé profese a veřejného života s dlouhodobou prací pro dobrou věc. Nadace je pro mě důležitou součástí mé cesty a jsem šťastná, že její práce pokračuje.
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Zároveň mě těší, že pokračuje i moje profesní cesta. Letos jsem nafotila několik kampaní, mám krásné spolupráce, klienty i zajímavé projekty, na kterých se podílím. Vnímám jako pozitivní změnu, že se dnes mnohem víc oceňuje zkušenost, osobnost a autenticita a že věk není ani v mém oboru hendikepem nebo překážkou, naopak.
Takže ano, bilancuju, ale mám stále spoustu energie i plánů a zajímám se stále o nové věci. Člověk zraje, poznává sám sebe a postupně zjišťuje, co je pro něj opravdu důležité. A to je podle mě jedna z nejkrásnějších věcí, které život přináší.
K dvacátému výročí navíc vznikla také výjimečná limitovaná kolekce ICONIC moments, kterou jsem vytvořila ve spolupráci s jednou z nejstarších a nejuznávanějších skláren u nás – sklárnou Květná. Je to coupé set na přípitek s elegantním, nadčasovým designem. Je určený pro všechny výjimečné okamžiky, které si zaslouží být oslaveny – ať už jde o výročí svatby, narozeniny, osobní úspěchy nebo jiné důležité životní milníky. Protože ikonické momenty jsou součástí života a každý z nás má ty své.
K výročí jste si z New Yorku přivezla šaty, ve kterých jste vyhrála Miss World. Jaký je to pocit?
Je to pro mě hodně emotivní. V roce 2007 jsem se rozhodla tyto šaty vydražit ve prospěch UNICEF. Člověk, který je tehdy získal, mi slíbil, že pokud opravdu založím svou nadaci a bude pomáhat, šaty mi při příležitosti dvacetiletého výročí vrátí, abych si je vydražila pro svou organizaci.
A tak jsem si je opravdu po dvaceti letech přivezla zpátky a ten příběh se symbolicky uzavírá. Šaty se skutečně vrátily zpátky ke mně a plánujeme dražbu ve prospěch seniorů. Ty šaty jsou symbolem nejen mého tehdejšího vítězství, ale mojí cesty, pomoci, je v tom kus mého života a všeho, co od Miss World následovalo.
Navíc jsou to opravdu skvostné a nadčasové šaty od návrhářky Hany Havelkové. Jejich detail v pase je krásnou připomínkou českého křišťálu, který je světově proslulý. Jsou opravdu výjimečné a teď dostávají další rozměr a píše se jejich další příběh.
Moc bych si přála, aby ještě jednou posloužily dobré věci. A jsou tu i náznaky, že by byl zájem, aby se v budoucnu podařilo uchovat je například ve sbírce Národního muzea, kde by mohly připomínat nejen mimořádný okamžik české historie, ale i symbol pomoci. Považovala bych to za krásné završení jejich příběhu.
Je něco, co byste dnes udělala jinak?
Nemyslím si, že bych chtěla něco zásadního měnit. Každá etapa mi něco dala a každá mě někam posunula. Z mého vítězství vzešla řada krásných příležitostí a také zkušeností, které bych jinak možná nikdy nezískala.
Můj několikaletý pobyt v následujících letech ve Spojených státech mi otevřel nové obzory, profesně i osobně. Později mi návrat do Čech umožnil věnovat víc času budování nadace a práci, která pro mě postupně získala obrovský význam.
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Samozřejmě se člověk zpětně na některé situace dívá jinak, s větším nadhledem a zkušenostmi. Ale věřím, že i chyby a náročná období jsou součástí cesty. Důležité je, co si z nich odnesete a jak s tím naložíte dál.
Co byste dnes poradila svému osmnáctiletému já, které v roce 2006 vyhrálo titul Miss World?
