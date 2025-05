Britney Spears byla v roce 2001 vycházející hvězdou hudební scény, zatímco Justin Timberlake patřil jako frontman chlapecké skupiny ‘N Sync mezi nejobletovanější zpěváky. Oběma bylo pouhých dvacet let a fanoušci jim byli ochotni odpustit kde co.

Tedy až na ladící denimové outfity, ve kterých dorazili na předávání American Music Awards v lednu onoho roku. Britney oblékla upnuté korzetové šaty, sešité z různobarevných kousků džínoviny. Doplnila je džínovou kabelkou a štrasovými šperky, které by se daly označit za noční můru každého minimalisty. Její partner se blýskl trojdílným denimovým oblekem a kovbojským kloboukem.

Nevkusné, skvělé a znova aktuální

Všechno přitom začalo jako vtip. Jak se podělila Britney Spears ve své autobiografii The Woman in Me, Justin Timberlake si chtěl původně na American Music Awards obléct džíny. V reakci na to se jí v hlavě vynořila myšlenka koordinovaných džínových outfitů.

Zmínila se o ní jak Justinovi, tak i svému stylistovi. Ačkoliv šlo podle ní jen o vtip, k jejímu překvapení ji oba vzali vážně. „Nikdy by mě nenapadlo, že do toho Justin půjde se mnou. Ale oba do toho skočili po hlavě,“ prozradila Britney.

Výroby jejího modelu se chopili kostýmní designéři Kurt a Bart. V branži se pohybují společně už přes třicet let, jsou známí jen pod svými křestními jmény a na kontě mají třeba kostýmy k filmové sérii Hunger Games. Měli také pod palcem outfity pro tři světová turné Britney Spears.

Pod Justinovým oblekem je podepsaný designér Steven Gerstein, který při jeho tvorbě úzce spolupracoval s firmou Levi’s, legendárním výrobcem džín.

Ačkoliv tento typ kalhot vznikl jako pohodlný a volný pracovní oděv, Britneyiny šaty měly k pohodlí daleko. Korzet prý byl tak těsný, že se zpěvačka bála, aby na červeném koberci neomdlela.

I tak na ně ovšem vzpomíná s láskyplnou nostalgií: „Chápu, že byly nevkusné, ale svým způsobem byly skvělé.“ Slovo „nevkusné“, které Britney v autobiografii použila, fanoušky překvapilo. Až do té doby totiž převažoval názor, že si zpěvačka za oběma modely pevně stála a myslela je zcela vážně.

Justin Timberlake zněl v podcastu, kde dostal otázku na džínový oblek, o poznání méně smířeně: „Když jste mladí a zamilovaní, děláte spoustu věcí,“ prohlásil. V australské talk show The Project v roce 2016 zase na otázku, co se za léta v hudební branži naučil, odpověděl: „Že pokud si obléknete denim na denim, bude to zdokumentováno. Víte co, já se k tomu nemůžu už ani vracet.“

Většina médií v roce 2001 oba modely odsoudila jako nevkusné, kýčovité či směšné, párkrát se ocitly na seznamech nejhorších módních počinů všech dob. Kritici si vzali na paškál také fakt, že se pár tak „dokonale“ sladil, což podle nich působilo lacině. Oba modely byly přirovnávány ke kostýmům z maškarní.

Milosrdný čas

Pozitivní ohlasy se začaly vynořovat až v následujících dekádách. Na džínové outfity se zkrátka nedalo zapomenout a časem začaly být považovány za éru-definující. Staly se ikonickými a bez jejich napodobenin se neobejde snad žádná halloweenská párty.

Obdobu džínových korzetových šatů oblékly v průběhu let Katy Perry, Dua Lipa, Khloe Kardashianová či Ashley Grahamová. Originál Britneyiných šatů se v roce 2016 vydražil v aukci, vyvolávací cena začínala na poměrně umírněných 500 dolarech (v přepočtu asi 11 tisíc korun).

V současné době se modely staly opět aktuálními s tím, jak se do módy opět dostal styl raného milénia. Džínové ladící outfity však už nejspíš nikdo nosit nebude. Nynější reminiscence má totiž výrazně umírněnější formu. Začaly však opět frčet kombinace různých barev denimu. V roce 2025 tak už zase není faux pas obléct světlé džíny a třeba tmavou riflovou košili.