Boho bombshell: vlasový trend roku 2025 inspirovaný Dakotou Johnson na KVIFF

  8:00
Podle jedné neoficiální statistiky, kterou by snad podepsal každý kadeřník, se v tuto chvíli někde na světě odehrává scénář: klientka vytahuje z telefonu fotku Dakoty Johnson a se slovy „Takhle, prosím“ svěřuje svou budoucí image do rukou nůžek. Není divu, hereččina ikonická, lehce přerostlá ofina a uvolněné vlny letos definují trend, který se na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2025 stal nepřehlédnutelným.
Dakota Johnsonová uvádí v karlovarském divadle snímek Splitsville (5. července...

Dakota Johnsonová uvádí v karlovarském divadle snímek Splitsville (5. července 2025) | foto: ČTK

Boho bombshell je moderní interpretací bohémského účesu, který vládnul přelomu 60. a 70. let, tentokrát však v luxusnější a propracovanější podobě. Základem je objem od kořínků, lesklá a zdravá textura, jemně vrstvený střih a ofina rozdělená na dva měkké prameny, co dokonale rámují obličej.

Děkuji vam za tuto džest. Dakota Johnsonová převzala Cenu prezidenta MFF

Délky jsou upravené do ležérních vln, které působí, jako by je vytvořilo moře a vítr, zatímco boho melíry dodávají vlasům hloubku a přirozený, sluncem políbený efekt. Celý look je definován smyslným nadzdvižením na temeni a jemnou texturou, která se tváří nedbale, ale ve skutečnosti je promyšlená do posledního detailu.

Proč funguje právě teď

Boho bombshell je trend, který podle redakce Harper’s Bazaar lichotí téměř každému – bez ohledu na věk, tvar obličeje nebo délku vlasů. Můžete ho nosit uhlazenější pro večerní událost, nebo rozcuchaný pro ležérní denní vzhled. V éře návratu k autenticitě představuje tento účes ideální kompromis mezi elegancí a uvolněností. Není divu, že právě Dakota Johnson se svým ikonickým stylem udává jeho tempo, a to nejen na červeném koberci v Karlových Varech, ale i mimo něj.

Prohlédněte si galerii vlasových novinek a produktů, které pro vás vybrala redakce Harper’s Bazaar. Od stylingových sprejů až po masky pro maximální lesk vlasů, které vám pomohou docílit dokonalého boho bombshell efektu – vše, co potřebujete pro vlasový upgrade roku 2025.