Ať se tolik nestresuje, víc si to užívá a hlavně se nebojí. Člověk v osmnácti letech vůbec netuší, co všechno ho čeká, a možná je to tak správně. Ten adrenalin, nejistota a pocit, že se všechno děje poprvé, byly také součástí toho kouzla. Řekla bych té osmnáctileté dívce, ať si víc věří, nenechá se svazovat očekáváním okolí a nezapomíná sama na sebe. Ať se nebojí dělat věci po svém, i když jí někdo bude tvrdit, že by měla jít jinou cestou.
Dnes vím, že skutečná síla nespočívá v tom, kolik toho člověk vydrží, ale také v tom, jestli dokáže včas říct dost, nastavit si hranice a neztratit samu sebe. Ženám bych dnes poradila, aby se nebály být citlivé, zranitelné a autentické a aby se nebály bojovat za nespravedlnost nebo se dokázaly zastat jedna druhé.
Vždycky jsem byla člověk, který se jen tak nevzdává. Když něčemu věřím, dokážu za tím jít i přes překážky. A právě to bych svému mladšímu já připomněla: odvahu už máš. Jen se občas zastav, nadechni se a nezapomeň si tu cestu také užít.
Kterou radu jste jako mladá žena dostala s dobrým úmyslem, ale dnes byste ji jiné ženě nedala?
Že musím být silná, všechno zvládnout a příliš si nepřipouštět věci k srdci. Dnes vím, že skutečná síla nespočívá v tom, kolik toho člověk vydrží, ale také v tom, jestli dokáže včas říct dost, nastavit si hranice a neztratit samu sebe. Ženám bych dnes poradila, aby se nebály být citlivé, zranitelné a autentické a aby se nebály bojovat za nespravedlnost nebo se dokázaly zastat jedna druhé. Taky že nemusíme být dokonalé, abychom byly dost dobré.
Za co jste na sebe v poslední době byla pyšná, i když to nikdo další neviděl?
Za to, že i přes všechny životní zkoušky dokážu jít dál, neztrácet víru v to, co dělám a zůstávat věrná svým hodnotám. Že si dokážu udržet nadhled, hledat nové příležitosti a dál věnovat energii věcem, které za mě mají smysl. Myslím, že největší osobní vítězství se často odehrávají v tichosti, bez potlesku a uznání okolí. Taky se mi povedlo, že jsem uvařila, a dokonce jsem si to i užila (smích). I to je pro mě v poslední době malé vítězství.
Co se vám na životě dospělých žen zdálo v osmnácti nudné — a dnes si to užíváte?
Určitě klid, který jsem dřív možná vnímala jako stereotyp. V osmnácti chcete zažívat všechno, být všude, poznávat nové lidi a mít život plný emocí a dobrodružství. Dnes si mnohem víc vážím obyčejných okamžiků, dobrých rozhovorů, času pro sebe a lidí, před kterými nemusím nic hrát. Naučila sem se, že ne každý okamžik musí být velký, aby byl krásný. A že klid není nuda, ale jedna z nejcennějších forem štěstí a svobody.
Když žena řekne „už nemusím nikomu nic dokazovat“, zní to krásně. V čem to u vás opravdu platí a v čem ještě ne?
Platí to v tom, že už nepotřebuji, aby mě všichni chápali, schvalovali moje rozhodnutí nebo se mnou souhlasili. Život mě naučil, že nemůžeme řídit názory ostatních, ale můžeme ovlivnit to, jak se samy za sebe postavíme a jaké hodnoty budeme zastávat.
Jsem ambiciózní ve věcech, kterým věřím, a na kterých mi opravdu záleží. Ať už jde o mou práci, nebo o Krásu pomoci, mám v sobě stále velkou potřebu posouvat věci dál a dotahovat je do konce. Rozdíl je ale v tom, že už nechci svou hodnotu měřit jen výkonem a už vůbec ne tím, co si o mně třeba myslí druzí. Chci dělat věci proto, že v nich vidím smysl, ne proto, abych někomu dokazovala, že na to mám. A to je podle mě cesta, na které se člověk učí celý život.
Společností nedávno rezonovalo vaše jmenování do Rady vlády pro lidská práva. Jak se k této situaci stavíte?
