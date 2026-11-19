Umíte si představit, že vám ráno cizí člověk klepe na okno dlouhou tyčí, dokud nevstanete? Ne, není to noční můra. Britští dělníci si tak v době průmyslové revoluce za pár pencí zajišťovali, že nezaspí ranní směnu – za pozdní příchod jim totiž hrozila pokuta.
Jeden budič, takzvaný knocker-up, měl desítky zákazníků, vedle soukromých klientů si ho hodně najímaly továrny. Ceny se lišily podle času – bušení na okno před šestou hodinou ranní bylo samozřejmě dražší.
Byl by takový přivýdělek pro vás? Pokud jste chronický nespavec nebo extra ranní ptáče, možná ano. Jenže kdo by vás za to dnes platil, když máme budíky? Tím chceme naznačit, že lidé, kteří se buzením živili, asi ani nepomysleli na to, že je nahradí pípání nějakého přístroje. Analogicky zkuste teď vy popřemýšlet o svém povolání – bude za dvě stě let existovat? A co za dva roky?
Vstávat a pracovat!
Zdá se, že hůl na spáče byla v Anglii „oblíbená“. V tamějších kostelích působil i kostelní budič, jehož úkolem bylo hlídat, aby lidé při bohoslužbě neusínali a nerušili ostatní hlasitým chrápáním. Ženy probouzel vcelku něžně – ometením liščím ocasem nebo peříčky. To na muže používal právě hůl, případně je klepl mosaznou koulí či popíchl vidlicí.
Přesuňme se do našich luhů a hájů: Jak se vstávalo v českých zemích? Standardně s prvními ranními paprsky, „za kuropění“, čili za svítání, kdy kokrhají kohouti. Ovšem nejen tito zdomácnělí opeřenci se za brzkých ranních hodin hlásili.
Vesnicí se taky ozývalo troubení a práskání bičem – jak obecní pastýř vybízel hospodáře, ať vyvedou zvířata na náves. Vlastně tím pomáhal na venkově nastartovat den. Ve městech pak měli ponocného, do jehož povinností mimo jiné patřilo v pravidelných intervalech troubit nebo oznamovat čas.
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Budič, ponocný, obecní pastýř... Tato povolání odnesl čas a technologické výdobytky. Dnes vstáváme za pomoci budíků, i když spousta z nás asi spíš mobilních telefonů a chytrých hodinek. Příslušné aplikace nám pak oznámí, jak jsme se vlastně vyspali – to kdybychom to náhodou nepoznali.
Ale ani pokrok nás nezbavil věčného problému: Jak se přimět opustit vyhřátou postel? A možná že jsme si vstávání spíš zkomplikovali. Dřív lidé věděli, že když ponocný zatroubí, noc se pomalu chýlí ke konci, a jak zakokrhá kohout, je čas vstávat.
Dnes se s pípajícím budíkem pouštíme do vyjednávání, které někdy prohrajeme hned několikrát za sebou. To jste věděli, že funkce snooze, tedy opakované odkládání buzení, vede k tomu, že se cítíme malátní a přes den se hůř soustředíme? Najednou buzení někým, byť cizím – s holí či bez – nezní tak špatně, že?
Na vědomost se dává
Zpátky do minulosti k obecním pastýřům a ponocným. Jejich primárním úkolem totiž nebylo buzení, spíš druhotně působili na ty, kteří měli lehčí spaní. A povinností ponocného bylo především hlídat pořádek a v případě ohně či jiného nebezpečí zalarmovat obyvatele. Ostatně požár byl pro naše předky velkým strašákem.
Tehdejší stavby kvůli použitým materiálům snadno lehaly popelem a hašení bylo zoufale marné. I proto existovalo vedle ponocného i povolání hlásného, který sledoval z věže okolí a upozorňoval na požár, napadení a další hrozby.
Ponocný a hlásný byli vlastně takovými chodícími informačními kanály v dobách, kdy se zprávy šířily především ústně. A víte, kdo hrál prim v tomhle veřejném zpravodajství? Obecní, případně městský bubeník. Určitě ho znáte z pohádek: „Na vědomost se dává...“
Bubnováním svolával obyvatele a potom jim veřejně předčítal úřední zprávy, nařízení a důležitá oznámení. Klidně ho můžeme považovat za předchůdce nás, novinářů, zejména těch zpravodajských.
Staré profese v novém kabátě
Odvážným tvrzením na konci předchozího odstavce naznačujeme, že ne všechna vymizelá povolání zanikla úplně. Některá se přetavila, jiná existují v omezené podobě. Třeba ledař. Umíte si představit, že by dnes někdo do domácností nosil led v blocích vysekaných ze zamrzlých rybníků? Proč taky, když máme mrazáky. Ale vězte, že distribuce ledu pokračuje. Dodává se do barů, restaurací, hotelů, na festivaly a další akce. Jen místo ledaře s hákem a vozíkem nastoupily výrobny, mrazicí sklady a chladicí vozy.
