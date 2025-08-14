Boho bombshell: vlasový trend roku 2025 inspirovaný Dakotou Johnson na KVIFF

Boho bombshell je moderní interpretací bohémského účesu, který vládnul přelomu 60. a 70. let, tentokrát však v luxusnější a propracovanější podobě. Základem je objem od kořínků, lesklá a zdravá textura, jemně vrstvený střih a ofina rozdělená na dva měkké prameny, co dokonale rámují obličej.
Děkuji vam za tuto džest. Dakota Johnsonová převzala Cenu prezidenta MFF
Délky jsou upravené do ležérních vln, které působí, jako by je vytvořilo moře a vítr, zatímco boho melíry dodávají vlasům hloubku a přirozený, sluncem políbený efekt. Celý look je definován smyslným nadzdvižením na temeni a jemnou texturou, která se tváří nedbale, ale ve skutečnosti je promyšlená do posledního detailu.
Proč funguje právě teď
Boho bombshell je trend, který podle redakce Harper’s Bazaar lichotí téměř každému – bez ohledu na věk, tvar obličeje nebo délku vlasů. Můžete ho nosit uhlazenější pro večerní událost, nebo rozcuchaný pro ležérní denní vzhled. V éře návratu k autenticitě představuje tento účes ideální kompromis mezi elegancí a uvolněností. Není divu, že právě Dakota Johnson se svým ikonickým stylem udává jeho tempo, a to nejen na červeném koberci v Karlových Varech, ale i mimo něj.