S Nadací Krása pomoci jsme dlouhodobě v poradních orgánech vlády napříč jednotlivými vládami a politickým spektrem, tedy tato role pro mě ani Nadaci není nová. Osmnáct let se věnuji právům seniorů, důstojnému stáří a podpoře žen. Moje jmenování do Rady vlády proto přirozeně navazuje na práci, kterou dlouhodobě odvádím.
Na celé záležitosti mě nejvíc zabolela jedna věc, a to velké nepochopení a skoro až nenávist, která přišla ze strany neziskového sektoru. Přiznávám, že jsem to nečekala. Za ta léta jsem si už docela zvykla na útoky bulváru, i když ani to bychom neměli normalizovat.
Když jsem dostala nabídku zapojit se do Rady vlády, věděla jsem, že budu muset obhájit, proč jsem ji přijala za současné politické situace. Důvody jsem měla srovnané, takže mě to nepřekvapilo. Ale že mě budou jiné neziskové organizace dávat dohromady s lidmi, se kterými nemáme společnou cestu, budou o mě vycházet články, aniž by mě kdokoli oslovil k dialogu a budou čerpat z bulvárních článků nebo od lidí, kteří mě záměrně poškozují, to mě velmi zranilo a zklamalo.
Práva seniorů, žen i dalších zranitelných skupin považuji za důležitá. Moje osobní hranice nelze zaměňovat za veřejné postoje k právům LGBT+ a queer komunity. Stejně tak odmítám předsudky založené na mé původní profesi. Profesní cesta každého člověka je jiná a kompetence se neměří pouze akademickými tituly.
Nadace Krása pomoci má za sebou osmnáct let práce. Co vás v současnosti zaměstnává nejvíce?
Po osmnácti letech práce zůstává naším hlavním posláním jediné: aby lidé mohli prožívat důstojné stáří, ideálně ve svém vlastním domácím prostředí, s potřebnou podporou, pocitem bezpečí a možností rozhodovat o svém životě.
Důležité je pro mě také měnit pohled společnosti na starší generaci. Právě proto pořádáme už devátým rokem Beauty of Help Award, ocenění osobností, které jsou i ve vyšším věku aktivní, pracují, pomáhají druhým a inspirují své okolí. Chci, abychom vedle problémů a potřeb spojených se stářím, viděli také zkušenosti, energii, odvahu a obrovský potenciál těchto lidí ze starší generace. Věk by neměl být hranicí pro smysluplný život ani pro společenský přínos.
Další oblastí, které se věnuji, je celoživotní vzdělávání a mezigenerační spolupráce. Jsem součástí platformy ARCHIMEDESnet, kde vedu Senior Club. Otevíráme zde aktuální témata, jako jsou digitální a finanční gramotnost, umělá inteligence nebo mezigenerační porozumění.
Nedávno jste se stážisty – seniory navštívila Evropský parlament. Jaký byl účel této návštěvy?
Lidé ve věku 55+ tam měli možnost poznat práci evropských institucí přímo v praxi. Chtěli jsme ukázat, že stážisty nemusí být jen studenti a že chuť učit se, pracovat a předávat zkušenosti nemá věkovou hranici.
Populace stárne, rodí se méně dětí, prodlužuje se délka života a technologický vývoj včetně umělé inteligence rychle mění způsob, jakým žijeme i pracujeme. Musíme proto mnohem intenzivněji přemýšlet o tom, jak chceme ve stáří žít, jaké podmínky vytváříme pro budoucí generace a jak dokážeme využít potenciál starších lidí.
Společnost by měla být připravena nejen na to, že budeme žít déle, ale především na to, abychom mohli žít co nejdéle kvalitně a důstojně.
Za mě by bylo skvělé, aby se důstojné stáří, dostupnost péče, podpora rodinných pečujících a pracovní uplatnění starší generace staly skutečnou strategickou prioritou státu. Stárnutí populace je hrozba i příležitost a stáří se netýká jen dnešních seniorů. Týká se nás všech. A společnost by měla být připravena nejen na to, že budeme žít déle, ale především na to, abychom mohli žít co nejdéle kvalitně a důstojně.
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1. dubna 2025