Podobně povolání písaře. Toho máme spojeného s obrazem člověka skloněného nad pergamenem, jak s husím brkem v ruce krasopisně krouží písmena. Ve skutečnosti neuměl pouze hezky psát. V době, kdy byla většina lidí negramotných, zastával důležitou úlohu: Sepisoval úřední listiny, smlouvy, právní dokumenty, dopisy, kroniky nebo záznamy o majetku.
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Městští písaři vedli městské knihy a vyřizovali korespondenci s panovníkem a ostatními městy. Funkci písařů dnes částečně převzali sekretáři, administrativní pracovníci a samozřejmě textové editory.
Pokrok tvoří i boří
A tím se dostáváme k technice. Nástroji, který posouvá vpřed, ale zanechává za sebou třísky právě třeba v podobě zaniklých povolání. Kupříkladu telegraf. Tenhle převratný objev zásadně změnil způsob, jakým lidé komunikovali na dálku.
Do té doby se informace šířily rychlostí posla, poštovního dostavníku nebo železnice. A najednou bylo možné přenášet zprávy na velké vzdálenosti během minut, někdy i sekund. Byl to opravdu velký přelom, ne nadarmo vynálezce Samuel Morse při předvedení telegrafního spojení mezi Washingtonem a Baltimorem odeslal první oficiální zprávu ve znění: What hath God wrought? (Jaké dílo to Bůh vykonal?)
Když telegraf začal vytlačovat telefon, později dálnopis a nakonec elektronická komunikace a internet, spolu s ním vymizela povolání jako telegrafista, doručovatel telegrafů, obsluha telegrafních ústředen nebo mechanik telegrafních zařízení.
Pro zajímavost: Poslední telegram z České pošty odešel 31. března 2010, po sto šedesáti letech existence této služby u nás. Asi tušíte, kam tématem „pokrok tvoří a boří“ míříme – k vynálezu aktuálně nejdiskutovanějšímu, k umělé inteligenci.
Slibuje, že převezme rutinní práci, ušetří čas a otevře dveře k možnostem, o kterých se nám ještě nedávno ani nesnilo. Zároveň ale možná právě teď píše parte některým profesím, které považujeme za samozřejmé. Kdo ví, kolik překladatelů, grafiků, copywriterů, korektorů nebo administrativních pracovníků bude za pár desítek let vzpomínat na dobu, kdy jejich práci ještě nedokázal vykonat stroj?
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Ale abychom nebyli pesimisti: Kolik nových povolání, pro která dnes nemáme ani jméno, díky AI vznikne? Pokrok zkrátka jednou rukou rozdává a druhou bere. Jen zatím nevíme, co všechno nám konkrétně umělá inteligence přinese a co si za to vezme.
Co v životopisu nechcete
Když už jsme si takhle trochu strašidelně zavěštili, zůstaneme ještě chvíli v ponurém duchu. Podíváme se na profese, které současníkům připomínají spíš postavy z hororu než běžnou součást života našich předků. Následující řemesla budila respekt, odpor či strach, ale faktem je, že tehdejší společnost by se bez nich neobešla. I když je odvál čas, zůstaly po nich názvy, nad kterými se ježí chlupy.
Začneme zlehka: Krysaře znáte z německé středověké pověsti o krysaři z Hamelnu, který pomocí hry na píšťalu odvedl tyhle škůdce z města. Když mu obyvatelé nezaplatili slíbenou odměnu, nalákal jejich děti do hory, která se otevřela a pohltila je.
V české literatuře tento příběh proslavil spisovatel Viktor Dyk novelou Krysař, tou se pak ve svém muzikálu volně inspiroval Daniel Landa. Proti hlodavcům, kteří šířili nemoci a ničili zásoby potravin, používali krysaři pasti a návnady, někdy taky dým či jiné metody. Za svou práci dostávali zaplaceno podle množství ulovených kusů.
Jejich počty se udávaly například useknutými krysími ocásky, případně se krysy jako důkaz přibíjely na zeď. Dnešním krysařům se říká deratizátoři. Místo píšťaly si nosí kufřík s odborným vybavením a místo ocásků a přišpendlených hlodavců vyplňují protokoly o zásahu a vyhodnocení účinnosti.
Teď trochu přitvrdíme: Pokud rádi luštíte křížovky, určitě znáte formulaci „jinak pohodný“, po které následují tři políčka, do nichž máte doplnit „ras“. Možná si ale nejste jistí, co vlastně bylo náplní této práce. Tak tedy pohodný/ras se zabýval odklízením a likvidací uhynulých zvířat, odchytem toulavých či nebezpečných psů a někdy taky stahováním kůží a zpracováním zvířecích mršin.
Katalog současných zaměstnání
Všechny aktuálně existující profese i s jejich specializací najdete v takzvané Národní soustavě povolání. Je jich tam 1734. Tuto otevřenou a všem dostupnou databázi spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které v rámci korektnosti upozorňuje, že názvy jsou uváděny v mužském tvaru podstatného jména výhradně z praktických důvodů, v žádném případě to nevyjadřuje genderově podmíněný nebo diskriminační přístup.
