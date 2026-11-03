Danniella Westbrooková se proslavila rolí Sam Mitchellové v telenovele EastEnders. Není však přehnané říci, že to byla fotka pořízená paparazzi fotografem v roce 2002, která jí zajistila nesmrtelnost. „Nebyl to žádný promyšlený plán,“ vzpomínala po letech herečka. „Ten outfit jsem měla na sobě, už když jsem vyrazila na nákupy. Pak jsem zamířila do Burberry a koupila jsem dcerce sukni a punčochy. Potom jsem viděla kočárek a rozhodla jsem se ho koupit taky.“
Outfity, ze kterých téměř přecházel zrak, si získaly velkou pozornost. Bulvární deník The Sun je označil slovem Chavtastic, tedy neologismem spojujícím slova fantastický (fantastic) a chav, což je pejorativní označení nevzdělaného, nevychovaného a nepříliš bystrého příslušníka nižších vrstev.
Jaké další modely se zapsaly do dějin?
Zástupci Burberry, velmi důstojné a vážené firmy, založené už v roce 1865, nebyli nadšeni. Danniella Westbrooková se s lehkostí sobě vlastní nechala slyšet, že „srazila značce Burberry akcie“. Pravda však byla taková, že značce se dařilo a žádné padání se nekonalo. Jen se trochu proměnila klientela.
Až příliš oblíbená kostka
Burberry byla dlouhé roky luxusní, exkluzivní značka šaticí pouze smetánku. Především baloňáky s ikonickou tartanovou podšívkou, které se začaly vyrábět ve dvacátých letech 20. století, byly dlouhé roky ztělesněním britského luxusu. Podšívka, která vykoukla jen tu a tam, když zafoukal vítr, představovala v té době velmi nenápadný odznak kvality.
V roce 1967 jistý vynalézavý prodavač v pařížském butiku obrátil kabáty na figurínách naruby. Zákazníci byli nadšení a špičky ve vedení Burberry vycítily příležitost, jak zvýšit prodeje. S tartanem se najednou roztrhl pytel. Kromě drahých plášťů se dostal na kabelky, holínky, deštníky, čepice a všelijaké drobné doplňky.
|
Minimalistické devadesátky i sexy Y2K. Móda se dál obrací do minulosti
Na přelomu milénia se na takový či onaký kousek od Burberry zmohl i průměrný příslušník střední, ba dokonce i nižší třídy. To by nebyl až takový problém, kdyby nebyl na první pohled rozpoznatelné díky charakteristickému tartanovému vzoru.
S tím, jak se šířil všemi patry (nejen) britské společnosti, přestával být béžový tartan vnímán jako exkluzivní. Oblékali ho mimo jiné i fotbaloví chuligáni a pochybní jedinci, kteří chtěli dát najevo moc a peníze. Padělky, které jsou v případě Burberry dodnes běžné a vyhledávané, rozhodně nepomohly. Jinými slovy řečeno, Burberry ztratilo kontrolu nad vlastním symbolem.
Fotka Dannielly Westbrookové tedy neznamenala blízkou „smrt“ legendární značky, zafungovala spíše jako symbol krize. Značka Burberry má ovšem tuhý kořínek a z krize se dostala. Jak? Sázkou na „tichý luxus“. Lidé už neměli na první pohled poznat, o čí výrobky jde.
Generální ředitelka Angela Ahrendtsová a kreativní ředitel Christopher Bailey začali tartanovým vzorem šetřit. V roce 2005 se objevil na pouhých pěti procentech všech výrobků. Kostkované kšiltovky, které si nižší třída mimořádně oblíbila, se dokonce přestaly vyrábět úplně.
Dnes by nás model nechal chladnými
Střízlivá kapitola v historii značky ale nebyla příliš dlouhá. Už v roce 2010 začal počet kostkovaných kousků zase narůstat. Značka Burberry se totiž od šlechtické módy přesunula ke streetwearu. Tedy k módě oněch vrstev, od kterých se o pět let dříve chtěla distancovat.
|
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Nelze jí to vyčítat. Tímto směrem se ubírala móda jako celek. Třeba Balenciaga, jejíž zakladatel Cristóbal Balenciaga proslul jako mistr svého řemesla a tvůrce dechberoucích rób, je dnes proslulá luxusním streetwearem.
Burberry dnes kostkou opět nešetří. Některé celebrity, třeba Mariah Carey, Rihanna, Irina Šaiková, Billie Eilish nebo Beyoncé, se neváhají zahalit do kostky od hlavy k patě po vzoru Dannielly Westbrookové.
Rozdíl mezi rokem 2002 a 2026 leží v nostalgii k nultým letům. To, co bylo tehdy považováno za nevkus, je dnes módní statement. Byť byl přelom milénia divokým obdobím, v jistém smyslu je dnešní móda díky své nostalgii a ironii mnohem svobodnější.
Vynést lze takřka cokoliv – modely trapné, přehnané, odhalující i přeplácané – pokud tak člověk činí s dostatečným sebevědomím. Pokud by svůj ikonický model oblékla Danniella Westbrooková letos, nikoho by ze židle nezvedl.