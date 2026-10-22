Dříve korálky, dnes koberce? Zavzpomínejte si a projeďte si s námi rukodělné mikrotrendy a fenomény, které v průběhu dekád ovládly školní lavice, dětské pokoje, ale i volný čas dospělých. I bez sociálních sítí vznikaly jednoduše: stačil dostupný materiál, jednoduchá technika a touha vyrobit originální dárek.
Kdo by si nepamatoval, jak moc jsme v tom lítali! Zatímco naše maminky jako divé pletly pestrobarevné vzorové svetry, případně vyráběly makramé košíčky pro své pokojovky, my jsme se spínacím špendlíkem v koleni až do tmy motali bavlnkové náramky. A naše děti vyráběly k Vánocům diamantové obrazy, bužírky nebo háčkovaná zvířátka.
Pojďte si s námi zavzpomínat a projet jednotlivé dekády ručních mikroprací, které tenkrát trendovaly a které taky určovaly, kdo bude oblíbencem party. Který z fenoménů zasáhl vás a který se udržel až dodnes?
Proč nás to tak „bralo“?
- Všechny hnala především touha patřit do party, dospělé pak nostalgie a touha po pracovním, dnes digitálním detoxu.
- Před zrodem sociálních sítí se návody předávaly z ruky do ruky a byly skvělým tématem ke konverzaci: o přestávkách ve škole, odpoledne v družině nebo na hřišti před domem, a nebo v létě na táboře. Dnes se šíří jako virální videa na TikToku.
- Stejně jako u Pokémonů nebo kartiček šlo třeba u bužírek nebo náramků přátelství o sběratelský efekt a touhu pochlubit se novou barvou, vzorem, kouskem. Řada z nás pak horlivě vyráběla v touze někoho obdarovat, vyrobit dárky na Vánoce nebo stejným výrobkem stmelit přátelství.