Zajímá vás, co všechno se skrývá pod názvem právě vaší profese? Nebo přemýšlíte o změně kariéry? Nahlédněte na nsp.cz do úvodní modré části. Pod ní je zeleně odlišená Centrální databáze kompetencí. To je vlastně prostředek, kterým jsou v Národní soustavě povolání popisovány požadavky na pracovníka. Takových kompetencí je aktuálně 28 553. Díky tomuto propojení se u každého povolání dozvíte, co obnáší, jaké činnosti zahrnuje, jaké znalosti a dovednosti vyžaduje nebo jaké předpoklady musíte splňovat, abyste ho mohli vykonávat.
Oba pojmy se historicky používaly jako synonymum, ale někdy se výrazem ras označoval taky kat nebo vykonavatel tělesných trestů. Ať už pohodný, ras, nebo obojí, tento člověk žil často na okraji společnosti, protože jeho řemeslo bylo považováno sice za důležité, ale nečisté.
A do třetice všeho... morbidního. Už ten název děsí: pojídač hříchů. Působil především v protestantských oblastech britských ostrovů. Když někdo zemřel nečekaně nebo rychle a nestihl se vyzpovídat, položilo se nebožtíkovi na ústa a na hruď pečivo, které do sebe symbolicky absorbovalo jeho viny. Povolal se místní žebrák, mrzák či blázen, který pečivo rituálně snědl, a provinění zesnulého tak převzal na sebe.
Za svou službu platil pojídač vysokou cenu: Stal se vyvrhelem, kterého se ostatní stranili. Jednak aby na ně snad ty nasbírané hříchy nepřenesl, jednak že se nejednalo o oficiální církevní obřad, takže akce zaváněla kacířstvím. Za posledního pojídače hříchů v Anglii je považován farmář Richard Munslow z Ratlinghope v hrabství Shropshire, který zemřel v roce 1906.
A za co vám platí?
Tísnivé odstavce máme za sebou. Teď odlehčíme, přesuneme se zase do současnosti, ale u bizarních povolání zůstaneme. Protože i dnes existují taková, nad kterými našinec žasne, možná se i ošklíbá. Při troše fantazie si nejspíš dovedete představit, co je náplní práce čekače ve frontě, ochutnávače psího krmení, profesionálního mazliče, sběrače exkrementů, čističe uší či dojiče hadů.
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Ano, i takové pozice trh leckde nabízí. Co ale myslíte, že dělá takový vlakocpáč? V přelidněných asijských městech pomáhá natlačit cestující do vagonů, aby se dveře mohly zavřít a vlak odjet. Nejčastěji se s nimi můžete setkat v Japonsku, kde jsou tito pracovníci známí jako oshiya. V nizozemské metropoli cyklistů, Amsterodamu ,zase existují takzvaní lovci kol. Kvůli husté síti kanálů totiž občas bicykl skončí pod hladinou – a někdo ho musí vytáhnout.
A jedeme dál...
Přemýšleli jste někdy, jak se testují vůně kosmetických produktů? Vězte tedy, že existuje profese, jejímž posláním je očichávat tváře lidí, kteří předtím vyzkoušeli určitý produkt pleťové kosmetiky. A ano, platí to i u deodorantů, akorát tam se očichávají podpaždí.
V redakci jsme se shodli, že tohle bychom dělat nechtěli. Ale jsou zaměstnání, u kterých bychom si dali říct. Třeba degustátor čokolády, testovač tobogánů, profesionální divák Netflixu, náhradní svatební host, tester matrací nebo zahřívač postelí. Jo,to by bylo něco pro nás.
Případně rovnou profesionální spáč – to si prostě lehnete do laboratoře a přístroje sledují vaši mozkovou aktivitu, tepovou frekvenci a další fyziologické funkce. Boží! Velký ohlas u nás sklidila taky pozice šeptač rostlinám v luxusních zahradách a sklenících – takto opečovávaná květena prý lépe prospívá.
Ale jedna profese to v redakci vyhrála na celé čáře: tulič pand. To je prosím pěkně chovatel, který v čínských centrech pro chov ohrožených pand velkých pomáhá s jejich socializací a péčí o ně – hraje si s nimi, chová je, mazlí se s nimi... Podívejte se na YouTube, kde najdete nespočet dojemných videí. Tipujeme, že se u nich něžností uvzdycháte – tak jako my.
Časy se mění
Zauvažovali jste už nad otázkou z počátku článku, tedy zda bude vaše povolání za dvě stě let existovat? Naše redaktorské nejspíš ne, to už nám dává umělá inteligence zřetelně najevo. Jakým dnešním profesím se asi budou naši prapotomci divit a jakým se budou smát?
Možná jim budou znít stejně zbytečně jako nám dnes písař, lampář nebo ponocný. Co bude možná už našim vnoučatům připadat absurdní? Že někdo osm hodin denně přepisoval údaje z jedné tabulky do druhé? Že lidé platili jiným lidem za vyplňování formulářů? Že existovali pracovníci, kteří většinu pracovní doby přeposílali e-maily?
Možná že jednou někdo napíše článek o zaniklých profesích, v němž se bude divit, že ve dvacátém prvním století existovali lidé, kteří celý den sledovali sociální sítě a vymýšleli, jak na nich získat pozornost.